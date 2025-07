Loạt sedan cỡ B giảm giá mạnh còn hơn 300 triệu đồng tạo sức ép cho Morning, i10: Mazda2 cũng nhập 'cuộc chơi'

3 mẫu sedan cỡ B giá trên 300 triệu đồng

Mazda2 gia nhập "cuộc chơi" giá dưới 400 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Trong 2 tháng 6 và 7, giá Mazda2 đang được giảm mạnh tại đại lý. Phiên bản tiêu chuẩn còn 399 triệu đồng. Đây là thời điểm hiếm hoi mà giá Mazda2 được đẩy xuống mốc dưới 400 triệu đồng.

Cụ thể hơn, giá các phiên bản Mazda2 sau khi trừ khuyến mãi như sau: bản AT giá 399 triệu đồng, bản Deluxe giá 453 triệu đồng, bản Luxury giá 487 triệu đồng và Luxury Sport giá 529 triệu đồng.

Mazda2 là mẫu xe có 2 kiểu dáng sedan và hatchback (với tên gọi Sport). Mẫu xe này được nhập từ Thái Lan. Từng là mẫu xe có khung giá từ trên 500 triệu đồng, thậm chí nhỉnh hơn nhóm Vios, City, nay Mazda2 đã có mức giá thấp hơn rất nhiều.

Mitsubishi Attrage có giá hấp dẫn nhất phân khúc B. Ảnh: Đại lý

Tuy nhiên, giá Mazda2 vẫn chưa thấp như Mitsubishi Attrage. Nhờ việc có thêm tùy chọn số sàn, xe có giá khởi điểm thấp, từ 380 triệu đồng.

Hiện bản MT này được giảm tương đương 100% trước bạ, nên chỉ còn 342 triệu đồng, chưa tính quà tặng kèm trị giá hơn 10 triệu đồng. Bản CTV Premium cao cấp nhất có giá sau giảm là 465,5 triệu đồng, kèm quà hơn 20 triệu đồng.

Attrage là xe nhập Thái Lan tương tự Mazda2. Mẫu xe này chỉ có kiểu dáng sedan. Xe có các lựa chọn số sàn và số tự động vô cấp.

Kia Soluto cũng có giá dưới 400 triệu đồng, tuy nhiên mức giảm không hấp dẫn như các đối thủ. Ảnh: Đại lý

Mẫu sedan cỡ B có giá trên 300 triệu đồng còn lại là Kia Soluto. Mẫu xe này có giá niêm yết từ 386 triệu đồng cho bản MT, đang được giảm giá còn 376 triệu đồng từ chính hãng.

Các phiên bản còn lại của Soluto là MT Deluxe và AT Deluxe có giá niêm yết lần lượt là 397 triệu đồng và 422 triệu đồng, không có khuyến mãi chính hãng.

Khác với 2 mẫu xe trên, Soluto được lắp ráp trong nước. Xe cũng chỉ có kiểu dáng sedan.

Giá phân khúc B "giẫm chân" nhóm dưới

Mitsubishi Attrage đang có giá tạo sức ép nhất cho nhóm sedan phân khúc dưới. Hyundai Grand i10 có giá niêm yết 360 triệu đồng, đang được giảm 100% trước bạ, còn 324 triệu đồng. Con số này không chênh quá nhiều so với con số 342 triệu đồng của Attrage phiên bản MT tương đương. Trong khi đó, Morning bản MT đang có giá 349 triệu đồng, giảm còn 343 triệu đồng, ngang ngửa với Attrage.

Mặc dù vậy, khi xét về doanh số nửa đầu năm nay, Attrage vẫn thấp hơn đáng kể so với Grand i10 và cả Wigo, chỉ cao hơn so với Morning. Tương tự, Soluto cũng không phải xe bán tốt khi so sánh với phần lớn xe cỡ A. Chỉ có Mazda2 vượt trội hoàn toàn về doanh số.

Nguồn số liệu: VAMA, Hyundai Thành Công

Song, cuộc đua tranh doanh số năm 2025 vẫn còn chặng đường 6 tháng kế tiếp. Khi các mẫu xe cỡ B, đặc biệt là Mazda2, tiếp tục có các chính sách giảm giá sâu, thì "cửa sống" của các mẫu xe nhỏ hơn càng hẹp lại.