Lotte tiếp tục dự án 20.100 tỷ tại Thủ Thiêm khi TP.HCM tháo gỡ vướng mắc

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hùng, Cổng thông tin Điện tử TP.HCM

Diễn biến mới của dự án Thủ Thiêm Eco Smart City được đưa ra trong cuộc họp kéo dài 40 phút chiều 3/10/2025, ông Jun Sung Ho, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, đã xác nhận việc doanh nghiệp từng gửi văn bản đề nghị chấm dứt thực hiện dự án vào ngày 20/8.

Tuy nhiên, quan điểm của tập đoàn đã thay đổi sau hai động thái từ phía thành phố: cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ngày 29/8, và văn bản thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 12/9 nhằm kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC Jun Sung Ho phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hùng. Cổng thông tin Điện tử TP.HCM

"Chúng tôi xin cảm ơn những lời động viên, khuyến khích chúng tôi thực hiện dự án. Chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Hàn Quốc nói chung và Lotte nói riêng, cho thấy sự chào đón trong môi trường đầu tư của thành phố”", ông Jun Sung Ho phát biểu, cho biết những hành động này đã giúp tập đoàn củng cố niềm tin.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh.Hoàng Hùng

Tham dự buổi làm việc về phía TP.HCM có Chủ tịch Nguyễn Văn Được, 4 Phó chủ tịch và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Tại đây, phía Lotte đã trình bày các vướng mắc và nêu ra ba kiến nghị cụ thể.

Thứ nhất, cho phép điều chỉnh tỉ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte để tái cơ cấu vốn nội bộ. Thứ hai, cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỉ lệ tối đa 35% nhằm huy động thêm nguồn lực. Thứ ba, Lotte đề xuất được miễn áp dụng mức thu bổ sung 5,4% tiền sử dụng đất.

Về nghĩa vụ thuế, ông Phan Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết doanh nghiệp đã quá hạn nộp tiền sử dụng đất, dẫn đến hệ thống đã ghi nhận khoản phạt chậm nộp phát sinh là 120 tỉ đồng tính đến ngày 3/10.

Đại diện Cục Thuế cũng kiến nghị thành phố khi trình Chính phủ xem xét miễn khoản thu bổ sung thì gộp chung đề xuất miễn khoản phạt 120 tỷ đồng này, vì thẩm quyền quyết định thuộc về Chính phủ do chưa có quy định về nội dung này.

Về phía chính quyền thành phố, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đã trao đổi với đại diện Lotte và lãnh đạo các sở ngành để có hướng giải quyết cho từng kiến nghị.

Ông cho biết thành phố đã có văn bản kiến nghị lên Trung ương xem xét và chấp thuận cả ba đề xuất này của nhà đầu tư. Ông nhấn mạnh thông điệp: "Thành phố kiên định tinh thần luôn lắng nghe, luôn nỗ lực tháo gỡ và luôn đồng hành, coi trọng những nhà đầu tư chiến lược" . Buổi làm việc kết thúc với sự đồng thuận giữa hai bên, mở ra hướng giải quyết cho dự án.

Ảnh. Lương Ý/VTC News

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tọa lạc tại khu chức năng số 2A, được quy hoạch trên tổng diện tích 7,45 ha. Công trình có quy mô gồm 11 tòa tháp cao đến 60 tầng, bao gồm các chức năng phức hợp từ trung tâm tài chính, thương mại, khách sạn đến khu dân cư cao cấp. Dù đã được động thổ vào tháng 9/2022, dự án đã bị đình trệ gần 3 năm do các vướng mắc pháp lý trước khi có diễn biến mới này.