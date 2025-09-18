Loạt cổ đông Chứng khoán Xuân Thiện muốn thoái vốn trước ngày chào bán 135 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu của loạt cổ đông là người nội bộ.



Trong đó, Chủ tịch HĐQT Lê Huy Dũng đăng ký bán ra toàn bộ 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương 20,03% vốn điều lệ XTSC. Nếu thành công, ông Dũng không còn sở hữu cổ phiếu nào tại XTSC.

Cùng thời gian trên và lý do, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hồ Ngọc Bạch đăng ký bán ra 1,42 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 2,68 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 19,88%) xuống 1,26 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,33%).

Tương tự, bà Thái Kiều Hương - Thành viên HĐQT đăng ký bán 709.412 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 2,04 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,12%) xuống 1,33 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,88%).

Cuối cùng, Công ty TNHH TM Nông Nghiệp Khang An đăng ký bán ra toàn bộ 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ XTSC. Nếu thành công, tổ chức này sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại XTSC.

Các giao dịch trên đều đăng ký thực hiện trong thời gian từ 22/9 đến 22/10/2025 với mục đích cơ cấu lại tài sản và qua phương thức hợp đồng chuyển nhượng.

Đáng chú ý, các cổ đông nói trên muốn thoái vốn trong bối cảnh Chứng khoán Xuân Thiện sắp triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.

Cụ thể, ngày 26/9 tới, XTSC sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện đợt chào bán 135 triệu cổ phiếu (gấp 10 lần lượng cổ phiếu đang lưu hành).

Tỷ lệ thực hiện quyền 1:10, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 10 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 27/9 đến 8/10/2025. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 27/9 đến 15/10/2025.

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 4/8, XTSC có tổng cộng 62 cổ đông. Trong đó, có 6 cổ đông lớn gồm 3 cá nhân và 1 tổ chức nói trên. Ngoài ra còn 2 cổ đông lớn khác là Võ Văn Vốn nắm 9,9% và Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - Fico nắm 5%.

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Chứng khoán Xuân Thiện sẽ tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên mức 1.485 tỷ đồng. Với 1.350 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán, XTSC dự kiến phân bổ như sau:

Nguồn: XTSC

Đây là 1 trong 02 phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. Bên cạnh đó, Chứng khoán Xuân Thiện còn dự kiến chào bán 151,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 3 nhà đầu tư chiến lược gồm:

Ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Tấn Dũng dự mua 51,5 triệu cổ phiếu và Công ty cổ phần tài chính quốc tế Xuân Thiện dự mua 50 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm. Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, XTSC dự kiến thu về 1.551 tỷ đồng từ đợt phát hành. Trong đó, 65% số tiền sẽ được dùng để bổ sung cho hoạt động margin và ứng trước tiền bán; 30% được dùng để đầu tư tự doanh và 5% được bổ sung vốn lưu động.

Nếu hoàn tất cả 2 đợt phát hành nói trên, XTSC sẽ tăng vốn điều lệ vượt mức 3.000 tỷ đồng.

Chứng khoán Xuân Thiện là tên gọi mới của Chứng khoán Sen Vàng (GLS) kể từ ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra hồi tháng 6.

Tại đại hội, ban lãnh đạo GLS cho biết công ty có sự tham gia của cổ đông lớn là Công ty TNHH Thương mại Nông nghiệp Khang An - một thành viên trong hệ sinh thái thuộc Tập đoàn Xuân Thiện.

Theo đó, việc đổi tên công ty là cách thức để tận dụng và thừa kế giá trị thương hiệu cùng nội lực từ Tập đoàn Xuân Thiện. Do đó, đại hội đã thông qua việc đổi tên doanh nghiệp.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 đầy tham vọng với doanh thu 179 tỷ đồng, tăng 1.205%, cùng lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng, tăng 19.839% so với năm 2024.



