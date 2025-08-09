Một hãng xe tăng trưởng 500%, góp phần đưa Việt Nam vào vị trí thứ 3 toàn thế giới

Motorcycle Data (MCD) mới đây công bố báo cáo về thị trường xe máy Việt Nam trong nửa đầu của năm 2025. Nhìn chung, MCD nhìn nhận thị trường xe máy tại Việt Nam đang có dấu hiệu hồi phục sau một năm vất vả.

Tính riêng trong nửa năm đầu, thị trường xe máy Việt Nam đã tiêu thụ 1,6 triệu chiếc, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ. Trong số các hãng xe kinh doanh tại Việt Nam, VinFast là thương hiệu có đà tăng mạnh nhất trên cả thị trường nói chung và mảng xe điện nói riêng.

Thị trường xe máy nửa đầu năm 2025 tại Việt Nam tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên quy mô toàn thế giới, Việt Nam là thị trường xe máy lớn thứ 4, nếu nói riêng về xe máy điện thì Việt Nam đang xếp thứ 3. Nhìn chung, ngành xe tại Việt Nam vẫn đang nỗ lực vượt qua các khó khăn thời kỳ hậu đại dịch mà có nhiều biến động lớn.

Thị trường Việt Nam đang là nơi phân khúc xe thân thiện môi trường phát triển mạnh với các đợt đầu tư mạnh từ các nhà sản xuất nội địa, bên cạnh các nhà sản xuất ngoại. Song, họ cần phải cạnh tranh với nhóm người dùng trung thành với các thương hiệu lâu đời, đặc biệt là Honda.

Honda có lượng người dùng trung thành rất lớn tại Việt Nam.

Như đã nêu, thị trường xe máy Việt Nam tiêu thụ khoảng 1,6 triệu chiếc trong nửa đầu năm 2024, tương đương mức tăng trưởng 19%. Trong khi đó, cả năm 2024, sức tiêu thụ của thị trường đạt 2,9 triệu chiếc.

Nếu trong nửa cuối năm, thị trường giữ được sức tiêu thụ này thì doanh số cả năm nay sẽ có tăng trưởng mạnh so với năm ngoái.

Trong nửa đầu năm này, toàn bộ phân khúc xe đều có tăng trưởng; với dòng xe có động cơ dung tích trên 50cc hoặc chạy điện tương đương, mức tăng trưởng đạt 52,6%; riêng dòng xe tay ga tăng trưởng 18,7%, dòng xe mô tô tăng trưởng 61,1%. Với các dòng xe máy điện học sinh/sinh viên, mức tăng trưởng ghi nhận được lên tới 112,6%.

Yamaha là thương hiệu xe có doanh số đứng thứ 2 tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Honda và Yamaha vẫn là hai thương hiệu xe máy chiếm thị phần lớn nhất, đồng thời cũng có doanh số bán hàng tốt nhất. Số liệu cho thấy Honda tăng trưởng 6,2%, Yamaha tăng trưởng tới 20%.

Đóng góp vào vị thế top dẫn đầu ở thị trường xe máy điện, VinFast đang là thương hiệu có doanh số tốt nhất, có mức tăng trưởng lên tới 501% và đang xếp thứ 3 toàn thị trường. Xét trên thị trường xe điện, Yadea, Dibao và Pega là các thương hiệu có doanh số theo sau VinFast; riêng Yadea tăng trưởng 37,5%.

Mẫu xe máy điện Yamaha NEO's cũng có pin tháo rời, có thể lắp pin phụ.

Thị trường xe máy điện tại Hà Nội nói riêng và tại Việt Nam nói chung đang được quan tâm mạnh.

Honda cũng đã giới thiệu tới thị trường 2 mẫu xe máy điện, lần lượt là ICON e: và CUV e:, đáp ứng phân khúc dành cho học sinh / sinh viên và phân khúc xe phổ thông. Điểm khác biệt của xe máy điện Honda là pin có thể tháo rời; với riêng CUV e:, người dùng có thể đổi pin đã sạc đầy miễn phí tại 19 cửa hàng chính hãng.

Yamaha thậm chí giới thiệu mẫu xe máy điện đầu tiên của hãng - NEO's - trước cả Honda. Yamaha cũng đã cho lắp ráp mẫu xe này tại Việt Nam; ngoài cung ứng cho thị trường nội địa, Yamaha NEO's lắp ráp tại Việt Nam cũng được xuất khẩu sang một số thị trường châu Âu.

VinFast Evo Grand là mẫu xe máy điện mới nhất của hãng xe Việt.

Tương tự, VinFast - hãng xe máy điện số 1 thị trường - mới đây cũng đã tung ra mẫu Evo Grand. Mẫu xe máy điện này có thiết kế lớn hơn, khắc phục một số điểm bất tiện trên mẫu Evo200 đời trước.

Cùng với đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, VinFast cũng đã thiết kế pin phụ tháo rời cho Evo Grand; khi sử dụng 2 pin, xe có thể đi được trên 260 km mỗi lần sạc.

Điều thú vị là pin phụ được đặt ở trong cốp xe; ngay cả khi lắp pin phụ, dung tích cốp vẫn đạt 16 lít - đủ đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe có giá 21 triệu đồng bao gồm pin chính; nếu mua thêm pin thứ 2, người dùng cần trả thêm 5 triệu đồng.