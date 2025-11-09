Lừa đảo xuyên biên giới tại Đông Nam Á: Các nước vào cuộc

Chính quyền Myanmar cho biết đang phá hủy 148 tòa nhà trong chiến dịch trấn áp tụ điểm lừa đảo trực tuyến khét tiếng giáp biên giới Thái Lan - Ảnh: AP

Chính quyền Myanmar hôm nay cho biết quân đội đã phát hiện 148 tòa nhà, gồm các ký túc xá, một bệnh viện 4 tầng và một khu karaoke 2 tầng tại tụ điểm lừa đảo khét tiếng KK Park gần biên giới Thái Lan.

"101 tòa nhà đã bị phá hủy, trong khi 47 tòa còn lại đang được tiến hành", hãng thông tấn The Global New Light of Myanmar dẫn thông báo của chính quyền nước này.

Quân đội Mynamar tháng trước thông báo đã đột kích tụ điểm lừa đảo KK Park, phát hiện hơn 2.000 kẻ lừa đảo và khiến 1.500 người phải chạy trốn qua biên giới Thái Lan.

Cuộc đột kích bắt đầu sau khi AFP công bố báo cáo điều tra của họ cho thấy các trung tâm lừa đảo, gồm cả KK Park, đang mở rộng hoạt động bất chấp nỗ lực trấn áp của chính phủ nước này. Phóng viên AFP cũng phát hiện các thiết bị thu tín hiệu Internet vệ tinh của Starlink được lắp đặt hàng loạt ở khu vực này, dường như để kết nối trung tâm lừa đảo với mạng Internet vệ tinh do công ty của tỷ phú Elon Musk cung cấp.

Sau cuộc điều tra của AFP, SpaceX cho biết đã cắt tín hiệu của hơn 2.500 thiết bị gần các địa điểm nghi ngờ là trung tâm lừa đảo ở Myanmar.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ khắp Đông Nam Á, đặc biệt ở Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Tổng số tiền mà các nạn nhân bị lừa trong năm 2023 lên tới 37 tỷ USD.

Thái Lan bắt giữ gần 1.600 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan đã bắt giữ khoảng 1.600 người nước ngoài chạy trốn khỏi trung tâm lừa đảo KK Park ở thị trấn Myawaddy (Myanmar) trong bối cảnh các lực lượng tiến hành loạt vụ tấn công vào các tòa nhà tại đây.

Các lực lượng Myanmar đã ném bom những tòa nhà ở trung tâm KK Park trong 9 ngày. Hiện trường vụ phá hủy nằm cách biên giới Thái Lan chỉ khoảng 500 m.

Đại tá Chonakarn Saengsorn, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Naresuan của quân đội Thái Lan, cho biết những người nước ngoài chạy trốn đã bị buộc tội nhập cảnh trái phép tại các đồn cảnh sát địa phương ở tỉnh Tak.

Tính đến sáng 3/11, có 1.598 người đã bị bắt giữ, trong đó có 265 phụ nữ. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết những người này đến từ 28 quốc gia. Tình trạng nhiều người chạy trốn khỏi trung tâm lừa đảo dự kiến tiếp tục diễn ra trong những ngày tới.

Ấn Độ hồi hương 270 công dân sau chiến dịch trấn áp lừa đảo mạng ở Myanmar

Chính phủ Ấn Độ đã đưa 270 công dân về nước trên hai máy bay vận tải quân sự sau khi nhóm người này chạy trốn sang thị trấn biên giới Mae Sot (Thái Lan) từ một trung tâm lừa đảo ở Myawaddy (Myanmar).

Nhóm 270 người, trong đó có 26 phụ nữ, nằm trong số khoảng 500 công dân Ấn Độ thuộc nhóm 1.500 nạn nhân từ 28 quốc gia đã vượt biên sang Thái Lan cuối tháng trước, sau cuộc đột kích quy mô lớn vào khu tội phạm mạng KK Park tại Myanmar.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Bangkok cho biết Chính phủ Thái Lan đã hỗ trợ công tác hồi hương, bố trí để Không quân Ấn Độ thực hiện hai chuyến bay đặc biệt từ Mae Sot về New Delhi.

Phía Thái Lan cho hay những người này bị bắt giữ vì nhập cảnh trái phép sau khi chạy trốn khỏi Myawaddy, nơi họ bị cáo buộc làm việc cho các đường dây lừa đảo trực tuyến. Đại sứ quán Ấn Độ tại Thái Lan và Myanmar đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại nhằm đảm bảo hồi hương tất cả công dân bị mắc kẹt hoặc bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo tại Myanmar.

Những người trở về sẽ được thẩm vấn để làm rõ cách thức vận hành của các trung tâm lừa đảo cũng như quá trình họ bị dụ dỗ, tuyển mộ. Nguồn tin am hiểu vấn đề nói rằng số người vượt biên sang Thái Lan bao gồm cả nạn nhân lẫn tội phạm.

Phong tỏa tài sản liên quan mạng lưới nghi lừa đảo xuyên quốc gia

Giới chức công tố Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ 25 người và thu giữ số tài sản trị giá khoảng 150 triệu USD liên quan đến Prince Group (còn gọi tập đoàn Thái Tử), một mạng lưới đa quốc gia bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.

Theo thông báo của cơ quan công tố, số tài sản bị thu giữ bao gồm 26 xe hạng sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng có liên quan tới mạng lưới trên và doanh nhân mang quốc tịch Campuchia Chen Zhi. Việc thu giữ các tài sản được tiến hành trong khuôn khổ điều tra các tội danh rửa tiền và cưỡng bức lao động.

Một thành viên của cơ quan công tố Đài Loan cho biết, thông qua các cơ sở cưỡng bức lao động lập tại Campuchia, nhóm Prince Group đã tiến hành các hoạt động lừa đảo đầu tư quy mô lớn liên quan tới tiền kỹ thuật số và cờ bạc trực tuyến. Nguồn thu từ các hoạt động lừa đảo này được chuyển qua các công ty "bình phong" do Prince Group lập ra ở nhiều quốc gia, sau đó được "rửa sạch" bằng cách mua sắm hàng xa xỉ và bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Cùng ngày, tờ South China Morning Post đưa tin cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cũng đã phong tỏa số tài sản trị giá 2,75 tỷ HKD (tương đương 352 triệu USD), bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ đầu tư, bị nghi là nguồn thu bất hợp pháp từ mạng lưới lừa đảo viễn thông và rửa tiền xuyên biên giới. Theo một nguồn tin, chiến dịch này nhằm vào mạng lưới của doanh nhân Chen Zhi.

Tháng trước, cảnh sát Singapore cũng vừa thu giữ hơn 150 triệu SGD (khoảng 116 triệu USD) tài sản có liên quan đến Prince Group. Các tài sản bị thu giữ gồm 6 bất động sản cùng nhiều tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt liên quan đến nhân vật Chen Zhi, hiện bị cáo buộc rửa tiền và gian lận.

Các vụ thu giữ tại Singapore, Đài Loan và Hong Kong diễn ra sau khi Anh và Mỹ áp đặt trừng phạt đối với mạng lưới này với cáo buộc điều hành các "trung tâm lừa đảo trực tuyến" ở Đông Nam Á, nơi người lao động bị cưỡng ép làm việc để lừa đảo nạn nhân trên toàn cầu.

Hàn Quốc bắt giữ hơn 100 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo

Cảnh sát Hàn Quốc vừa thông báo đã bắt giữ 114 nghi phạm tình nghi liên quan đến đường dây lừa đảo có trụ sở tại Campuchia và chuyên thực hiện các hành vi gian lận nhằm vào các doanh nghiệp ở Hàn Quốc.

Theo Sở Cảnh sát tỉnh Gangwon, những nghi phạm này đã giả danh quan chức, sĩ quan quân đội hoặc nhân viên Phủ Tổng thống để đặt hàng hoặc đặt chỗ tại các nhà hàng và các cơ sở kinh doanh nhưng sau đó không đến, gây thiệt hại tổng cộng 6,9 tỷ won (tương đương 4,8 triệu USD).

Sở Cảnh sát tỉnh Gangwon xác định căn cứ của đường dây nằm trong khu phức hợp tội phạm ở thành phố Sihanoukville của Campuchia và đã cử nhóm điều tra phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) và Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) triệt phá trung tâm điều hành của nhóm tội phạm, bắt giữ các nghi phạm gồm cả người Hàn Quốc và người nước ngoài. Trong số này có 18 người bị bắt giữ theo lệnh bắt giữ chính thức sau khi cảnh sát điều tra 560 vụ lừa đảo trước đó. Có tới gần 80% nghi phạm trong độ tuổi từ 20-30 cùng với 4 thiếu niên và 1 phụ nữ.