Loạt công trình tại Đà Nẵng bất ngờ đối diện nguy cơ ảnh hưởng tiến độ

Ngày 22-5, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (Ban QLDA) đã có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng về việc khan hiếm vật liệu cát xây dựng.

Báo cáo cho biết, nhiều dự án trọng điểm đầu tư công của thành phố Đà Nẵng đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ và chất lượng công trình.

Cát xây dựng tại Đà Nẵng đang khan hiếm

Nguyên nhân, một loạt công ty cung cấp bê tông thương phẩm trên thị trường thành phố đã có văn bản bất ngờ thông báo tạm dừng hoặc tăng giá cung cấp bê tông thương phẩm.

Cụ thể, Công ty cổ phần xây dựng và Đầu tư thương mại Việt Hàn - Chi nhánh Quảng Nam và Công ty Đầu tư thương mại Ph. Y. tạm dừng cung cấp bê tông ra thị trường. Công ty Vinaconex 25 tạm dừng nhận đặt hàng từ ngày 21-5 và chỉ cung cấp "nhỏ giọt" bê tông với giá tăng lên 120.000 đồng/khối từ ngày 22-5.

Còn đối với trạm bê tông Sông Hàn, Công ty Sỹ Kiên Mạnh thông báo chỉ cung cấp cho khách hàng mua số lượng nhiều, khách hàng truyền thống và tăng giá lên từ 20 đến 30%.

Lý do các công ty này đưa ra là do tình trạng khan hiếm vật liệu cát xây dựng nghiêm trọng. Theo đó, thị trường cát xây dựng biến động rất lớn và không có xu hướng giảm. Đặc biệt, nguồn cung cát vô cùng khan hiếm do các mỏ cấp cát cho thị trường Đà Nẵng - Quảng Nam tạm dừng hoạt động.

Trước nguy cơ trên, Ban QLDA đã rà soát lại các dự án đang thi công, qua đó xác định trước mắt 4 dự án đang bị ảnh hưởng gồm: công trình cải tạo nâng cấp cầu Biện; công trình hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân, Cẩm Lệ; công trình kè sông Yên và công trình kè Cu Đê.

Ban QLDA báo cáo và đề nghị UBND TP Đà Nẵng nhanh chóng xem xét, có ý kiến đến các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá và có giải pháp tháo gỡ tình trạng khan hiếm vật liệu cát xây dựng, kiểm soát giá thành trên thị trường, giảm thiểu tác động đến các công trình xây dựng.

Theo tìm hiểu, gần 1 tháng qua, giá cát xây dựng tại Đà Nẵng tăng "đột biến". Chỉ trong vòng 2 tuần, giá cát xây dựng đã tăng từ 300.000 đồng/khối lên đến gần 700.000 đồng/khối.

Nguyên nhân do các mỏ khai thác cát tại tỉnh Quảng Nam thông báo tạm dừng hoạt động hoặc bán ra với số lượng "nhỏ giọt", khiến thị trường cát xây dựng ngày càng khan hiếm ảnh hưởng đến hàng loạt công trình đang xây dựng tại Quảng Nam - Đà Nẵng.