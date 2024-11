Long An: Chuyển tiền cho kẻ lừa đảo 41 lần để cúng giải hạn, cầu trúng giải đặc biệt

Ảnh minh hoạ

Ngày 21/11, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) đã trao thưởng đột xuất kèm giấy khen cho các cá nhân thuộc Công an thị trấn Bình Phong Thạnh vì có thành tích xuất sắc khi khám phá nhanh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, thông qua mạng xã hội, bà N.T.H.T. (SN 1989, ngụ thị trấn Bình Phong Thạnh) quen với Chế Minh Thúy (SN 1984, ngụ Mộc Hóa, Long An). Sau nhiều lần qua lại, biết chị T. đang túng thiếu nên Thúy nói mình có khả năng cúng giải hạn để chị T. mua vé số trúng giải đặc biệt nguyên cặp.

Tin lời, chị T. vay mượn lần lượt chuyển cho Thúy 41 lần với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên những con số mà Thúy đưa cho chị T. chưa một lần trúng giải, dù chỉ là giải nhỏ nhất 100 ngàn đồng.

Khi số tiền đưa cho Thúy quá lớn mà con số trong mơ không bao giờ xổ trúng giải đặc biệt, chị T. lúc này mới nghi ngờ rằng mình bị Thúy lừa nên đến Công an thị trấn trình báo. Qua điều tra, Công an đã xác định được nơi ở của Thúy và đưa về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan Công an, Thúy khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Công an huyện Mộc Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Chế Minh Thúy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.