Loạt doanh nghiệp muốn đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

26-09-2025 - 08:49 AM | Bất động sản

Sau 4 lần đấu giá không thành, ở lần thứ 5 dự kiến kéo dài đến hết ngày 15/3/2026, 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã có sự tham gia của Sơn Kim Land, liên danh Công ty CP Tập đoàn Sunshine - Công ty CP Đầu tư DIA và Bcons Land.

Cuộc đua tam mã

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TPHCM, đến nay đã có nhiều doanh nghiệp trong ngành bất động sản muốn tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá toàn bộ 3.790 căn hộ chung cư thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 ở phường An Khánh, TPHCM và đưa ra phương án khai thác, phát triển dự án.

Loạt doanh nghiệp muốn đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm- Ảnh 1.

Toàn cảnh 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngoài ra, liên danh Công ty CP Tập đoàn Sunshine - Công ty CP Đầu tư DIA cũng nộp hồ sơ, với mục tiêu tham gia đấu giá cùng số lượng căn hộ này. Tương tự, Công ty CP Địa ốc Bcons (Bcons Land) đã có văn bản gửi đến UBND TPHCM, bày tỏ quan tâm đến kế hoạch đấu giá dự án tái định cư nói trên.

Trước đó, vào ngày 19/8, UBND TPHCM ban hành quyết định 738/QĐ-UBND về kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn với mục đích nhà ở thương mại.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND phường An Khánh tổ chức công tác đấu giá.

Khu tái định cư Bình Khánh rộng 38,4ha, nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TPHCM giữ lại 2.924 căn cho tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong tổng số 5.626 căn còn lại để thu hồi vốn Nhà nước.

Quyết định đấu giá tài sản tại 5 lô chung cư này có hiệu lực kể từ ngày ký 18/9 và kéo dài đến hết ngày 15/3/2026, tối đa 6 tháng kể từ ngày ban hành. Ngoài các căn hộ, tài sản được bán đấu giá còn bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ tiện ích công cộng đi kèm. Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM được giao tổ chức bán tài sản.

4 lần thất bại

3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng. Tháng 2/2018, TPHCM đưa ra bán đấu giá lần 2, do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM (thuộc Sở Tư pháp) thực hiện, với mức giá khởi điểm hơn 9.100 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, phiên đấu giá thất bại vì không có ai mua.

Loạt doanh nghiệp muốn đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm- Ảnh 2.

Đây là lần thứ 5, TPHCM đưa ra đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đến tháng 6/2021, TPHCM tiếp tục bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này với giá 9.900 tỷ đồng. Khi đó, các căn hộ nói trên được chia làm 2 gói để bán đấu giá. Gói thứ nhất gồm 1.570 căn hộ thuộc lô R4 và lô R5, gói thứ hai gồm 2.220 căn thuộc các lô R1, R2 và R3. Do các gói đều có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng nên đối tượng nhắm đến là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Lần thứ 4, TPHCM tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ này vào năm 2023 nhưng cũng không thành công.

Theo một số doanh nghiệp bất động sản, việc TPHCM tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không thành công, nguyên nhân chủ yếu là bài toán tài chính. Điều này khiến không doanh nghiệp nào tham gia đấu giá.

Theo quy định, doanh nghiệp khi tham gia đấu giá phải ký quỹ 20% giá khởi điểm. Nếu đơn vị trúng đấu giá thì trong vòng một tháng phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá, 50% còn lại nộp trong vòng 90 ngày.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

