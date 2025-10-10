Loạt MPV 7 chỗ giảm giá sâu trong tháng 10: Cao nhất đến 70 triệu đồng, giá thực tế có mẫu tiệm cận hatchback hạng A

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào quý cuối năm với nhiều biến động khi hàng loạt mẫu xe 7 chỗ đồng loạt hạ giá. Đây là nhóm xe luôn có doanh số cao nhờ tính thực dụng, phục vụ được cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ. Trong tháng 10 này, gần như mọi cái tên chủ lực trong phân khúc MPV đều được ưu đãi mạnh, có mẫu giảm tới 70 triệu đồng, khiến giá sau giảm chỉ còn hơn 500 triệu đồng.

Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer đang là một trong những lựa chọn dễ tiếp cận nhất. Mẫu MPV 7 chỗ này hiện được giảm trực tiếp 50 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 439–549 triệu đồng tùy phiên bản. Con số này đang tiệm cận mức giá 435 triệu đồng của mẫu Grand i10 1.2AT.

Hyundai Stargazer. Ảnh: Đại lý

Stargazer sở hữu thiết kế trẻ trung, phần đầu xe mang đèn LED định vị chạy ngang đặc trưng của Hyundai. Nội thất bố trí dạng 7 chỗ linh hoạt, hàng ghế giữa có thể trượt và gập phẳng, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi như màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống cảnh báo áp suất lốp.

Dưới nắp capo là động cơ 1.5L công suất 115 mã lực, hộp số IVT, dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 6,2L/100 km giúp Stargazer trở thành mẫu xe tiết kiệm đáng kể trong đô thị.

Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross tiếp tục là cái tên được săn đón nhất ở nhóm MPV đô thị nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 64–66 triệu đồng. Sau khuyến mãi, giá thực tế của Veloz chỉ còn khoảng 574–594 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross. Ảnh: Đại lý

Mẫu xe này vẫn được đánh giá cao nhờ không gian rộng, ba hàng ghế linh hoạt và gói an toàn Toyota Safety Sense gồm cảnh báo va chạm, phanh tự động, ga tự động thích ứng và cảnh báo lệch làn.

Xe sử dụng động cơ 1.5L Dual VVT-i cho công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138Nm, đi kèm hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Đây cũng là một trong những mẫu MPV hiếm hoi trong phân khúc có phanh tay điện tử và chế độ giữ phanh tự động, tăng độ tiện dụng khi di chuyển trong đô thị.

Toyota Avanza Premio

Cùng nhà Toyota, Avanza Premio cũng đang được miễn toàn bộ lệ phí trước bạ. Giá bán thực tế giảm từ 558-598 triệu đồng nay chỉ còn khoảng 502–538 triệu đồng.

Toyota Avanza. Ảnh: Đại lý

So với Veloz, Avanza có thiết kế đơn giản hơn nhưng vẫn giữ cấu trúc khung gầm DNGA mới, chia sẻ với nhiều mẫu xe hiện đại của Toyota. Xe sử dụng động cơ 1.5L giống Veloz nhưng công suất thấp hơn một chút, hộp số CVT hoặc số sàn 5 cấp tùy phiên bản.

Với chiều dài tổng thể hơn 4,4m, Avanza vẫn đảm bảo khoang hành khách rộng rãi, hàng ghế thứ ba đủ cho người lớn di chuyển thoải mái. Đây là lựa chọn hợp lý cho các doanh nghiệp vận tải hoặc gia đình cần xe 7 chỗ thực dụng, bền bỉ.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander – mẫu xe bán chạy nhất phân khúc – cũng đang có đợt giảm sâu nhất từ đầu năm. Cụ thể, phiên bản MT có giá niêm yết 560 triệu đồng nay giảm còn 532 triệu đồng; bản AT giảm 60 triệu còn 538 triệu; bản AT Premium giảm 66 triệu, còn 593 triệu đồng. Trong khi bản Xpander Cross giảm tới 70 triệu, đưa giá xuống còn 629 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander. Ảnh: Đại lý

Xpander được ưa chuộng nhờ thiết kế Dynamic Shield khỏe khoắn, nội thất rộng, độ bền cao và chi phí sử dụng thấp. Xe trang bị động cơ 1.5L MIVEC cho công suất 104 mã lực, hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước. Hệ thống khung gầm chắc chắn và khả năng cách âm tốt giúp Xpander luôn là lựa chọn hàng đầu của người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp taxi công nghệ.

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là một trong số ít mẫu MPV cỡ nhỏ ứng dụng công nghệ hybrid tại Việt Nam. Trong tháng này, XL7 Hybrid được giảm 60 triệu đồng, đưa giá thực tế còn khoảng 540 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid. Ảnh: Quốc Minh

Mẫu xe sử dụng động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện nhẹ (mild-hybrid), giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn 10% so với bản xăng thuần. Xe có thiết kế SUV khỏe khoắn, gầm cao 200mm, nội thất 7 chỗ với hàng ghế thứ hai trượt linh hoạt và gập phẳng 60:40.

Hệ thống an toàn gồm cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và phanh ABS/EBD tiêu chuẩn. Với khả năng vận hành bền bỉ và mức tiêu hao chỉ khoảng 5L/100km, XL7 Hybrid đang là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu trong phân khúc.

Honda BR-V

Không đứng ngoài cuộc đua, Honda BR-V cũng đang được giảm giá mạnh, từ 32 đến 70 triệu đồng tùy phiên bản. Theo đó, bản BR-V G có giá mới khoảng 597 triệu đồng, trong khi bản L cao cấp giảm còn 635 triệu đồng.

Honda BR-V. Ảnh: Honda

Cả hai phiên bản đều dùng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất 119 mã lực – mạnh nhất phân khúc MPV phổ thông. Hộp số CVT giúp xe vận hành mượt mà, trong khi gói an toàn Honda Sensing mang lại nhiều tính năng tiên tiến như phanh tự động, ga tự động thích ứng, cảnh báo chệch làn.

Thiết kế của BR-V mang dáng SUV rõ rệt với gầm cao và phần đầu khỏe, hướng tới nhóm khách hàng trẻ cần một chiếc 7 chỗ vừa đi phố, vừa linh hoạt đường dài.

Kia Carens

Trong tháng này, mẫu xe Hàn Quốc được ưu đãi có phần ít hơn các đối thủ. Phiên bản 1.5G ITV niêm yết 634-636 triệu đồng, giảm 35 triệu đồng nay chỉ còn 599-601 triệu đồng. Phiên bản 1.5G Luxury niêm yết 669 triệu đồng giảm 25 triệu đồng chỉ còn 644 triệu đồng.

Kia Carens. Ảnh: Đại lý

Carens sử dụng động cơ 1.5L Smartstream, hộp số vô cấp iVT, công suất 113 mã lực. Xe nổi bật với nội thất cao cấp gồm màn hình 10,25 inch nối liền cụm đồng hồ, cửa gió điều hòa cho cả ba hàng ghế, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh 6 loa.

Đặc biệt, Carens là một trong số ít xe trong tầm giá có tùy chọn cấu hình 6 chỗ với hai ghế độc lập ở hàng giữa, hướng tới trải nghiệm thoải mái và tiện nghi hơn.