Loại trứng đen sì nhìn là sợ, không ngờ được xem là "kho báu dinh dưỡng"

Nhìn bề ngoài đen sẫm, có phần lạ mắt nên trứng bắc thảo thường khiến nhiều người e dè. Thế nhưng đằng sau lớp vỏ đen sì ấy lại là một món ăn giàu giá trị dinh dưỡng.

Trứng bắc thảo chứa lượng vitamin A khá dồi dào dưỡng chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe hệ hô hấp, hỗ trợ các tế bào niêm mạc đường thở hoạt động hiệu quả hơn, từ đó góp phần hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn và virus. Đồng thời, vitamin A còn có khả năng hỗ trợ giảm viêm nhẹ ở đường hô hấp.

Không chỉ vậy, sự kết hợp của các vitamin A, D và E còn mang lại lợi ích cho thị lực, hỗ trợ bảo vệ mắt trước các vấn đề liên quan đến lão hóa như đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng.

Nhờ những giá trị này, trứng bắc thảo không chỉ là món ăn độc đáo mà còn có thể bổ sung hợp lý vào thực đơn hằng ngày nếu dùng đúng cách.

Trong 100g trứng bắc thảo có khoảng 180-190 kcal, mức năng lượng ở ngưỡng trung bình. Nếu sử dụng hợp lý, đây có thể là nguồn bổ sung năng lượng phù hợp trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Dù giàu dinh dưỡng, trứng bắc thảo không nên ăn thường xuyên. Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên dùng khoảng 1-2 quả mỗi tuần để tránh nạp dư natri và cholesterol.

Thời gian tốt nhất để sử dụng là buổi sáng hoặc buổi trưa, khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Hạn chế ăn vào buổi tối muộn vì có thể gây khó tiêu hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Trứng bắc thảo có thể ăn trực tiếp sau khi bóc vỏ hoặc kết hợp trong các món như cháo, súp, salad hay rau xanh. Việc ăn cùng thực phẩm khác giúp cân bằng dinh dưỡng, giảm cảm giác ngấy và dễ tiêu hóa hơn. Đồng thời nên chia nhỏ khẩu phần, tránh ăn quá nhiều trong một lần.

Trứng bắc thảo là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng cần sử dụng đúng cách, đúng lượng và đúng thời điểm để phát huy lợi ích cho sức khỏe mà không gây tác dụng ngược. Ảnh minh họa.

Súp cua trứng bắc thảo

Tô súp nóng hổi với thịt cua ngọt thanh, bắp và nấm giòn nhẹ hòa cùng vị béo bùi đặc trưng của trứng bắc thảo, tạo nên món ăn vừa đậm đà vừa bổ dưỡng.

Súp óc heo trứng bắc thảo

Óc heo mềm béo kết hợp trứng gà và trứng bắc thảo béo ngậy, thêm nấm và rau củ tạo nên tổng thể hài hòa trong nước dùng ngọt thanh.

Súp hàu trứng bắc thảo

Vị hàu tươi ngọt tự nhiên hòa quyện cùng trứng bắc thảo tạo nên món súp giàu dinh dưỡng, thơm béo và rất dễ ăn.

Cháo bò bằm trứng bắc thảo

Cháo trắng sánh mịn kết hợp bò bằm đậm vị, thêm trứng bắc thảo béo bùi và rau thơm giúp món ăn trở nên tròn vị, dễ gây "nghiện".

Cháo nấm trứng bắc thảo

Nấm rơm xào thơm, đặt lên cháo nóng cùng trứng bắc thảo tạo nên món ăn đơn giản nhưng rất đưa miệng.

Cháo cá trứng bắc thảo

Thịt cá mềm ngọt hòa trong cháo nhừ, kết hợp trứng bắc thảo béo bùi tạo nên hương vị vừa lạ vừa quen.

Đậu hũ trứng bắc thảo

Sự kết hợp giữa đậu hũ non, sữa đậu nành và trứng bắc thảo tạo nên món ăn mềm mịn, thanh béo và lạ miệng.

Đậu hũ non chiên xù trứng bắc thảo

Lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, bên trong mềm béo, phủ thêm sốt và trứng bắc thảo tạo nên món ăn hấp dẫn cả về vị lẫn hình thức.

Chả cá bọc trứng bắc thảo

Lớp chả cá vàng giòn ôm trọn phần trứng bắc thảo béo bùi, tạo cảm giác mới lạ khi thưởng thức.

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Chả trứng bắc thảo trứng muối

Sự hòa quyện giữa trứng muối mằn mặn và trứng bắc thảo bùi béo tạo nên món chả hấp dẫn, đậm đà.

Tàu hũ ky cuộn trứng bắc thảo

Lớp vỏ tàu hũ ky giòn rụm bao lấy nhân thịt bằm, nấm và trứng bắc thảo, mang đến hương vị phong phú trong từng miếng cắn.

Dù không phải món ăn "dễ gây thiện cảm" ngay từ cái nhìn đầu tiên, trứng bắc thảo vẫn chinh phục người ăn bằng hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng riêng biệt. Nếu biết cách chế biến, đây hoàn toàn có thể trở thành một nguyên liệu thú vị trong bữa ăn gia đình.

Trúc Chi (t/h)