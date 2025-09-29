Loạt doanh nghiệp sớm hé lộ kết quả kinh doanh quý 3/2025

Tại buổi tiếp xúc nhà đầu tư tổ chức diễn ra vào chiều 26/9 vừa qua, ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã: DBC) đã hé lộ về kết quả kinh doanh quý 3 và kế hoạch hoạt động thời gian tới.

Theo đó, lợi nhuận quý 3/2025 của Dabaco ước tính đạt khoảng 300 tỷ đồng. Năm nay, Dabaco đặt kế hoạch doanh thu 28.759 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024 và lợi nhuận sau thuế đạt 1.007 tỷ, tăng 31%.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận của Dabaco ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ và vượt gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Vị Chủ tịch HĐQT Dabaco tiết lộ, hiện tại tổng đàn mục tiêu đến hết năm 2025 rơi vào khoảng 60.000 heo nái, sản xuất 1-1,3 triệu heo thịt/năm.

Bên cạnh đó, ông So cho biết mục tiêu đến cuối năm 2027, Dabaco hướng đến con số 80.000 heo nái, bán ra 2 triệu heo thịt. Để đạt mục tiêu này, vốn đầu tư thêm rơi vào khoảng 3.000 tỷ đồng. Đồng thời, hé lộ về một loạt dự án đang thực hiện tại nhiều tỉnh như: Thanh Hóa (3.600 heo nái), Quảng Ninh (3.000 heo nái và 40.000 heo thịt), Lào Cai (7.200 heo nái, 80.000 heo thịt, khởi công tháng 10/2025), Quảng Trị (dự kiến tháng 12/2025) và Thái Nguyên (dự kiến khởi công trong quý 1-2/2026).

Ngoài ra, còn một đề án lớn tại Thanh Hóa với quy mô 12.000 heo nái, 250.000 heo thịt, nhưng dự kiến tới cuối năm 2026 mới có thể đầu tư.﻿

Cũng trong tuần trước, tại buổi Analyst Meeting diễn ra chiều ngày 26/09, ban lãnh đạo Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) đã chia sẻ những kết quả kinh doanh ước tính 9 tháng đầu năm 2025.

Theo số liệu được công bố, 9 tháng đầu năm 2025, DIC Corp ước đạt tổng doanh thu và thu nhập khác là 1.896 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 209 tỷ đồng. So với cùng kỳ, doanh thu cao hơn gấp đôi và lợi nhuận cao gấp gần 5 lần mức đạt được trong 9 tháng đầu năm 2024.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, DIC Corp mang về doanh thu thuần hơn 427 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 16 tỷ đồng. Như vậy, tính riêng quý 3/2025, công ty đạt 193 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, khả quan so với khoản lỗ 6 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, DIG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 143% và lợi nhuận trước thuế đạt 718 tỷ đồng, tăng 354% so với cùng kỳ. ﻿

Ban lãnh đạo công ty này tin vào khả năng sớm hoàn thành một thương vụ trọng điểm. Cụ thể, Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Tín cho biết thương vụ bán dự án Đại Phước đang ở những bước pháp lý cuối cùng và kỳ vọng sẽ hoàn thành dứt điểm ngay trong tháng 10.

“Deal này dự kiến đóng góp doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 748 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong chỉ tiêu kinh doanh năm nay ”, ông Tín nhấn mạnh. Đây được xem là "át chủ bài" quyết định phần lớn sự thành bại của kế hoạch kinh doanh 2025.

Trước đó, Chứng khoán MB (MBS) đã đưa ra dự báo về bức tranh lợi nhuận ngành và một số doanh nghiệp trong quý 3/2025.

Nhóm phân tích dự báo rằng lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ trong quý 3/2025 nhờ môi trường lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công mạnh mẽ và nhiều chính sách được ban hành hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Cụ thể, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng 21,5%, khả quan hơn so với nửa đầu năm (+16,3%), hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng tiếp tục khả quan và NIM duy trì ổn định. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật gồm: Xây dựng (1.685%), dầu khí (125%), chứng khoán (73%), BĐS dân cư (70%).

Một số ngành ước tính tăng trưởng LN thấp hơn so với thị trường như BĐS khu công nghiệp (2%) do các nhà đầu tư còn lo ngại từ chính sách thuế quan mới của Mỹ hay công nghệ – viễn thông (16%) do nhu cầu dịch vụ CNTT toàn cầu chậm lại.