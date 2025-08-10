Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đại lý báo sắp mang về Việt Nam mẫu xe Honda mới: Đẹp lạ, đầy bình đi hơn 400km, giá quy đổi hơn 40 triệu

10-08-2025 - 07:20 AM | Thị trường

Mẫu xe Honda này có kiểu dáng cá tính, không giống các mẫu xe phổ thông đang bán.

Mới đây, một đơn vị chuyên nhập khẩu xe máy khu vực phía nam cho biết đang chuẩn bị đưa về Việt Nam lô xe Honda CG150. Đây là mẫu xe côn tay mang kiểu dáng đậm chất cổ điển do liên doanh Atlas Honda tại Pakistan sản xuất.

Đại lý báo sắp mang về Việt Nam mẫu xe Honda mới: Đẹp lạ, đầy bình đi hơn 400km, giá quy đổi hơn 40 triệu- Ảnh 1.

Honda CG150 có thể được nhập về Việt Nam.

Trước đây, mẫu xe Honda CGX150 cũng đã được đưa về Việt Nam. Dù cùng là xe côn tay dáng cổ điển nhưng đây lại là hai mẫu xe khác nhau hoàn toàn: Honda CGX150 do liên doanh Wuyang-Honda tại Trung Quốc sản xuất; còn CG150, như đã nêu, do liên doanh của Honda tại Pakistan sản xuất.

Thông tin do Atlas Honda công bố cho thấy Honda CG150 sử dụng động cơ SOHC 4 thì có dung tích 150cc. Khối động cơ này cho công suất tương đối khiêm tốn: 8,75 kW (tức 11,73 mã lực) tại 7.500 vòng/phút, và mô men xoắn 12,5 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Con số này không quá ấn tượng nếu so sánh với mẫu Winner đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam (DOHC 150cc 15,42 mã lực / 13,5 Nm).

Đại lý báo sắp mang về Việt Nam mẫu xe Honda mới: Đẹp lạ, đầy bình đi hơn 400km, giá quy đổi hơn 40 triệu- Ảnh 2.
Đại lý báo sắp mang về Việt Nam mẫu xe Honda mới: Đẹp lạ, đầy bình đi hơn 400km, giá quy đổi hơn 40 triệu- Ảnh 3.

Ảnh thực tế Honda CG150 tại Pakistan.

Tuy nhiên, Honda CG150 lại là mẫu xe có bình xăng trước. 

Với dung tích lên tới 11,4 lít và mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 2,82L/100km, xe có thể đi được khoảng 404 km. Tuy nhiên, không rõ mẫu xe này sử dụng chế hòa khí hay bơm xăng điện tử. Nếu xe sử dụng bơm điện tử, người dùng không nên đi đến cạn xăng, bởi điều này sẽ gây hại đến máy bơm.

Đại lý báo sắp mang về Việt Nam mẫu xe Honda mới: Đẹp lạ, đầy bình đi hơn 400km, giá quy đổi hơn 40 triệu- Ảnh 4.
Đại lý báo sắp mang về Việt Nam mẫu xe Honda mới: Đẹp lạ, đầy bình đi hơn 400km, giá quy đổi hơn 40 triệu- Ảnh 5.
Đại lý báo sắp mang về Việt Nam mẫu xe Honda mới: Đẹp lạ, đầy bình đi hơn 400km, giá quy đổi hơn 40 triệu- Ảnh 6.

Xe có thiết kế đậm chất cổ điển.

Một đặc điểm khác lạ trên Honda CG150 còn có thể kể tới là xe sử dụng hộp số tay 5 cấp. 

Điều này khác lạ là bởi đa số các mẫu xe côn tay mang thương hiệu Honda đang bán tại Việt Nam, bao gồm cả các mẫu xe nhập khẩu và xe phân phối chính hãng, đều sử dụng hộp số 6 cấp. Hộp số 5 cấp có thể thấy ở một số ít xe, tiêu biểu như Honda CRF150L.

Đại lý báo sắp mang về Việt Nam mẫu xe Honda mới: Đẹp lạ, đầy bình đi hơn 400km, giá quy đổi hơn 40 triệu- Ảnh 7.

Riêng phiên bản màu đen, Honda CG150 được phối với hai màu.

Về kiểu dáng, có thể thấy rõ Honda CG150 có kiểu dáng cổ điển, gợi nhớ đến những mẫu xe đầu những năm 2000. Tính cổ điển của xe còn thấy rõ ở thiết kế đèn pha LED tròn, đèn hậu vuông, yên xe "bánh mỳ" và đồng hồ đôi dạng cơ. 

Thiết kế tổng thể của Honda CG150 có phần xưa cũ hơn CGX150, và cũng khác biệt so với các mẫu xe mà Honda đang phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Song, thay vì sử dụng vành căm (còn gọi là nan hoa) như các mẫu xe cổ điển, Honda CG150 sử dụng vành nhôm đúc đa chấu. Hiện tại, Atlas Honda đang phân phối xe với ba lựa chọn màu, gồm xanh lá đậm, đỏ, và đen; riêng màu đen được phối thêm màu xám.

Đại lý báo sắp mang về Việt Nam mẫu xe Honda mới: Đẹp lạ, đầy bình đi hơn 400km, giá quy đổi hơn 40 triệu- Ảnh 8.

Honda CG150 trang bị hệ thống phanh CBS.

Một trang bị đáng nhắc tới trên Honda CG150 là xe có hệ thống phanh kết hợp CBS (Combi Brake System). Hệ thống này được thiết kế nhằm phân bổ lực phanh đến cả phanh trước và sau, nhằm giảm quãng đường phanh và hạn chế tình trạng khóa bánh khi một bánh nhận lực phanh quá lớn so với độ bám của lốp.

Honda CG150 có trọng lượng khô là 118 kg, yên xe cao 773 mm, chiều cao gầm 171 mm. Với kích thước này, người có vóc dáng trung bình với chiều cao dưới 1,65 mét vẫn có thể dễ dàng chống chân và điều khiển xe.

Hiện tại, đơn vị nhập khẩu chưa hé lộ thời gian xe chính thức về Việt Nam hay giá bán lẻ. Được biết, Honda CG150 có giá quy đổi khoảng 42 triệu đồng.

Vừa về Việt Nam xe siêu đẳng của Honda: Chớ thấy cũ kĩ mà khinh rẻ, có tiền cũng khó mua vì một điều

Theo Quang Hiếu

Phụ nữ thủ đô

