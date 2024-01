Loại rau nhiều vitamin C hơn cam chanh, kiểm soát đường huyết còn giúp chắc khỏe xương: Sẵn bán ở Việt Nam

Cải kale (cải xoăn) là một loại rau thuộc họ cải, lá có màu xanh hoặc tím, thường được mô tả như một “siêu thực phẩm”. Điều ít người biết là loại cải này còn có nhiều vitamin C hơn cả cam chanh, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khi bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.



Trong 100g cải kale sống có 93mg vitamin C, nhiều hơn so với cam (53,2 mg vitamin C) và chanh (29,1 mg vitamin C). Trên thực tế cải kale có hàm lượng vitamin C cao hơn hầu hết các loại rau xanh khác, gấp 3 lần so với rau chân vịt và rau cải rổ. Khi nấu chín cải kale, lượng vitamin C chỉ còn khoảng 21mg/ một khẩu phần 118g, vậy nên nếu muốn nạp nhiều nhất vitamin C từ loại rau này vào cơ thể hãy chọn ăn sống cải kale.

Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa quan trọng, cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, cải thiện làn da và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Theo Tạp chí Hóa sinh lâm sàng Ấn Độ, vitamin C còn được chứng minh là có lợi trong việc giảm nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như ung thư, xơ vữa động mạch, tiểu đường, bệnh thoái hóa thần kinh. Dưới đây là những công dụng khác của loại rau này:

Kiểm soát đường huyết

Cải kale chứa nhiều hợp chất có thể giúp giảm lượng đường trong máu, bao gồm chất xơ và các chất chống oxy hóa. Nghiên cứu năm 2018 kết luận rằng những người tiêu thụ lượng chất xơ cao nhất có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn. Vitamin C và chất chống oxy hóa ALA có thể giúp giảm các biến chứng của bệnh tiểu đường.

Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ coi các loại rau lá xanh, trong đó có cải xoăn là thực phẩm “siêu sao”. Một nghiên cứu quy mô nhỏ ở người trưởng thành Nhật Bản đã chứng minh tiêu thụ cải kale trong bữa ăn nhiều tinh bột làm giảm đáng kể lượng đường trong máu sau khi ăn. Loại rau này còn có chỉ số đường huyết thấp, phù hợp trong chế độ ăn của cả bệnh nhân mắc tiểu đường và người khỏe mạnh.

Hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch

Cải kale chứa kali và chất xơ, 2 chất dinh dưỡng có khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị việc bổ sung thực phẩm chứa kali, đồng thời giảm tiêu thụ muối có thể giảm nguy cơ huyết áp cao và bệnh tim mạch. Trong khi đó chất xơ có khả năng giảm mức cholesterol toàn phần và cholesterol “xấu”.

Một nghiên cứu trên 149 người mắc hội chứng chuyển hóa cho thấy tiêu thị 14g bột cải kale mỗi ngày trong 8 tuần làm giảm đáng kể mức cholesterol “xấu”, giảm huyết áp, mỡ bụng và lượng đường trong máu lúc đói. Magie, canxi cùng các vitamin khác trong cải xoăn cũng giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên.

Chắc khỏe xương khớp

Cải kale là nguồn cung cấp vitamin K tuyệt vời khi một khẩu phần rau cải kale sống có thể đáp ứng 70% lượng vitamin K được khuyến nghị hàng ngày. Vitamin K rất quan trọng với quá trình đông máu và sức khỏe xương.

Loại rau này cũng rất giàu canxi và phốt pho, rất cần thiết để duy trì chức năng tim, xương, răng và các cơ khác. Bổ sung đủ canxi sẽ giúp giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương, giúp xương khớp chắc khỏe.

Tốt cho da, tóc và mắt

Cải kale có hàm lượng beta-carotene cao, một chất chống oxy hóa mà cơ thể có thể chuyển đổi thành vitamin A - rất cần thiết cho sự phát triển và duy trì tất cả các mô trong cơ thể, bao gồm cả da và tóc. Vitamin C trong cải kale cũng có khả năng duy trì collagen cho da, tóc và xương.

Ngoài ra cải kale còn chứa lutein và zeaxanthin, các chất chống oxy hóa có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Vitamin E, beta-carotene và kẽm trong cải kale cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe mắt.

Tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân

Cải kale có lượng calo thấp, chất xơ cao nên có thể trở thành thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả lành mạnh. Loại rau này thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động đều đặn và khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón.

Lưu ý khi sử dụng cải kale

Cải xoăn an toàn với hầu hết mọi người nhưng có thể cản trở tác dụng của thuốc làm loãng máu do chứa vitamin K. Vì vậy nếu đang sử dụng loại thuốc này, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thêm cải xoăn vào chế độ ăn uống của bạn.

Theo Healthline, MedicalNews