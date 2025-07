Loạt doanh nghiệp sớm báo lãi nghìn tỷ trong 6 tháng đầu năm

Tính đến hiện tại, nhiều doanh nghiệp niêm yết (DNNY) đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025 với tình hình tương đối khả quan.

Đại gia chăn nuôi lãi lớn

Đơn cử, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC) vừa ước doanh thu 6 tháng vào mức 12.537 tỷ - tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 1.013 tỷ đồng, gấp 4,6 lần và đã vượt kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh của DBC được hỗ trợ bởi giá heo neo ở mức cao nửa đầu năm. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch sẽ khởi công tiếp các dự án trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi bao gồm: Nhà máy TACN tại Hà Tĩnh, dự án chăn nuôi công nghệ cao tại Quảng Ninh, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Lào Cai… trong quý 3/2025.

Trước đó, người đứng đâu Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) cũng vừa có tâm thư gửi cổ đông, tiết lộ tình hình kinh doanh nửa đầu năm. Theo HAGL, Công ty hiện đã thực hiện được 60% kế hoạch lợi nhuận cả năm (kế hoạch ban đầu là 1.114 tỷ đồng).

Với tiến độ trên, ban lãnh đạo HAGL quyết định điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận thêm 1.500 tỷ, tức mục tiêu mới là lãi 2.500 tỷ đồng trong năm nay (chủ yếu nhờ kỳ vọng ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng).

Hàng không hồi phục

Ở lĩnh vực hàng không, chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã chứng khoán SAS) chia sẻ doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 1.531 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch năm. Lợi nhuận hơn 280 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Hay Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán ACV) cũng đã công bố ước tổng doanh thu 11.700 tỷ và lợi nhuận 5.851 tỷ đồng trước thuế. Chia sẻ thêm với cổ đông, Chủ tịch HĐQT là ông Vũ Thế Phiệt cho biết hoạt động cốt lõi đều đạt kế hoạch đề ra, song diễn biến tỷ giá đồng yen Nhật cao gây ra khoản lỗ tỷ giá hơn nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán HVN) trong kỳ họp cổ đông cũng tự tin cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2025 của hãng rất tích cực. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng ước trên 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất cũng trên 5.000 tỷ đồng.

Chạy đua với 90 ngày gia hạn thuế quan, ngành dệt may tăng trưởng tích cực

Với ngành dệt may, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, mã chứng khoán VGT) đã có số ước doanh thu hợp nhất đạt 9.035 tỷ, thực hiện 49% kế hoạch năm và tăng 8% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận hợp nhất gần 556 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm và tăng 97% so với cùng kỳ.

Kết quả khả qua nhờ khối doanh nghiệp ngành may thực hiện chiến dịch “90 ngày làm việc thần tốc,” tận dụng tối đa các đơn hàng đã ký kết, nỗ lực cao độ, quyết tâm về đích các đơn hàng của quý 2 trong 90 ngày (trước 5/7/2025).

Công ty Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán TNG) cũng ghi nhận mức doanh thu kỷ lục 4.073 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 15% so với cùng kỳ 2024 và hoàn thành 50% kế hoạch năm.

Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán GVR) cho biết 6 tháng đã thực hiện được 40% chỉ tiêu doanh thu được giao, cụ thể trên 11.500 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 43% kế hoạch năm, khoảng 2.500 tỷ đồng.

Lãnh đạo tập đoàn cho biết đang tập trung các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thành viên tăng sản lượng cao su ít nhất 7% trở lên và tiết kiệm chi phí thêm khoảng 5%.

CTCP Gemadept (mã chứng khoán GMD) thì ước đạt 2.760 tỷ đồng doanh thu sau nửa đầu năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước tính 1.100 tỷ đồng, tương đương 61% kế hoạch cơ bản hoặc 55% so với kế hoạch phấn đấu.