L’ORE - Thương hiệu tiên phong đưa đồng hồ cơ và tourbillon "độc lạ" đến Việt Nam

Trong khi tourbillon Thụy Sĩ thường có giá hàng chục nghìn đô và chỉ dành cho giới thượng lưu, L’ORE tiên phong đưa về Việt Nam những mẫu tourbillon chất lượng cao nhưng dễ tiếp cận, được chọn lọc từ các thương hiệu độc lập hàng đầu. Với tinh thần "Dare To Be Different", L’ORE mở ra một sân chơi mới cho những ai xem đồng hồ không chỉ là phụ kiện mà là bản sắc, đẳng cấp và nghệ thuật cơ khí nằm gọn trên cổ tay.

L’ORE - Thương hiệu đồng hồ tourbillon "độc lạ"xuất hiện tại Việt Nam

Giá trị của tourbillon không chỉ nằm ở độ chính xác, mà còn là minh chứng cho trình độ chế tác bậc thầy. Mỗi chiếc tourbillon yêu cầu hàng trăm giờ lao động miệt mài của các thợ thủ công, nơi mà đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối và thường được sản xuất với số lượng ít ỏi.

Trong khi những chiếc tourbillon Thụy Sĩ thường có giá từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn đô trở thành đặc quyền chỉ dành cho giới thượng lưu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của L’ORE đã thay đổi cuộc chơi. Thương hiệu này mang đến những mẫu tourbillon chất lượng cao, được chọn lọc từ các hãng đồng hồ uy tín, nhưng có mức giá mềm hơn đáng kể, hứa hẹn sẽ giúp cộng đồng yêu đồng hồ tourbillon tại Việt Nam có thể tiếp cận được điều vốn tưởng xa vời.

L’ORE là ai? Định vị thương hiệu trên bản đồ đồng hồ cao cấp

L’ORE - Công ty TNHH đồng hồ L&L là nhà bán lẻ chuyên về đồng hồ cơ và tourbillon chính hãng có mặt tại Việt Nam với vai trò kết nối giới mộ điệu với những kiệt tác cơ khí đến từ các thương hiệu lớn như Peacock, ATOWAK, Olto-8... Khác với các mô hình truyền thống vốn tập trung vào số lượng và thương hiệu phổ biến, L’ORE lựa chọn phân phối những mẫu đồng hồ giới hạn, mang thiết kế và cơ chế "không dành cho số đông".

Đặc biệt, trong bối cảnh các mẫu tourbillon Thụy Sĩ thường có giá hàng chục nghìn USD và chỉ dành cho giới thượng lưu, thì L’ORE mang đến lựa chọn tourbillon chất lượng cao nhưng với mức giá dễ tiếp cận hơn, giúp nhiều người Việt có cơ hội sở hữu một "thánh vật cơ khí" tưởng chừng ngoài tầm với. Chính điều này giúp thương hiệu nhanh chóng định vị mình thương hiệu của mình tại Việt Nam.

Tầm nhìn "Dare To Be Different" và triết lý sản phẩm cá nhân hóa

Với tuyên ngôn "Dare To Be Different", L’ORE xây dựng một hệ sinh thái nơi mọi sản phẩm đều thể hiện cho tinh thần không ngại khác biệt. Mỗi chiếc đồng hồ được lựa chọn đều có điểm nhấn về cơ chế hoặc hình thái, từ tourbillon kép đối xứng đến tourbillon trung tâm, mang tính thử thách kỹ thuật và độc đáo trong thẩm mỹ. Thay vì chạy theo xu hướng đám đông, L’ORE tập trung vào tạo ra trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Địa chỉ showroom và dấu ấn tại thị trường Việt Nam

Showroom của L’ORE đã có mặt tại Hồ Chí mình với địa chỉ tại 160E Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM. Được ví như một thiên đường cơ khí đương đại giữa lòng Sài Gòn. Tại đây, giới đam mê đồng hồ có thể trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận chất liệu, tương tác với bộ máy cơ khí và tìm thấy "chiếc đồng hồ thuộc về mình".

Một số mẫu đồng hồ tourbillon của L’ORE được giới sưu tầm săn đón

L’ORE không chỉ mang tourbillon đến Việt Nam, họ mang đến tinh thần cơ học độc bản, nơi mỗi chiếc đồng hồ là một tác phẩm nghệ thuật sống động và đậm dấu ấn cá nhân.

Peacock Black Hole: Kiệt tác cơ khí hiếm có

L’ORE là đơn vị phân phối chính thức các mẫu tourbillon hiếm như Peacock Black Hole, tuyệt phẩm cơ khí gây chú ý mạnh trong giới sưu tầm. Peacock Black Hole mang đến tourbillon trung tâm với cấu trúc cực kỳ khó chế tác. Bộ máy SL-5711P gồm 196 chi tiết, trữ cót lên đến 120 giờ, tạo nên hình ảnh như một hố đen vũ trụ đang xoay trong lòng cổ tay của bạn.

ATOWAK COBRA - Cỗ máy dành cho người kiểm soát thời gian

Lấy cảm hứng từ hình ảnh rắn hổ mang để thể hiện cho hình ảnh tốc độ và sự thống trị, ATOWAK COBRA là mẫu tourbillon phá cách cả về ngoại hình lẫn ý tưởng. Thiết kế vỏ bất đối xứng, mặt hiển thị nghiêng 45 độ, cùng cơ chế 3 kim thời gian tượng trưng cho quá khứ - hiện tại - tương lai mang đến trải nghiệm hiển thị đầy chủ đích và triết lý.

L’ORE mở ra sân chơi mới cho giới đam mê đồng hồ cơ tại Việt Nam

L’ORE không chỉ mang tourbillon về Việt Nam mà họ mang về một chuẩn mực mới nơi đồng hồ không còn là đặc quyền của giới thượng lưu, mà trở thành tuyên ngôn cá tính cho những người yêu cơ khí nghệ thuật. Với triết lý "Dare To Be Different", L’ORE mở ra sân chơi có gu, có chiều sâu, giúp cộng đồng đam mê đồng hồ cơ tiếp cận những thiết kế giới hạn, độc bản nhưng vẫn vừa tầm sở hữu.

Kết luận

Sự xuất hiện của L’ORE không chỉ đánh dấu bước chuyển mình cho thị trường đồng hồ cao cấp, mà còn chạm đúng khao khát của cộng đồng những người muốn sở hữu một chiếc tourbillon với giá dễ tiếp cận hơn. L’ORE không làm tourbillon trở nên dễ dãi mà khiến nó xứng đáng và gần gũi hơn với những người thực sự hiểu giá trị cơ khí. Đây không chỉ là thay đổi về sản phẩm, mà là sự dịch chuyển về chuẩn mực sở hữu từ chạy theo thương hiệu sang sống đúng cá tính.