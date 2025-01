Lợi nhuận giảm 288 tỷ đồng do Techcombank chấm dứt hợp đồng với Manulife, Masan (MSN) vẫn báo lãi ròng quý 4 gần 700 tỷ đồng, gấp 14 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của quý 4 năm 2024 và cả năm 2024.

Trong quý 4/2024 doanh thu thuần của Masan Group đạt 22.666 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2024, doanh thu thuần đạt 83.178 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cho cổ đông thiểu số đạt 691 trong quý 4 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, gấp gần 14 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 691 tỷ đồng. Lợi nhuận cả năm 2024 đạt 1.999 tỷ đồng, tăng 377,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, WinCommerce và Masan MEATLife đã mang lại lợi nhuận trong năm 2024, đóng góp 993 tỷ đồng vào mức tăng của lợi nhuận sau phân bổ cổ đông thiểu số.

Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng lợi nhuận của mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ, 365 tỷ đồng cải thiện nhờ chi phí lãi vay ròng giảm và khoản lợi nhuận một lần 89 tỷ đồng từ việc bán HCS. Kết quả này giúp bù đắp cho các chi phí một lần của quá trình chuyển đổi của Masan High-Tech Materials và lợi nhuận từ việc chiết khấu bán buôn cho thức ăn chăn nuôi của mảng kinh doanh trang trại thuộc Masan MEATLife.

Ngoài ra, Masan cũng ghi nhận 100 tỷ đồng chi phí từ hoạt động từ thiện và giảm lợi nhuận 288 tỷ đồng do Techcombank ghi nhận chi phí một lần khi chấm dứt hợp đồng với Manulife.

Về từng mảng kinh doanh,  Masan Consumer Corporation (UpCOM: MCH) ghi nhận doanh thu quý 4/2024 và năm 2024 lần lượt là 8.942 tỷ đồng và 30.897 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3% và 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thúc đẩy bởi chiến lược cao cấp hóa được triển khai trong ngành hàng Thực phẩm tiện lợi (Tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước) và Gia vị (Tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước), và thực thi các phát kiến đổi mới trong ngành hàng Đồ uống (Tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu từ các thị trường quốc tế đạt mức tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước.

MCH đã cải thiện biên lợi nhuận gộp cả năm lên mức 46,6%, nhờ vào chiến lược cao cấp hóa tại ngành hàng Thực phẩm tiện lợi, kết hợp tốt hơn các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn và chiến lược giá ở các ngành hàng quan trọng.

Tăng trưởng doanh thu quý 4 năm 2024 đạt 5,3% so với cùng kỳ năm trước do MCH chuyển việc ra mắt các sản phẩm mới sang năm 2025. MCH kỳ vọng xu hướng tiêu dùng sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025.

 WinCommerce ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 11,8% và 9,7% so với cùng kỳ trong quý 4 năm 2024 và năm 2024. Doanh thu đạt lần lượt 8.557 tỷ đồng và 32.961 tỷ đồng trên toàn mạng lưới. Kết quả quý 4 được thúc đẩy tích cực bởi các mô hình cửa hàng mới là WIN (phục vụ người mua sắm ở thành thị) và WinMart+ Rural (phục vụ người mua sắm ở nông thôn), với mức tăng trưởng LFL so với cũng kỳ lần lượt là 10,4% và 12,5%.

WCM ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số đạt 209 tỷ đồng trong quý 4/2024, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp có lợi nhuận dương.

Tính đến tháng 12/2024, WCM đã vận hành 3.828 cửa hàng WCM, mở ròng 95 cửa hàng kể từ quý 3 năm 2024.



Masan MEATLife đã mang lại mức tăng 192 tỷ đồng và 565 tỷ đồng so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng lần lượt đạt 85 tỷ đồng và 25 tỷ đồng trong quý 4/2024 và năm 2024. Đây là quý thứ hai liên tiếp MML đạt lợi nhuận ròng dương.

Doanh thu của MML tăng 24% và 9,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt lần lượt 2.204 tỷ đồng và 7.650 tỷ đồng trong quý 4 năm 2024 và năm 2024. Doanh thu từ mảng thịt tươi và thịt chế biến tăng 15,4%, doanh thu từ mảng trang trại giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2024. Điều này là do MML tái cấu trúc mảng trang trại để chuyển trọng tâm sang hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng. Trong năm 2024, mảng thịt lợn tươi ghi nhận doanh số bán hàng hằng ngày trên mỗi cửa hàng WCM tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần của Phúc Long Heritage tăng 11,5% và 5,6% so với cùng kỳ năm trước lên lần lượt là 417 tỷ đồng và 1.621 tỷ đồng trong quý 4 và năm 2024. Động lực tăng trưởng chính đến từ việc mở 33 cửa hàng mới và cải tạo cửa hàng thành công.

Doanh thu của Masan High-Tech Materials tăng 21,3% và 1,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt lần lượt 3.868 tỷ đồng và 14.336 tỷ đồng trong quý 4 năm 2024 và năm 2024. Ngày 18/12/2024, MHT thông báo hoàn tất thành công việc bán 100% H.C. Starck Holding GmbH cho Mitsubishi Materials Corporation với giá mua là 134,5 triệu USD.

Techcombank, công ty liên kết của Masan, đã đóng góp 732 tỷ đồng vào EBITDA trong quý 4/2024, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước do chi phí một lần khi chấm dứt hợp đồng với Manulife, làm giảm lợi nhuận sau thuế của MSN 288 tỷ đồng.