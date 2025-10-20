Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Lộc” mà Phương Oanh đã cấy

20-10-2025 - 21:24 PM | Lifestyle

Nữ diễn viên từng công khai quá trình "cấy lộc" giúp cải thiện ngoại hình.

Là một trong những mỹ nhân đình đám của Vbiz, Phương Oanh từ lâu đã được nhắc đến như biểu tượng của sắc vóc và phong cách thời trang sang chảnh. Sau khi trở thành "mệnh phụ phu nhân", người đẹp càng được chú ý ở mỗi lần xuất hiện: váy áo hàng hiệu, thần thái đỉnh cao, nhan sắc ngày càng mặn mà.

Thế nhưng, ít ai biết rằng trước khi có được diện mạo hoàn hảo như hiện tại, Phương Oanh từng khá lận đận chuyện tóc tai.

Từng tự "bóc phốt" trán sân bay, nay tự tin với mái tóc dày mượt

Phương Oanh vốn sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo nhưng lại có vầng trán khá cao chính là yếu điểm mà chính cô từng tự trêu mình là trán sân bay. Nữ diễn viên khiến khán giả bật cười khi từng tự mình "bóc phốt", cô viết: "Chắc thấy trán mình sân bay quá nên úp cho cái mái. Ghê gớm thật!"

“Lộc” mà Phương Oanh đã cấy- Ảnh 1.
“Lộc” mà Phương Oanh đã cấy- Ảnh 2.

Khán giả từng thấy giận giùm Phương Oanh khi nhan vật của cô trong ngày cưới lại xuất hiện với mái tóc bết. Tuy nhiên không thể phủ nhận chiếc tóc mái này đã hỗ trợ Phương Oanh nhiều trong khoảng che đậy vùng trán sân bay.

Chuyện là trong một cảnh quay trong phim, người đẹp phim Hương Vị Tình Thân từng viral với tình huống trớ trêu với chiếc mái bết ngày làm cô dâu. Kiểu tóc rẽ ngôi lệch này có một ưu điếm là phù hợp với nhiều dáng mặt, ngoài ra còn hỗ trợ cho những cô gái có vầng trán rộng hay tóc thưa mỏng ở phần trán. Phương Oanh từng nhiều năm gắn liền với kiểu tóc này có lẽ cũng vì lẽ đó.

“Lộc” mà Phương Oanh đã cấy- Ảnh 3.

Vẫn là kiểu tóc mái rẽ ngôi lệch nhưng trong hôn lễ thật sự, Phương Oanh hoàn toàn ghi điểm.

Điều thú vị là Phương Oanh không hề giấu giếm chuyện làm đẹp của mình. Đầu năm 2021, cô từng công khai chia sẻ quá trình cấy tóc chữa hói, nữ diễn viên gọi đây là "cấy lộc đầu năm" cải thiện vùng trán nơi tóc thưa mỏng khiến nhiều góc chụp bị lộ da đầu. Bằng sự thẳng thắn và duyên dáng vốn có, Phương Oanh đã biến việc tưởng chừng đáng ngại thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều chị em. Tuy nhiên đến giai đoạn 2023, tức sau 2 năm tình hình của Phương Oanh vẫn chưa được giải quyết triệt để. 

“Lộc” mà Phương Oanh đã cấy- Ảnh 4.

Phương Oanh chia sẻ quá trình cấy tóc vào năm 2021.

“Lộc” mà Phương Oanh đã cấy- Ảnh 5.

Sau vài năm can thiệp, vầng trán của Phương Oanh từng cải thiện đôi chút nhưng vẫn còn khá cao.

Có lẽ nữ diễn viên đã rất kiên nhẫn với công cuộc này, bằng chứng là hiệu quả đến nay đã thấy rõ. Nếu soi lại những bức ảnh gần đây, mái tóc của nữ diễn viên đã dày, mượt và bồng bềnh hơn hẳn. Phần trước trán từng là nỗi lo năm nào giờ Phương Oanh đã có một đường chân tóc dày dặn, tự nhiên, giúp gương mặt cô hài hòa, trẻ trung và quyến rũ hơn.

“Lộc” mà Phương Oanh đã cấy- Ảnh 6.

Đường chân tóc được hạ xuống giúp Phương Oanh cải thiện visual, trẻ trung và ngọt ngào hơn.

Chỉ một mình Ninh Dương Lan Ngọc có quyền

Theo Chhrist

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đỉnh cao như Bugatti Veyron: Xe cũ không màu sơn, đã 18 năm tuổi vẫn có thể bán lại với giá quy đổi 60 tỷ đồng

Đỉnh cao như Bugatti Veyron: Xe cũ không màu sơn, đã 18 năm tuổi vẫn có thể bán lại với giá quy đổi 60 tỷ đồng Nổi bật

Chuyển từ căn hộ lát sàn gỗ sang gạch men: Tôi nhận ra càng ở càng sướng, chất lượng cuộc sống nâng lên một cách rõ rệt

Chuyển từ căn hộ lát sàn gỗ sang gạch men: Tôi nhận ra càng ở càng sướng, chất lượng cuộc sống nâng lên một cách rõ rệt Nổi bật

Dấu hiệu tiền đang "đẻ" ra tiền

Dấu hiệu tiền đang "đẻ" ra tiền

21:00 , 20/10/2025
Liên Bỉnh Phát công khai bạn gái bí mật 5 năm

Liên Bỉnh Phát công khai bạn gái bí mật 5 năm

20:19 , 20/10/2025
Sở VHTT Hà Nội: Ca khúc gây tranh cãi của Jack chưa được kiểm duyệt, cấp phép

Sở VHTT Hà Nội: Ca khúc gây tranh cãi của Jack chưa được kiểm duyệt, cấp phép

20:13 , 20/10/2025
Nữ nhạc sĩ là “người cùng một nhà” với Tùng Dương, Tăng Duy Tân bất ngờ ra mắt 2 MV, tiết lộ đáng chú ý về mối duyên với divo

Nữ nhạc sĩ là “người cùng một nhà” với Tùng Dương, Tăng Duy Tân bất ngờ ra mắt 2 MV, tiết lộ đáng chú ý về mối duyên với divo

19:17 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên