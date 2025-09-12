Lọc hóa dầu Bình Sơn muốn tăng vốn điều lệ vượt 50.000 tỷ đồng

Mới đây, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (MCK: BSR, sàn HoSE) đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

Theo đó, Lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến trình cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của công ty trong năm 2025 thông qua phát hành hơn 1,9 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cho cổ đông.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 930,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 30%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 9.301,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán (sau trích lập các quỹ theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua).

Ảnh minh họa

Song song, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 976,7 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 31,5%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 31,5 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 9.766,6 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty mẹ Lọc hóa dầu Bình Sơn đã kiểm toán.

Các phương án phát hành nêu trên dự kiến được thực hiện trong quý III và IV năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nếu hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều điều lệ của Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ tăng từ gần 31.005 tỷ đồng lên hơn 50.073 tỷ đồng.

Được biết, Lọc hóa dầu Bình Sơn muốn tăng vốn điều lệ nhằm mục đích đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu cho Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Ngoài ra, trong đợt xin ý kiến cổ đông lần này, Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng muốn đổi tên Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam.

Doanh nghiệp cho biết tại chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu tổng quát bao gồm công tác xây dựng và phát triển công ty thành Tổng công ty.

BSR là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực lọc - hóa dầu, việc đổi tên thành tổng công ty phù hợp với định hướng chiến lược, góp phần nâng tầm tổ chức và tái định vị vai trò, hình ảnh trong chuỗi giá giá trị ngành dầu khí.

Thực tiễn cho thấy nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trọng yếu khi mở rộng quy mô, vai trò điều phối hoặc khẳng định vị thế đầu ngành cũng đã thực hiện đổi tên để phản ánh đúng tầm vóc, trong đó bao gồm việc sử dụng cụm từ “Tổng công ty” trong tên gọi, nhằm tăng tính nhận diện và phù hợp với vai trò điều hành trong hệ sinh thái doanh nghiệp. Đồng thời, việc đổi tên cũng tạo thuận lợi trong hợp tác quốc tế và tiếp cận thị trường vốn.

Do vậy, Lọc hóa dầu Bình Sơn cho rằng việc thay đổi tên trong bối cảnh này là bước đi tất yếu, phản ánh đúng tầm nhìn chiến lược và mở đường cho các bước tái định vị thương hiệu ở cấp độ cao hơn trong giai đoạn tới.

Các cổ đông của Lọc hóa dầu Bình Sơn có tên trong danh sách được chốt ngày 28/8/2025 sẽ cho ý kiến biểu quyết về các tờ trình nêu trên và gửi phiếu lấy ý kiến đến công ty chậm nhất vào 14 giờ ngày 30/9/2025.