Ban công không chỉ để phơi: 7 "bí mật" sáng tạo khiến Gen Z muốn thiết kế lại nhà ngay

Ảnh do AI tạo ra.

Không gian xanh – "lá phổi" trong ngôi nhà

Bố trí các chậu cây treo, vườn thẳng đứng (vertical garden) hoặc đứng tầng kệ không chỉ làm đẹp mà còn cải thiện không khí, tạo cảm giác thư thái ngay giữa căn hộ. Những chậu cây nhỏ như lavender, rosemary hay các loại dây leo có thể vừa trang trí vừa lọc không khí hiệu quả.

Góc thư giãn – lounge thu nhỏ giữa phố đông

Một chiếc ghế bành, ghế xích đu hay ghế treo dạng "egg chair" cùng bàn trà nhỏ sẽ biến ban công thành nơi đọc sách, ngắm cảnh hay chill với café buổi sáng. Phối thêm đèn dây, chăn mỏng hoặc đệm êm để tăng cảm giác cozy.

Nhà vườn mini – trồng rau sạch

Bạn có thể tận dụng diện tích chỉ để trồng rau sạch, thảo mộc như húng lìu, rau diếp hay bạc hà. Thiết kế vườn treo hoặc đặt lan can cây giúp tối ưu diện tích và giữ vệ sinh chung cư.

Góc làm việc – học tập linh hoạt

Một chiếc bàn treo tường hoặc bàn gập cùng một chiếc ghế gọn nhẹ có thể biến ban công thành góc work-from-home hoặc học tập đầy ánh sáng tự nhiên và yên tĩnh. Kết hợp thêm giá sách hoặc kệ nhỏ để tăng tiện ích.

Góc yoga – thiền – fitness "tại gia"

Ban công có thể trở thành nơi tập yoga, thiền, hoặc bài tập nhẹ như pilates. Đặt thảm yoga, túi lưu trữ dụng cụ nhỏ gọn hay thậm chí là bộ tạ mini để giữ cơ thể cân bằng ngay ở nhà.

Không gian chill – âm nhạc, bữa tối mini

Một bàn ăn nhỏ, ghế đôi và dây đèn trắng hay đèn LED sẽ tạo không gian ngọt ngào để hẹn hò, đọc sách hay thưởng thức bữa tối giữa gió trời. Bạn có thể kết hợp rèm nhẹ để tăng tính riêng tư.

Điểm nhấn nghệ thuật – phong cách cá nhân

Đừng ngần ngại thêm các chi tiết cá nhân như tranh treo chịu ngoài trời, đèn lồng kiểu boho, thảm hoa văn hay gương để phản chiếu không gian và làm cho ban công thêm nổi bật. Một chút chi tiết vintage cũng có thể tạo dấu ấn độc đáo.