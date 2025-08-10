Loạt xe 7 chỗ đua giảm giá tại Việt Nam

Xe 7 chỗ bao gồm nhóm MPV cỡ nhỏ là một trong những phân khúc được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam. Ưu điểm chính của dòng xe này là có 3 hàng ghế, không gian rộng rãi, phù hợp cho cả mục đích kinh doanh dịch vụ lẫn phục vụ gia đình.

Đây cũng là phân khúc thường xuyên được các hãng áp dụng khuyến mãi để tăng sức hút với khách hàng. Trong tháng 8 này, nhiều mẫu xe 7 chỗ tại Việt Nam đang được giảm giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Nổi bật trong số này là Mitsubishi Xpander - mẫu MPV bán chạy nhất từ đầu năm 2025. Cụ thể, dòng xe đa dụng Nhật Bản đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ kèm một số quà tặng từ hãng.

Bắt đầu với phiên bản số sàn sản xuất năm 2024 (VIN 2024), mức giảm được áp dụng là 45,5 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn khoảng 514,5 triệu đồng.

Các bản số tự động gồm AT và AT Premium có mức giảm lần lượt 45 và 73 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, giá xe được giảm còn 553 và 585 triệu đồng. Trong khi đó, biến thể Xpander Cross được hưởng mức giảm cao nhất lên tới 75 triệu đồng, đưa giá xe xuống mức 623 triệu đồng.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Xpander ở nhóm MPV cỡ nhỏ là Toyota Veloz Cross và Avanza Premio đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ trong tháng 8.

Mức giảm tương đương 56-60 triệu cho Avanza Premio và 64-66 triệu cho Veloz Cross, đưa giá xe xuống còn lần lượt là 502-538 triệu và 574-594 triệu đồng. Nếu cộng chung cả quà tặng từ hãng, tổng giá trị ưu đãi có thể được nâng lên thành 69-75 triệu đồng.

Mặc dù được tăng khuyến mãi trong vài tháng gần đây nhưng bộ đôi MPV cỡ nhỏ nhà Toyota vẫn đang bị bỏ khá xa bởi Xpander trên cuộc đua doanh số. Tính hết nửa đầu năm 2025, Veloz Cross và Avanza Premio đã bán được tổng cộng 3.717 xe, trong khi mẫu xe nhà Mitsubishi đã bàn giao 8.187 chiếc đến tay khách Việt.

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai đang có ưu đãi giảm giá mẫu Stargazer (giá 489-599 triệu đồng) nhằm thúc đẩy doanh số. Theo đó, mẫu MPV này được hỗ trợ 50% phí trước bạ trong tháng 8, tương đương mức giảm khoảng 24,5-30 triệu đồng tùy phiên bản.

Một số đại lý còn áp khuyến mãi bổ sung giúp nâng mức giảm tối đa lên thành 40 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán thực tế của mẫu MPV Hàn Quốc được đưa xuống mức dễ tiếp cận nhất phân khúc.

Tương tự Hyundai, hãng xe Hàn Quốc Kia cũng đang đẩy mạnh kích cầu cho dòng xe 7 chỗ Carens dưới hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Với mức giá 589-779 triệu đồng, mức giảm dành cho Carens có thể dao động từ 30-35 triệu đồng tùy phiên bản.

Dòng MPV cỡ lớn Carnival cũng được hưởng chính sách ưu đãi tương tự với tổng giá trị khuyến mãi có thể chạm ngưỡng 65 triệu đồng. Riêng mẫu Carnival 3.5G Signature 7 chỗ thuộc phiên bản cũ được ưu đãi cao nhất 210 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn khoảng 1,55 tỷ đồng.

Cuối cùng là mẫu SUV gia đình Kia Sorento được giảm giá cao nhất 80 triệu đồng tùy phiên bản. Sau khi trừ khuyến mãi, mẫu xe 7 chỗ có giá khởi điểm từ 899 triệu đồng.

Đáng chú ý, các phiên bản Kia Sorento đang được giảm giá chính hãng đều là xe sản xuất mới năm 2025. Đây có thể là động thái nhằm “dọn kho” đối với các xe phiên bản hiện hành để chuẩn bị ra mắt phiên bản mới.

Phiên bản facelift của Kia Sorento ra mắt toàn cầu từ giữa năm 2023 và từng bị bắt gặp tại một trung tâm kiểm định khí thải ở Hà Nội vào năm ngoái. Theo chia sẻ từ giới tư vấn bán hàng, Kia Sorento 2025 dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt trong quý III.

Bên cạnh các chương trình giảm giá rầm rộ, thị trường xe 7 chỗ còn đang trở nên nóng lên với sự xuất hiện của tân binh VinFast Limo Green . Mẫu MPV này được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trụ cột giúp cho VinFast đạt mục tiêu bán hơn 200.000 xe điện trong năm 2025.