Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 của tỉnh Bắc Ninh

Chiều 30/10, Tập đoàn Vingroup đã phối hợp cùng UBND và Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 Bắc Ninh. Sự kiện này đánh dấu bước tiến tiếp theo trong Đề án Cấp cứu ngoại viện quốc gia giai đoạn 2026-2030, do Bộ Y tế chủ trì và Vingroup tài trợ 1.000 tỷ đồng.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, khẳng định Bắc ﻿ Ninh là một trong những “thủ phủ công nghiệp” của Việt Nam với yêu cầu rất cao về năng lực y tế khẩn cấp.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc thành lập Trung tâm Cấp cứu 115 là "bước chuyển từ mô hình đơn tuyến sang tổ chức liên thông, đa tác nhân, thông minh và nhân văn". Ông cũng ghi nhận đây là mô hình hợp tác lý tưởng giữa Nhà nước - Doanh nghiệp và lấy Nhân dân làm trung tâm.

Đáng chú ý, mô hình này được triển khai trong bối cảnh pháp lý thuận lợi khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 lần đầu tiên công nhận cấp cứu ngoại viện là một thành tố chính thức, và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ đã nâng cấp đề án lên tầm quốc gia.

Hệ thống cấp cứu 115 "thay áo mới" với 15 'phòng cấp cứu di động'﻿

Vingroup đã bàn giao 15 xe cứu thương hiện đại

Tại lễ ra mắt, Vingroup đã bàn giao 15 xe cứu thương hiện đại. Đây không chỉ là xe vận chuyển thông thường mà được ví như những “phòng cấp cứu di động”, trang bị theo chuẩn quốc tế EN 1789:2020.

Mỗi xe đều sở hữu các thiết bị y tế tiên tiến như: máy thở chuyên dụng, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm xách tay FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, và nẹp cố định chấn thương.

Bên trong xe cứu thương theo chuẩn quốc tế EN 1789:2020

Hệ thống cấp cứu ngoại viện mới của Bắc Ninh sẽ vận hành với 16 trạm vệ tinh tại các trung tâm y tế, trực 24/7 và kết nối trực tiếp với Trung tâm Điều phối đặt tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. Dự án quy tụ hơn 250 cán bộ y tế (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên) đã được đào tạo chuyên sâu về cấp cứu nâng cao và vận chuyển hồi sức.

Từ ngày 30/10, hệ thống hotline 115 Bắc Ninh chính thức vận hành, hứa hẹn rút ngắn tối đa "thời gian vàng" để tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.

Không chỉ dừng lại ở việc tài trợ trang thiết bị, Vingroup còn đồng hành cùng Bắc Ninh trong việc đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng cho giáo viên, công nhân khu công nghiệp, lực lượng vũ trang... nhằm xây dựng một mạng lưới hỗ trợ cấp cứu tại chỗ.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, đại diện Tập đoàn Vingroup, chia sẻ về tầm nhìn dài hạn:

"Trong giai đoạn tới, Vingroup sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Y tế để mở rộng mô hình cấp cứu ngoại viện ra nhiều địa phương và ứng dụng các công nghệ điều phối thông minh. Tập đoàn cũng sẽ chú trọng đào tạo, diễn tập thực chiến... xây dựng cơ chế bảo trì, bảo dưỡng để bảo đảm hệ thống vận hành bền vững".

Về phía địa phương, ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, bày tỏ sự cảm ơn đối với nguồn lực quý báu từ Tập đoàn Vingroup và Quỹ Thiện Tâm, nhấn mạnh đây là sự thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Trước Bắc Ninh, mô hình này đã được Vingroup triển khai thành công tại Phú Quốc vào ngày 9/10/2025 với 8 xe cứu thương. Thành công từ các địa phương thí điểm như Phú Quốc và Bắc Ninh được xem là nền tảng vững chắc để Vingroup tiếp tục nhân rộng mô hình này ra cả nước, hiện thực hóa chiến lược xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện quốc gia một cách bài bản và