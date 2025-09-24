"Buông" siêu dự án 900 triệu USD ở Thủ Thiêm, Lotte vẫn đang sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô tại Việt Nam

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1998 với thương hiệu tiên phong Lotteria và Lotte Food, đến nay Lotte đã phát triển một hệ sinh thái khổng lồ với gần 20 công ty con hoạt động đa ngành. Dưới đây là bức tranh toàn cảnh về khối tài sản của tập đoàn tại Việt Nam, soi chiếu theo 4 mảng kinh doanh cốt lõi: Retail (Bán lẻ), Hotel/Infrastructure (Khách sạn/Cơ sở hạ tầng), F&B (Thực phẩm & Đồ uống), và Chemical (Hóa chất).

Ngành Bán lẻ (Retail): "Xương sống" tỷ đô

Mảng bán lẻ do Lotte Shopping vận hành là "xương sống" và là cỗ máy tạo dòng tiền mạnh mẽ nhất. Trọng tâm của mảng này là các đại trung tâm thương mại phức hợp biểu tượng.

Lotte Mall West Lake Hanoi , siêu tổ hợp có vốn đầu tư hơn 600 triệu USD , được xem là "mô hình thành công", ghi nhận lợi nhuận hai quý liên tiếp và tăng trưởng doanh số 25,1% trong nửa đầu năm 2025. Một biểu tượng khác là Lotte Center Hanoi (vốn 400 triệu USD), với khu trung tâm thương mại bên trong, từ lâu đã là tài sản sinh lời ổn định.

Mạng lưới bán lẻ còn phủ sóng với 15 đại siêu thị Lotte Mart . Riêng trong Quý 2/2025, mảng kinh doanh này tại Việt Nam ghi nhận doanh thu tăng trưởng 5,2% và lợi nhuận hoạt động tăng vọt 27,6% so với cùng kỳ. Mảng giải trí có Lotte Cinema với 45 cụm rạp , giữ khoảng 26% thị phần.

Ngành Cơ sở hạ tầng & Khách sạn: Định vị thương hiệu cao cấp

Lotte Hotel Saigon

Lĩnh vực này hoàn thiện hệ sinh thái cao cấp của Lotte. Mảng khách sạn là "át chủ bài", mỗi nơi mang một dấu ấn riêng và đều thuộc phân khúc 5 sao: Lotte Hotel Hanoi sang trọng, tọa lạc trong tòa tháp Lotte Center; L7 Westlake by Lotte hiện đại, nằm trong đại tổ hợp Lotte Mall; và Lotte Hotel Saigon , tài sản chiến lược tại TP.HCM sau thương vụ M&A trị giá hơn 62 triệu USD vào năm 2013.

Đứng sau việc triển khai các siêu dự án này là Lotte E&C (Xây dựng). Ngoài các dự án nội bộ, Lotte E&C còn tham gia vào các công trình hạ tầng trọng điểm như tuyến metro số 1 TP.HCM và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngành Thực phẩm & Đồ uống (F&B): Từ nhà hàng đến nhà máy

Thương hiệu tiên phong Lotteria có mạng lưới gần 250 cửa hàng, giúp Lotte phủ sóng rộng rãi từ năm 1998. Song song đó, Lotte Foods tập trung sản xuất bánh kẹo (Xylitol, ChocoPie) với hai nhà máy tại Bình Dương, trong đó nhà máy mới có vốn đầu tư 500 tỷ đồng.

Ngành Hóa chất & Vật liệu

Lĩnh vực công nghiệp là nền tảng chiến lược thầm lặng. Lotte Chemical vận hành các cơ sở sản xuất quan trọng tại Việt Nam, bao gồm nhà máy chính của Công ty TNHH Lotte Chemical Việt Nam tại KCN Nhơn Trạch (Đồng Nai) chuyên sản xuất hạt nhựa.

Bên cạnh đó, sau khi thâu tóm Vina Polytech , tập đoàn còn sở hữu một nhà máy tại KCN Yên Phong (Bắc Ninh), tập trung vào các loại nhựa kỹ thuật cao như PC và ABS.

Hoàn thiện Hệ sinh thái: Tài chính và Dịch vụ hỗ trợ

Để hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh khép kín, Lotte còn có Lotte Finance (tài chính tiêu dùng) vừa chính thức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tăng tổng vốn điều lệ lên hơn 4.912 tỷ đồng; Lotte Rental (cho thuê xe) và Lotte Data Innovation (dịch vụ CNTT), đóng vai trò là các mắt xích hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho tập đoàn và khách hàng.