Lời khai "nguỵ biện" của Hoàng Hường sau khi bị bắt vì trốn thuế 2.100 tỷ đồng: "Do năng lực của tôi yếu kém..."

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố Hoàng Thị Hường cùng 5 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm hai em rể và ba nhân viên của Hường.

Theo thông tin trên VTV, tại cơ quan điều tra, Hoàng Hường khai, "Năng lực của tôi chủ yếu là tập trung bán hàng, KOL, cũng như là tập trung quảng bá sản phẩm. Còn vận hành thì tôi giao cho một ekip khác và các bạn ấy hoàn toàn là vận hành ở đằng sau. Và tất nhiên, dù như thế nào thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm vì việc này. Do năng lực của tôi yếu kém nên tôi chưa nhìn nhận ra được những điều làm chưa tốt trong quá trình vận hành. Tôi chỉ tập trung làm cho tốt việc bán hàng và quảng cáo".

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo lập 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do Hoàng Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cùng 1 số sản phẩm khác. Mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng đây là cách đối tượng này nguỵ biện cho hành vi của mình.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Bị can Hoàng Thị Hường tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTV

Với các hành vi vi phạm, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra các hành vi vi phạm khác của Hoàng Hường và đồng phạm.