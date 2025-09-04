Loạt hạ tầng trọng điểm tại Nam TP.HCM mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư

Loạt hạ tầng trọng điểm triển khai tại Nam TP.HCM

Sau giai đoạn giao dịch sôi động ở khu Đông, thị trường bất động sản đang dịch chuyển mạnh về khu Nam TP.HCM - nơi vừa có mặt bằng giá còn "mềm", vừa được hưởng lợi từ loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Đầu tiên phải kể đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự kiến thông xe toàn tuyến năm 2026. Tuyến đường dài 57km này kết nối Tây Nam Bộ, TP.HCM và sân bay Long Thành, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho bất động sản dọc hành lang. Hiện gần 30km đã được đưa vào khai thác, trong đó có đoạn 21km nối miền Tây với cụm cảng Hiệp Phước, giảm áp lực cho các tuyến xuyên tâm TP.HCM. Hiện dự án đang tiếp tục đẩy mạnh thi công các gói thầu để thông xe toàn tuyến vào quý 3/2026.

Bên cạnh đó, siêu dự án Vành đai 4 TP.HCM với tổng chiều dài 207km, vốn đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng đang tăng tốc. Tuyến đi qua 5 tỉnh thành, trong đó Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) chiếm đến 40% chiều dài, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Khi đi vào vận hành, Vành đai 4 sẽ rút ngắn 30-40% thời gian kết nối từ Tây Nam đến trung tâm TP.HCM, thúc đẩy mạnh mẽ sự dịch chuyển dân cư và dòng vốn về các đô thị vệ tinh.

Ngoài ra, ĐT827E (Quốc lộ 50B) - tuyến động lực dài 55km, kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp, được quy hoạch 10 làn xe, đi qua ba con sông lớn và nhiều xã trọng điểm, mở ra hướng kết nối hoàn toàn mới cho khu vực vốn bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi. Ngày 19/8 vừa qua, dự án thành phần đường dẫn vào 3 cây cầu cầu Cần Giuộc, cầu Vàm Cỏ Đông và cầu Vàm Cỏ Tây chính thức được khởi công.

Cùng với đó, các dự án trọng điểm khác như Vành đai 3, mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Quốc lộ 50, Nguyễn Hữu Thọ, ĐT826D, ĐT830,… cũng đang được triển khai đồng loạt.

Hệ thống hạ tầng này không chỉ cải thiện khả năng kết nối liên vùng, mà còn tạo đòn bẩy dài hạn cho thị trường bất động sản khu Nam TP.HCM.

Tâm lý "đón đầu" hạ tầng

Từ quý II/2025 đến nay, nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở các thị trường tiềm năng lân cận. Tâm lý "đón đầu" hạ tầng với kỳ vọng tăng giá trong thời gian tới đã thúc đẩy dòng tiền của nhà đầu tư trở lại với thị trường bất động sản khu Nam TP.HCM.

Tai khu vực này, mặt bằng giá còn mềm, phân khúc đất nền tại Cần Giuộc, Đức Hoà (Tây Ninh) quanh ngưỡng từ 30-40 triệu đồng/m; pháp lý sạch, đầu tư hạ tầng nội khu đồng bộ, gần các tuyến hạ tầng trọng điểm đang triển khai, phù hợp với khẩu vị của đa số các nhà đầu tư.

Đơn cử, tại Cần Giuộc, dự án đất nền sổ đỏ The 826 EC do Nhà phát triển Hai Thành triển khai đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường sau những đợt ra hàng gần đây. Dự án nằm ở vị trí chiến lược, chỉ cách Phú Mỹ Hưng 15 phút di chuyển, tọa lạc ngay mặt tiền hai trục đường huyết mạch Lê Văn Lương nối dài và Long Hậu (40m) - khu vực được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp và đô thị trọng điểm cửa ngõ Nam TP.HCM. Vị trí này có thể kết nối nhanh đến Cảng Hiệp Phước, Metro 4, Vành đai 4, sân bay Quốc tế Long Thành qua cao tốc Bến Lức - Long Thành, cùng loạt đô thị lớn.

The 826 EC sở hữu quỹ đất sạch, sổ đỏ riêng từng nền và mức giá cạnh tranh, tạo dư địa tăng giá hấp dẫn, đồng thời trở thành điểm đến an toàn cho dòng vốn nhà đầu tư.

Một dự án đất nền sổ đỏ tại giao lộ Lê Văn Lương nối dài & Long Hậu.

Ngoài lợi thế về địa giới hành chính, nhà đầu tư dự án cũng được hưởng chính sách tài chính linh hoạt: chỉ cần thanh toán 20% để ký hợp đồng mua bán, ngân hàng hỗ trợ vay 70% trong 30 năm, tài trợ lãi suất 15 tháng và ân hạn gốc 24 tháng. Khách hàng thanh toán nhanh được hưởng chiết khấu đến 5%, trong khi khách mua sỉ được chiết khấu thêm tới 2%, tối ưu lợi nhuận ngay khi xuống tiền.

Cùng khu vực Nam TP.HCM, một số dự án đất nền như Saigon Village, Saigon RiverPark,... cũng ghi nhận sức cầu tích cực trên thị trường thứ cấp. Mức độ tăng giá của các dự án này hiện đã từ 5-6 lần so với thời điểm đầu mở bán, cho thấy, tiềm năng về tăng giá trị.

"Điểm đến" mới của dòng tiền đầu tư

Tại hội thảo mới đây, bà Dương Thuỳ Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết, bất động sản khu vực cách trung tâm TP.HCM 20-30km đang có giá chỉ bằng một nửa, tạo lợi thế cạnh tranh so với lõi trung tâm. Theo bà, sự chênh lệch giá đã thúc đẩy xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang các khu vực lân cận - nơi vừa được hưởng lợi từ loạt hạ tầng, tuyến vành đai đang triển khai, vừa có dư địa tăng trưởng lớn.

Phân tích dữ liệu thị trường, đại diện CBRE nhận định nhu cầu mua nhà tại TP.HCM vẫn duy trì tích cực, nhưng nguồn cung hạn chế và mặt bằng giá cao đã kìm hãm sức cầu. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư và người mua nhà dịch chuyển sang các đô thị vệ tinh - nơi quỹ đất dồi dào, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện và mức giá phù hợp hơn với số đông.

Cũng theo CBRE, Long An đang ghi nhận tỷ lệ nhập cư cao, quỹ đất lớn, chi phí hợp lý và lợi thế giáp ranh TP.HCM. Những yếu tố này, cùng làn sóng đổ bộ của loạt "ông lớn" như Vingroup, EcoPark, T&T Group, đang tạo nên động lực kép, thúc đẩy thị trường Long An tăng trưởng dài hạn. Khi hạ tầng đồng bộ và nhu cầu nhà ở gia tăng, giá bất động sản tại khu vực này sẽ tiếp tục đi lên theo quy luật cung - cầu.

Đồng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định Long An sẽ trở thành điểm đến mới của dòng tiền đầu tư nhờ giá còn mềm và hạ tầng đang trong giai đoạn đầu phát triển. Theo ông, thị trường địa ốc TP.HCM thời gian qua đã chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt từ lõi trung tâm ra các khu vực ven, với gần 2.400 dự án mới mở rộng không gian đô thị tới Vành đai 4 trong giai đoạn 2016-2025.

"Giá bất động sản sẽ bứt phá mạnh khi các hạ tầng trọng điểm hoàn thành vào 2025-2026, đặc biệt tại những dự án có vị trí thuận lợi, kết nối tốt, quy hoạch bài bản và hạ tầng đồng bộ dọc Vành đai 3 và Vành đai 4", ông Tuấn nhấn mạnh.