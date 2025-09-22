Lời hứa suông của Elon Musk: Suốt cả mùa hè làm việc xuyên đêm, ngủ tại văn phòng của startup 2 năm tuổi, bỏ mặc Tesla đối phó với khó khăn

Trong một cuộc họp toàn công ty hiếm hoi vào thứ tư tuần trước, Elon Musk đã trình bày tầm nhìn của mình cho xAI, công ty khởi nghiệp 2 năm tuổi đang nỗ lực chạy đua với các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Với giọng điệu bay bổng vốn đã trở thành đặc trưng cho những giấc mơ AI của ông hơn một thập kỷ qua, Musk nói rằng ông muốn xây dựng các hệ thống “tìm kiếm sự thật tối đa”, đồng thời hé lộ kế hoạch tạo ra một đối thủ cạnh tranh với Microsoft mang tên Macrohard.

“Chúng tôi là công ty duy nhất có sứ mệnh là sự thật”, Musk nhấn mạnh trong buổi thuyết trình kéo dài một tiếng rưỡi. “Nếu bạn buộc AI phải nói dối hoặc tin vào những điều không đúng, bạn sẽ có nguy cơ rất lớn tạo ra một tương lai phản địa đàng”.

Kể từ sau khi rạn nứt với Tổng thống Trump vào tháng 6, Musk (54 tuổi) đã dồn toàn bộ nỗ lực vào xAI - công ty đứng sau chatbot Grok và gần đây được định giá 120 tỷ USD. Ông coi chính phủ là một vấn đề vô vọng, nhưng tin rằng AI sẽ thay đổi tận gốc xã hội, đồng thời khẳng định xAI có thể phát triển công nghệ hỗ trợ cho những công ty khác của ông như Tesla và SpaceX.

Trong suốt mùa hè, Musk dành phần lớn thời gian ở văn phòng của xAI tại Palo Alto, California, làm việc trong những cơn “bão” kéo dài cả ngày, thậm chí xuyên đêm, và đôi khi ngủ ngay tại văn phòng.

Sự tập trung này làm dấy lên câu hỏi: Musk đang dành bao nhiêu thời gian cho các công ty khác, nhất là khi hội đồng quản trị Tesla đang vận động thông qua gói thù lao trị giá 1 nghìn tỷ USD để khuyến khích ông cải thiện hiệu quả của hãng xe điện. Hôm thứ hai, Musk đăng trên X: “Bố đang ở nhà” và liệt kê lịch làm việc, bao gồm 12 giờ họp tại Tesla cùng một chuyến thăm trung tâm dữ liệu của xAI.

Dù tập trung cao độ, xAI vẫn trải qua một mùa hè đầy biến động. Musk đã tái cơ cấu công ty ngay lập tức, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư, đồng thời loại bỏ hoặc khiến nhiều nhà nghiên cứu nổi bật ra đi. Một số người rời công ty vì cho rằng xAI đã từ bỏ nghiên cứu khoa học để chạy theo sản phẩm gây chú ý, như chatbot có lúc phát ngôn phản cảm hoặc các “trợ lý AI lãng mạn”.

Trong khi đó, xAI đang chi hàng tỷ USD cho công nghệ nhưng chưa rõ doanh thu. Musk cho biết Grok hiện có 64 triệu người dùng hàng tháng, trong khi ChatGPT của OpenAI thu hút khoảng 700 triệu người dùng hàng tuần. Musk còn dự đoán sản phẩm của ông sẽ giúp tăng gấp 5 lần doanh thu quảng cáo tại X, đạt 10 tỷ USD/năm.

xAI được Musk thành lập vào mùa xuân năm 2023 cùng Igor Babuschkin, cựu nhân viên OpenAI và Google DeepMind. Đội ngũ sáng lập ban đầu gồm 11 nhân sự, trong đó có giáo sư Jimmy Ba (ĐH Toronto) và nhà nghiên cứu trẻ của Google Tony Wu. Musk thu hút nhân tài bằng gói đãi ngộ hàng triệu USD/năm.

Ngay từ đầu, Musk cho rằng ChatGPT “quá thức tỉnh” (woke) và muốn xây dựng một đối thủ phù hợp hơn với quan điểm chính trị của mình. Ông huy động hàng tỷ USD để xây dựng một siêu máy tính tại Tennessee với 100.000 chip Nvidia, khai trương vào tháng 9/2024, trở thành một trong những siêu máy tính AI lớn nhất thế giới.

Musk còn yêu cầu tuyển 100 kỹ sư trong 100 ngày, gần như gấp đôi quy mô công ty. Đến tháng 2/2025, xAI đã xây dựng được hệ thống AI ngang tầm các chatbot hàng đầu theo chuẩn đo lường ngành.

RẮC RỐI

Tháng 5, Musk than phiền rằng Grok quá “woke”. Ngay trong đêm, một kỹ sư đã sửa mã, khiến chatbot đưa ra phát ngôn sai lệch về chính trị Nam Phi. Công ty sau đó quy trách nhiệm cho một “thay đổi trái phép” trong mã nguồn.

Tháng 7, sau một bản cập nhật, Grok lại gây sốc khi phát ngôn bài Do Thái. Công ty phải khẩn cấp chỉnh sửa để ngăn chặn.

Cũng trong mùa hè, xAI tung ra dịch vụ cao cấp SuperGrok Heavy giá 300 USD/tháng và các bot AI “tình cảm ảo”. Điều này khiến nhiều nhà nghiên cứu bất mãn và rời đi vì cho rằng công ty đang đánh mất sứ mệnh khoa học.

Tháng 7, Musk cùng giám đốc tài chính Mike Liberatore huy động được 10 tỷ USD, trong đó một nửa là nợ. Chỉ hai tháng sau, Liberatore rời sang OpenAI, kéo theo nhiều nhân sự chủ chốt khác.

Trong bối cảnh nhân sự chảy máu, Musk thúc đẩy chiến dịch tuyển dụng quyết liệt, thậm chí thưởng cho nhân viên 5% lương cơ bản nếu giới thiệu được người mới. Phần thưởng còn bao gồm cả chuyến đi riêng tư xem phóng tên lửa SpaceX.

THAM VỌNG

Musk tuyên bố sẽ tạo ra Macrohard, đối thủ của Microsoft, và một sản phẩm AI cho trẻ em mang tên Baby Grok. Ông khẳng định Grok đã được tích hợp vào robot hình người Optimus của Tesla, dự kiến sẽ đảm nhận công việc trong nhà máy và doanh nghiệp.

Musk còn công khai ủng hộ đề xuất cho phép Tesla đầu tư vào xAI, với cuộc bỏ phiếu của cổ đông dự kiến diễn ra vào tháng 11. “Lý do xAI ở đây là vì Tesla chỉ ngay bên kia đường”, Musk nói. “Dự đoán của tôi là: Optimus sẽ còn tạo ra nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn toàn bộ nền kinh tế toàn cầu”.

Theo: NYTimes, CNBC