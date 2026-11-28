Thị trường iPhone đã qua sử dụng đang trở nên sôi động trong tháng 11, khi nhiều hệ thống bán lẻ triển khai chương trình giảm giá dịp Black Friday. Ghi nhận tại một số hệ thống như Di Động Việt, CellphoneS, FPT Shop,... nhiều mẫu iPhone từ thế hệ 13 đến 17 Pro Max đang được điều chỉnh giá, mở ra thêm lựa chọn cho người dùng muốn nâng cấp thiết bị với chi phí tiết kiệm hơn.

iPhone 17 Pro Max cũ có giá từ 29 triệu đồng

Trong đợt ưu đãi tháng 11, nhiều mẫu iPhone đời gần đây được điều chỉnh giá bán. iPhone 17 Pro Max đã qua sử dụng phiên bản 256GB hiện có giá 29,09 triệu đồng, trong khi bản 512GB được niêm yết ở mức 34,09 triệu đồng.

Thị trường iPhone cũ sôi động dịp Black Friday, nhiều mẫu giảm giá đáng kể. (Ảnh chụp màn hình)

Ở nhóm sản phẩm thấp hơn, iPhone 16 Pro Max 256GB LL/A cũ, màu Titan Trắng, có giá 24,59 triệu đồng. iPhone 16 Pro 128GB cũ màu Titan Sa Mạc được bán với giá 20,59 triệu đồng.

Với người dùng quan tâm đến các mẫu iPhone đời trước, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ màu Titan Tự Nhiên hiện có giá 20,99 triệu đồng. Mức giá này đưa thiết bị xuống gần nhóm smartphone cao cấp tầm trung trên thị trường.

Ở phân khúc giá thấp hơn, các mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max vẫn là lựa chọn đáng chú ý nhờ thiết kế và cấu hình thuộc nhóm cao cấp của những thế hệ trước.

Cụ thể, iPhone 14 Pro Max 128GB cũ màu Tím có giá 16,69 triệu đồng. iPhone 14 Pro 256GB cũ cùng màu được bán với giá 16,09 triệu đồng.

Đáng chú ý, iPhone 13 128GB cũ màu Hồng hiện có giá 8,79 triệu đồng. Đây là một trong những lựa chọn có mức giá thấp nhất trong danh sách, hướng đến người dùng cần một chiếc iPhone phục vụ các nhu cầu cơ bản như liên lạc, học tập, làm việc và giải trí.

Mức giá thực tế của máy cũ có thể phụ thuộc vào tình trạng ngoại hình, dung lượng, phiên bản và chính sách bán hàng tại từng thời điểm.

Nhiều chính sách hậu mãi đi kèm

Bên cạnh giá bán, chế độ bảo hành và điều kiện đổi trả là những yếu tố cần được cân nhắc khi mua smartphone đã qua sử dụng. Tùy hệ thống bán lẻ, các chính sách hậu mãi có thể khác nhau về thời gian áp dụng, phạm vi bảo hành và điều kiện tiếp nhận sản phẩm.

iPhone 13 cũ có giá chưa đến 9 triệu đồng, trong khi các dòng Pro Max đời mới vẫn giữ mức giá trên 20 triệu đồng. (Ảnh: DĐV)

Tại Di Động Việt, một số chính sách đang được áp dụng gồm bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày, bảo hành 1 đổi 1 phần cứng trong 6 tháng và bảo hành pin lên đến 10 năm. Hệ thống cũng triển khai chương trình dùng thử trong 30 ngày, ngoại trừ iPhone Duo. Ngoài các chính sách bảo hành, người mua có thể tham khảo chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá thêm đến 3,5 triệu đồng tùy sản phẩm.

CellphoneS thì công bố chính sách bảo hành 6 tháng đối với máy cũ, đồng thời hỗ trợ đổi mới trong 30 ngày nếu sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. Trong khi đó, FPT Shop áp dụng chính sách đổi máy tương đương trong 30 ngày đối với máy đổi trả gặp lỗi nhà sản xuất; thời gian bảo hành với sản phẩm hết bảo hành mặc định của hãng dao động từ 1-12 tháng, tùy từng thiết bị.

Với smartphone đã qua sử dụng, người dùng nên kiểm tra kỹ tình trạng pin, ngoại hình, linh kiện và các điều khoản bảo hành trước khi quyết định mua. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sử dụng thiết bị trong thời gian dài.