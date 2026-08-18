Lời khuyên cho người hay mở cửa khi bật điều hòa

Nhiều gia đình có thói quen vừa bật điều hòa vừa mở cửa phòng, đôi khi chỉ vì muốn ra vào thuận tiện hoặc cảm thấy đóng kín cửa khiến không gian hơi bí. Tuy nhiên, nếu duy trì việc này thường xuyên, điều hòa sẽ phải hoạt động nhiều hơn để bù lại lượng khí lạnh thất thoát. Không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát, thói quen tưởng chừng vô hại này còn có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng lên đáng kể.

Điều gì xảy ra khi vừa bật điều hòa vừa mở cửa?

Khi điều hòa đang làm mát, việc mở cửa khiến khí nóng và hơi ẩm từ bên ngoài liên tục tràn vào, trong khi khí lạnh trong phòng thoát ra ngoài. Lúc này, nhiệt độ trong phòng khó duy trì ổn định, khiến điều hòa phải tiếp tục hoạt động để đưa nhiệt độ trở lại mức cài đặt. Nếu cửa chỉ mở trong vài giây để ra vào rồi đóng lại, lượng khí lạnh thất thoát không quá lớn. Tuy nhiên, trường hợp thường xuyên mở cửa, hé cửa trong thời gian dài hoặc để cửa mở liên tục sẽ khiến hiệu quả làm mát giảm rõ rệt. Đặc biệt vào những ngày thời tiết nóng bức, chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng càng lớn thì lượng nhiệt trao đổi càng đáng kể. Không gian cũng có thể lâu đạt đến mức nhiệt mong muốn. Điều hòa phải chạy lâu hơn hoặc thường xuyên tăng công suất để bù nhiệt, từ đó tiêu thụ nhiều điện hơn. Về lâu dài, việc sử dụng không hợp lý cũng khiến thiết bị phải làm việc nhiều hơn cần thiết.

Lời khuyên: Nên thay đổi thói quen, hạn chế mở cửa liên tục

Với những người có thói quen mở cửa ra vào liên tục khi điều hòa đang hoạt động, điều đầu tiên nên thay đổi là hạn chế số lần mở cửa và không để cửa mở quá lâu. Mỗi lần cửa mở, hơi lạnh thoát ra ngoài khiến nhiệt độ trong phòng thay đổi, điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để đưa không gian về mức nhiệt đã cài đặt. Nếu cần ra vào, nên mở cửa nhanh, đóng lại ngay sau khi đi qua thay vì để cửa hé trong thời gian dài. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người thường xuyên di chuyển giữa các phòng, có thể sắp xếp những việc cần làm cùng lúc để giảm số lần mở cửa.

Muốn phòng thoáng, hãy thông gió trước khi bật điều hòa

Một số người mở cửa khi bật điều hòa vì cảm thấy căn phòng bí hoặc không khí không dễ chịu. Thay vì vừa làm lạnh vừa mở cửa, có thể chủ động thông gió phòng trước khi sử dụng điều hòa. Trước khi bật máy, mở cửa trong một khoảng thời gian để trao đổi không khí, sau đó đóng kín cửa rồi mới bắt đầu làm mát. Nếu căn phòng thường xuyên có cảm giác bí, cũng nên vệ sinh lưới lọc điều hòa định kỳ và giữ không gian sạch sẽ, thông thoáng.

Có thể dùng quạt thay vì mở cửa để lấy gió

Nếu lý do mở cửa là muốn có cảm giác không khí chuyển động hoặc dễ chịu hơn, một chiếc quạt có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Khi phòng đã đạt mức nhiệt thoải mái, bật quạt ở mức vừa phải giúp luân chuyển không khí, tạo cảm giác mát mà không cần liên tục mở cửa.