Lựa chọn laptop AI nào như món đầu tư xứng đáng cho 4 năm đại học?

Thói quen tiêu dùng của sinh viên và phụ huynh hiện nay đã thay đổi đáng kể. Thay vì chạy theo các thông số cấu hình thuần túy hay chấp nhận những đánh đổi về trọng lượng và thời lượng pin, người dùng ngày càng chú trọng đến tính cân bằng, độ bền bỉ và sự linh hoạt trong quá trình sử dụng thực tế. Nổi bật ở phân khúc laptop văn phòng mỏng nhẹ hiện nay, ASUS Vivobook S14 đang thu hút sự chú ý như một giải pháp toàn diện đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu chuyển đổi đó.

Mỏng nhẹ nhưng pin lâu cho cả ngày học

Đối với sinh viên, chiếc máy tính cá nhân phải di chuyển liên tục từ giảng đường, thư viện đến các buổi làm việc nhóm tại quán cà phê. Do đó, tính di động luôn đặt ra thử thách lớn đối với các nhà sản xuất. Vivobook S14 ghi điểm nhờ thiết kế gọn gàng với độ mỏng 1,59 cm và trọng lượng chỉ từ 1,4 kg.

Bên cạnh vỏ ngoài kim loại sang trọng, sản phẩm còn vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về đồ bền với khả năng chống chịu va đập trong quá trình sử dụng thường nhật. Viên pin dung lượng lớn 70Wh trên Vivobook S14 giúp thiết bị duy trì năng lượng bền bỉ cho các hoạt động từ xử lý văn bản, nghiên cứu tài liệu đến học trực tuyến hay làm bài thuyết trình mà không phải phụ thuộc vào dây sạc. Khả năng sạc nhanh lên 60% chỉ trong khoảng 49 phút cũng là điểm cộng lớn, hỗ trợ tối đa việc nạp năng lượng trong những khoảng nghỉ ngắn giữa các tiết học. Ngoài ra, công nghệ Battery Health Management trong phần mềm MyASUS cùng cấu trúc pin có tuổi thọ lên tới 1.200 chu kỳ sạc giúp duy trì độ bền thiết bị xuyên suốt nhiều năm học mà không lo chai pin sớm.

Hiệu năng linh hoạt đồng hành 4 năm đại học

Một điểm đáng băn khoăn của đa số tân sinh viên là liệu chiếc laptop mua ở năm nhất có đủ sức đồng hành đến khi tốt nghiệp hay không. Yêu cầu học tập thường thay đổi theo thời gian, tăng dần từ các tác vụ văn phòng cơ bản sang việc xử lý đồ án phức tạp, đa nhiệm nhiều ứng dụng và làm việc nhóm ở những năm cuối. Trang bị vi xử lý lên đến Intel Core Ultra 7 (Series 3), Vivobook S14 đáp ứng mượt mà nhu cầu của phần lớn ngành học từ Kinh tế, Marketing, Truyền thông, Báo chí đến Công nghệ thông tin.

Việc linh hoạt nâng cấp bộ nhớ trong theo nhu cầu công việc thực tế giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu cho tân sinh viên.

Laptop AI dài hạn cho tương lai

Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành xu hướng tất yếu trên các thiết bị công nghệ thế hệ mới. Laptop AI Vivobook S14 thuộc chuẩn Copilot+ PC, được trang bị chip NPU xử lý AI chuyên dụng đạt hiệu năng tới 49 TOPS cùng phím bấm Copilot riêng biệt trên bàn phím. Việc phần cứng được chuẩn bị sẵn sàng cho các tính năng AI của hệ điều hành Windows như Copilot tóm tắt tài liệu, Live Captions dịch thuật trực tiếp hay Windows Studio Effects hỗ trợ hội thoại trực tuyến sẽ giúp người dùng bắt kịp sự phát triển của công nghệ trong suốt quãng thời gian học tập đại học.

Nhìn chung, ASUS Vivobook S14 là một minh chứng tiêu biểu cho xu hướng laptop AI thế hệ mới: lấy trải nghiệm cân bằng làm trung tâm. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế mỏng nhẹ, pin trâu, hiệu năng ổn định cùng khả năng mở rộng phần cứng và nền tảng AI hiện đại, sản phẩm trở thành khoản đầu tư rất hợp lý cho tân sinh viên chuẩn bị bước vào năm học 2026.

Tặng gói Google AI Pro 3 tháng lên đến $59.97

Khi mua các dòng laptop ASUS Vivobook sản xuất từ năm 2025 từ ngày 10/08/2026 đến 09/08/2027, người dùng sẽ nhận được gói quà tặng dịch vụ Google AI hấp dẫn với thời gian trải nghiệm 3 tháng miễn phí.

Đối với Vivobook và Vivobook GO, người mua sẽ được nhận gói Google AI Plus trị giá $4.99/tháng, mang lại tổng giá trị quà tặng là $14.97. Gói này giúp tăng gấp 2 lần hạn mức sử dụng Gemini, cung cấp 400 GB dung lượng lưu trữ đám mây, 200 Google Flow Credits cùng khả năng tích hợp Gemini trực tiếp vào các ứng dụng Google như Gmail hay Vids.

Trong khi đó, nếu nâng cấp lên dòng cao cấp hơn như ASUS Vivobook S, người dùng sẽ được tặng gói Google AI Pro vượt trội trị giá $19.99/tháng (tổng giá trị ưu đãi lên đến $59.97). Với gói Pro, người dùng được trải nghiệm hạn mức Gemini gấp 4 lần, sở hữu không gian lưu trữ đám mây khổng lồ lên tới 5 TB, nhận 1.000 Google Flow Credits và mở khóa các công cụ AI chuyên sâu như Deep Search hay Google Antigravity. Người dùng có thể dễ dàng nhận và kích hoạt các gói quà tặng này trực tiếp trên ứng dụng MyASUS trước ngày 03/09/2027.

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, các giải pháp bảo vệ thiết bị và dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng mang đến sự an tâm lớn trong suốt quá trình sử dụng. Thông qua thông điệp "Chọn ASUS, Chọn An Yên", người dùng có thêm điểm tựa nhờ chính sách bảo hành quốc tế 2 năm cùng các gói dịch vụ mở rộng như ASUS Premium Care hỗ trợ sự cố va đập hay vào nước.