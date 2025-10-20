“Lộc” mà Phương Oanh đã cấy

Là một trong những mỹ nhân đình đám của Vbiz, Phương Oanh từ lâu đã được nhắc đến như biểu tượng của sắc vóc và phong cách thời trang sang chảnh. Sau khi trở thành "mệnh phụ phu nhân", người đẹp càng được chú ý ở mỗi lần xuất hiện: váy áo hàng hiệu, thần thái đỉnh cao, nhan sắc ngày càng mặn mà.

Thế nhưng, ít ai biết rằng trước khi có được diện mạo hoàn hảo như hiện tại, Phương Oanh từng khá lận đận chuyện tóc tai.

Từng tự "bóc phốt" trán sân bay, nay tự tin với mái tóc dày mượt

Phương Oanh vốn sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo nhưng lại có vầng trán khá cao chính là yếu điểm mà chính cô từng tự trêu mình là trán sân bay. Nữ diễn viên khiến khán giả bật cười khi từng tự mình "bóc phốt", cô viết: "Chắc thấy trán mình sân bay quá nên úp cho cái mái. Ghê gớm thật!"

Khán giả từng thấy giận giùm Phương Oanh khi nhan vật của cô trong ngày cưới lại xuất hiện với mái tóc bết. Tuy nhiên không thể phủ nhận chiếc tóc mái này đã hỗ trợ Phương Oanh nhiều trong khoảng che đậy vùng trán sân bay.

Chuyện là trong một cảnh quay trong phim, người đẹp phim Hương Vị Tình Thân từng viral với tình huống trớ trêu với chiếc mái bết ngày làm cô dâu. Kiểu tóc rẽ ngôi lệch này có một ưu điếm là phù hợp với nhiều dáng mặt, ngoài ra còn hỗ trợ cho những cô gái có vầng trán rộng hay tóc thưa mỏng ở phần trán. Phương Oanh từng nhiều năm gắn liền với kiểu tóc này có lẽ cũng vì lẽ đó.

Vẫn là kiểu tóc mái rẽ ngôi lệch nhưng trong hôn lễ thật sự, Phương Oanh hoàn toàn ghi điểm.

Điều thú vị là Phương Oanh không hề giấu giếm chuyện làm đẹp của mình. Đầu năm 2021, cô từng công khai chia sẻ quá trình cấy tóc chữa hói, nữ diễn viên gọi đây là "cấy lộc đầu năm" cải thiện vùng trán nơi tóc thưa mỏng khiến nhiều góc chụp bị lộ da đầu. Bằng sự thẳng thắn và duyên dáng vốn có, Phương Oanh đã biến việc tưởng chừng đáng ngại thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều chị em. Tuy nhiên đến giai đoạn 2023, tức sau 2 năm tình hình của Phương Oanh vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Phương Oanh chia sẻ quá trình cấy tóc vào năm 2021.

Sau vài năm can thiệp, vầng trán của Phương Oanh từng cải thiện đôi chút nhưng vẫn còn khá cao.

Có lẽ nữ diễn viên đã rất kiên nhẫn với công cuộc này, bằng chứng là hiệu quả đến nay đã thấy rõ. Nếu soi lại những bức ảnh gần đây, mái tóc của nữ diễn viên đã dày, mượt và bồng bềnh hơn hẳn. Phần trước trán từng là nỗi lo năm nào giờ Phương Oanh đã có một đường chân tóc dày dặn, tự nhiên, giúp gương mặt cô hài hòa, trẻ trung và quyến rũ hơn.