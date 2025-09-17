Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

LPBS chào bán 878 triệu cổ phiếu cho cổ đông

17-09-2025 - 10:29 AM | Thị trường chứng khoán

LPBS triển khai chào bán 878 triệu cổ phiếu cho cổ đông trong thời gian từ 15/9 đến 15/10/2025. Nếu thành công, công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 12.668 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) mới đây công bố Nghị quyết số 119/2025/NQ-HĐQT về việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Theo đó, Chứng khoán LPBank sẽ chào bán 878 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:2.258,23, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được quyền mua 2.258 cổ phiếu mới.

Đối tượng chào bán là cổ đông có tên trong danh sách đã được chốt tại ngày 8/9/2025. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 15/9 đến 10h ngày 15/10/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 15/9 đến 17h ngày 10/10/2025.

Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, LPBS có thể thu về 8.780 tỷ đồng, trong đó trích 60% để đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; 30% bổ sung vốn vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 10% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và các hoạt động khác.

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ năm 2025 đến hết năm 2026. Trong thời gian chưa sử dụng nguồn tiền cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, LPBS sẽ tăng vốn điều lệ lên 12.668 tỷ đồng.

Năm 2025, LPBS đặt mục tiêu doanh thu 1.015 tỷ đồng và lãi trước thuế 503 tỷ đồng, đều gấp hơn 5 lần kết quả thực hiện năm 2024.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

