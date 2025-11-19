Loạt hiện tượng lạ xảy ra ở các trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội: Ai cũng có thể thành nạn nhân

Cơ quan chức năng vừa triệt phá thành công một vụ án lừa đảo công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, trong đó đối tượng sử dụng thiết bị BTS (trạm thu phát sóng di động) giả mạo để phát tán hàng loạt tin nhắn thương hiệu (brandname) lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ngày 10/11, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông tin, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, bắt quả tang một đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo để truy nhập trái phép vào mạng thông tin di động.

Nguy hiểm ẩn trong vali du lịch

Theo cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện sau khi nhiều người dân sinh sống gần các trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội, như Tràng Tiền Plaza và Aeon Mall Hà Đông, phản ánh về hiện tượng bất thường vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025. Cụ thể, điện thoại của họ bị mất sóng 5G, sau đó nhận được tin nhắn định danh (brandname) từ một ngân hàng với nội dung hấp dẫn như "đủ điều kiện đổi điểm lấy iPhone".

Khi người dùng truy cập vào đường link kèm theo, họ bị dẫn đến một trang web giả mạo có giao diện giống hệt ứng dụng ngân hàng, yêu cầu điền tên đăng nhập và mật khẩu để đổi thưởng, từ đó bị chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Tiếp nhận phản ánh, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã nhanh chóng sử dụng thiết bị kỹ thuật để định vị nguồn phát sóng giả mạo. Đến 19 giờ ngày 3-11, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng đang sử dụng thiết bị để phát tán tin nhắn lừa đảo.

Đáng chú ý, các đối tượng đã áp dụng phương thức hoạt động mới tinh vi hơn:

Thiết bị di động: Đặt thiết bị BTS giả trong vali du lịch, dễ dàng di chuyển.

Phạm vi nhỏ, thay đổi liên tục: Thay đổi liên tục mã vùng của BTS (TAC) và duy trì phạm vi phát sóng nhỏ, di chuyển đến các khu vực đông người để tránh bị theo dõi, phát hiện.

Kỹ thuật giả mạo Trạm BTS

Vụ việc tại Hà Nội không phải là đơn lẻ. Trước đó, trong 3 tuần đầu tháng 8/2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II cũng đã phối hợp bắt giữ 4 đối tượng (có sự tham gia của người nước ngoài) sử dụng trạm BTS giả để phát tán hàng loạt tin nhắn lừa đảo.

Các chuyên gia nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao mới, kết hợp giữa kỹ thuật giả mạo trạm BTS và các chiêu trò đánh vào tâm lý người tiêu dùng, cho thấy âm mưu của tội phạm ngày càng tinh vi và có thể mang yếu tố xuyên quốc gia.

Cơ chế hoạt động của trạm BTS giả mạo:

Áp chế thuê bao: Đối tượng đưa thiết bị đến khu vực mục tiêu, điều chỉnh cường độ phát sóng mạnh để "lừa" thuê bao di động kết nối vào trạm BTS giả.

Thu thập thông tin: Thiết bị giả sẽ thu thập các gói thông tin quan trọng như IMSI (mã nhận dạng thuê bao) và IMEI (mã nhận dạng thiết bị).

Hạ cấp kết nối: Trạm BTS giả phản hồi tín hiệu báo lỗi 4G/5G, làm nhiễu sóng, buộc điện thoại tự động chuyển xuống kết nối 2G vào trạm giả mạo.

Phát tán tin nhắn: Sau khi lấy được thông tin cần thiết, đối tượng sử dụng phần mềm chuyên dụng để gửi tin nhắn thương hiệu (brandname) giả mạo đến các thuê bao trong vùng phủ sóng.

Các trạm BTS giả này có kích thước ngang chiếc vali, dễ dàng đặt trên ô tô hoặc xe máy, và có khả năng phát tán từ 80.000 đến 100.000 tin nhắn mỗi ngày.

Khuyến cáo khẩn cấp từ cơ quan chức năng

Để bảo vệ bản thân và tài sản, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đặc biệt nâng cao cảnh giác với các tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo:

Nội dung đáng ngờ: Yêu cầu nộp phạt, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng, cung cấp mã OTP, vay tiền gấp, hoặc liên quan đến nội dung khiêu dâm, cờ bạc.

Đường link lạ: Tin nhắn chứa đường link dẫn tới website có giao diện giống ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước nhưng không phải tên miền chính thức.

Dấu hiệu nhận biết: Tin nhắn brandname lạ xuất hiện đồng loạt trên diện rộng trong một khoảng thời gian ngắn.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn. Bên cạnh đó, mọi người cũng không được cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, hay mã OTP cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ trang web nào qua tin nhắn. Khi phát hiện tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc các nhà mạng di động để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.