Loạt ngân hàng Agribank, Vietcombank, BIDV, MB,... phát cảnh báo

Trong bối cảnh lừa đảo tài chính ngày càng gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ tinh vi, thời gian vừa qua, hàng loạt ngân hàng tại Việt Nam đã đồng loạt phát đi các thông báo cảnh báo khẩn tới khách hàng.

Đơn cử như vừa qua, Ngân hàng Agribank đã phát đi thông báo cảnh báo tới toàn bộ khách hàng, đặc biệt là nhóm hộ kinh doanh, về các thủ đoạn mạo danh ngân hàng và cán bộ cơ quan thuế.

Theo Agribank, các đối tượng lừa đảo thường chủ động gọi điện, gửi giấy mời, tin nhắn hoặc đường link, tự xưng là cán bộ ngân hàng hoặc cán bộ thuế để "hỗ trợ cập nhật hồ sơ, hoàn thiện thủ tục theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP". Trong quá trình trao đổi, kẻ gian yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng có số dư, mã OTP hoặc thực hiện xác thực sinh trắc học với lý do hoàn tất thủ tục. Thậm chí, một số trường hợp còn được hướng dẫn cài đặt các ứng dụng lạ để "xử lý nhanh từ xa", từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền.

Agribank khẳng định ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản qua điện thoại hay đường link, đồng thời khuyến cáo khách hàng chỉ thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc tại ngân hàng.

Ngân hàng BIDV mới đây cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về việc tội phạm mạng đang lợi dụng AI tạo sinh để "nâng cấp" các chiêu trò lừa đảo cũ.

Theo BIDV, email và tin nhắn giả mạo hiện nay có độ hoàn thiện gần như tuyệt đối, không còn lỗi chính tả hay văn phong gượng gạo, thậm chí bắt chước chính xác giọng điệu của ngân hàng và đối tác lớn. Nguy hiểm hơn, AI còn được sử dụng để cá nhân hóa kịch bản lừa đảo dựa trên dữ liệu công khai của người dùng trên mạng xã hội, cũng như sao chép giọng nói người thân hoặc tạo video call deepfake giả mạo sếp, đồng nghiệp để yêu cầu chuyển tiền gấp.

BIDV khuyến nghị khách hàng cần thiết lập thói quen phòng vệ mới, trong đó nguyên tắc cốt lõi là "chậm lại và xác minh", không hành động vội vàng trước các yêu cầu tài chính khẩn cấp.

Ngân hàng MB cũng liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh nhân viên ngân hàng nhằm chiếm đoạt thông tin thẻ.

Theo MB, các đối tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin thông báo khách hàng đang nợ phí thường niên thẻ, cần kích hoạt hoặc hủy thẻ gấp để tránh phát sinh chi phí, hoặc đưa ra các chương trình ưu đãi, tặng quà để tạo lòng tin.

Sau khi khách hàng đồng ý làm theo hướng dẫn, kẻ gian sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh thẻ, dãy số in trên thẻ, mã CVV và đặc biệt là mã OTP gửi về điện thoại. Với những thông tin này, đối tượng có thể liên kết thẻ với ví điện tử hoặc chi tiêu trực tuyến, khiến tiền trong tài khoản bị chiếm đoạt nhanh chóng. MB nhấn mạnh ngân hàng không xử lý các yêu cầu thu phí, kích hoạt hay hủy thẻ qua điện thoại và không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước đó, Ngân hàng Vietcombank cũng phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn SMS giả mạo thương hiệu ngân hàng. Theo cơ quan công an, tại nhiều khu vực trung tâm Hà Nội đã xuất hiện các tin nhắn thông báo khách hàng có đủ điểm thưởng để đổi quà giá trị cao như iPhone miễn phí, kèm đường link yêu cầu đổi quà gấp. Các đường link này được thiết kế tinh vi, dễ gây nhầm lẫn với website chính thống. Khi người dùng đăng nhập và nhập mã OTP, toàn bộ thông tin bảo mật có thể bị chiếm đoạt chỉ trong ít phút. Vietcombank khẳng định ngân hàng không bao giờ gửi tin nhắn chứa đường link yêu cầu đăng nhập để nhận thưởng, đồng thời khuyến cáo khách hàng chỉ kiểm tra thông tin và ưu đãi qua website chính thức và ứng dụng VCB Digibank.

Hay như gần đây, ngân hàng NCB vừa phát đi thông báo cảnh báo rủi ro liên quan đến giao dịch thẻ trực tuyến, trong bối cảnh thời gian gần đây, đặc biệt vào giai đoạn cao điểm cuối năm, ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng không thực hiện giao dịch nhưng thẻ tín dụng vẫn bị trừ tiền.

Theo NCB, các giao dịch phát sinh trái phép chủ yếu đến từ hoạt động thanh toán trực tuyến (e-commerce) và có những đặc điểm tương đồng, cho thấy dấu hiệu gian lận thẻ mà khách hàng cần đặc biệt lưu ý để kịp thời kiểm soát rủi ro.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần kiểm tra ngay giao dịch thẻ nếu gặp một trong các trường hợp như: nhận thông báo trừ tiền cho giao dịch mà bản thân không mua hoặc không đăng ký; thẻ hoặc tài khoản bị trừ tiền nhiều lần liên tiếp trong thời gian ngắn; hoặc phát sinh giao dịch tại các ứng dụng, website nước ngoài mà khách hàng không sử dụng.