Lọc hóa dầu Bình Sơn 8 tháng vượt tất cả chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc BSR đã báo cáo kết quả SXKD của BSR trong 8 tháng đầu năm. Theo đó, BSR đã sản xuất được 5,2 triệu tấn sản phẩm các loại, tổng doanh thu đạt 93.104 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) 9.589 tỷ đồng.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế vượt 142% so với kế hoạch quản trị. Một điểm sáng đáng chú ý là doanh thu từ sản phẩm mới đạt 344 tỷ đồng, gấp 12 lần so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh quốc tế cũng tăng trưởng tích cực, đạt 1.256 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc BSR cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức đang hiện hữu. Giá dầu thô và crack margin có xu hướng giảm, trong khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang vận hành ở công suất cao hơn thiết kế, làm gia tăng rủi ro về độ tin cậy và toàn vẹn thiết bị. Cùng với đó là các yếu tố ngoại cảnh như mùa mưa bão sắp tới, biến động tỷ giá, thị trường tài chính quốc tế và giới hạn hạ tầng phối trộn, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

Với mục tiêu tăng tốc và vượt nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021-2025, BSR đặt kế hoạch năm 2025 sản xuất 7,6 triệu tấn sản phẩm, doanh thu hợp nhất ước đạt 140 nghìn tỷ đồng, nộp NSNN khoảng 13.936 tỷ đồng, và kỳ vọng lợi nhuận sau thuế tiếp tục vượt kế hoạch. Đây là những chỉ tiêu then chốt mang tính quyết định để tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bước sang năm 2026, BSR đặt mục tiêu vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định với công suất tối ưu, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để tiếp tục tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy sản xuất, phối trộn cung ứng sản lượng tối đa xăng sinh học E10 RON95 theo lộ trình của Chính phủ.

Đáng chú ý, BSR sẽ đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh quốc tế, không chỉ với sản phẩm tự sản xuất mà còn cả hàng hóa thương mại, hướng đến doanh thu khoảng 7.369 tỷ đồng cho hoạt động này. Các sản phẩm mới như xăng sinh học E10 RON95, E100 được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi doanh thu so với năm 2025. Đồng thời, BSR cũng tiếp tục mở rộng các dịch vụ cung cấp ra bên ngoài, gia tăng phạm vi thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể.



