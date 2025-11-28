Lume Test được chọn là đại diện Việt Nam tại diễn đàn Edtech của Austrade

Trong khuôn khổ chương trình Vietnam EdTech Landing Pad In-Market Immersion 2025, do Australian Trade and Investment Commission (Austrade) chủ trì, hàng chục doanh nghiệp công nghệ giáo dục hàng đầu của Úc đã có mặt tại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và kết nối với hệ sinh thái giáo dục trong nước.

Sự kiện kéo dài từ 21 đến 24/10/2025, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, quy tụ hơn 100 đại biểu đến từ Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội – TP.HCM, cùng đại diện các trường phổ thông, đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ, tài chính – ngân hàng.

Cầu nối chiến lược giữa hai hệ sinh thái giáo dục

Chương trình được xem là sáng kiến trọng điểm của Chính phủ Úc nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp EdTech nước này thâm nhập và hiểu rõ thị trường Việt Nam – một trong những quốc gia có tốc độ chuyển đổi số giáo dục nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại sự kiện, HE Gillian Bird, Đại sứ Úc tại Việt Nam, khẳng định: "Giáo dục và công nghệ là hai lĩnh vực then chốt trong mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Úc. Chúng tôi tin rằng những hợp tác như chương trình Landing Pad sẽ góp phần định hình tương lai của giáo dục khu vực."

Bên cạnh đại diện chính phủ hai nước, sự kiện còn có sự tham gia của Ms. Emma McDonald – Phó Tổng Lãnh sự Úc (Commercial), Mr. Jonathan Saw – Trade & Investment Commissioner (Vietnam & Cambodia), cùng nhiều lãnh đạo các trường đại học và tổ chức giáo dục lớn của Việt Nam như Đại học Văn Lang, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Việt Nam Học và Phát triển Giáo dục.

LUME: Đại diện Việt Nam ghi dấu ấn tại diễn đàn quốc tế

Trong số các doanh nghiệp tham dự, LUME Test – nền tảng công nghệ giáo dục do PTE MAGIC phát triển – được chọn là đại diện EdTech tiêu biểu của Việt Nam trong danh sách showcase của Austrade.

Tại phần trình bày, LUME đã gây ấn tượng mạnh với mô hình nền tảng luyện thi tiếng Anh đa bài thi (PTE, IELTS, DET, TOEIC), ứng dụng AI và dữ liệu học tập thực tế để cá nhân hóa lộ trình cho người học.Điểm đặc biệt là nền tảng này được phát triển song ngữ Anh – Việt, giúp rút ngắn khoảng cách công nghệ và tạo điều kiện để người học Việt Nam tiếp cận các chuẩn đánh giá năng lực quốc tế một cách hiệu quả hơn.

Với hơn 300.000 người dùng toàn cầu, LUME hiện là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam vừa sở hữu công nghệ, vừa có năng lực đào tạo quốc tế được Pearson chứng nhận.

Tại chương trình, đại diện LUME chia sẻ tầm nhìn: "Chúng tôi tin rằng tương lai của giáo dục không nằm ở việc học để thi, mà ở việc sử dụng công nghệ để học hiệu quả hơn, học có mục tiêu, và học để tiến xa."

Tín hiệu tích cực từ các đơn vị giáo dục và doanh nghiệp trong nước

Không chỉ nhận được sự quan tâm từ Austrade và các đối tác quốc tế, phần trình bày của LUME đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng giáo dục Việt Nam.

Nhiều đại biểu đến từ Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường liên cấp, đại học, và doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ và ngân hàng bày tỏ mong muốn hợp tác, tìm hiểu sâu hơn về mô hình giảng dạy ứng dụng AI và công nghệ song ngữ mà LUME đang phát triển.

Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với các giải pháp EdTech "Make in Vietnam" – không chỉ phục vụ trong nước mà còn có khả năng mở rộng ra khu vực.

Hướng tới tương lai giáo dục số toàn cầu

Theo đại diện Austrade, Việt Nam hiện nằm trong nhóm năm thị trường chiến lược của Úc về giáo dục số, nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, lực lượng trẻ và mức độ đầu tư cao vào công nghệ.

Các hoạt động như Vietnam EdTech Landing Pad 2025 là bước đệm để hai quốc gia cùng xây dựng hệ sinh thái giáo dục số bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, và mở rộng cơ hội học tập cho người học ở mọi độ tuổi.

Sự góp mặt và thể hiện nổi bật của LUME không chỉ khẳng định vị thế của EdTech Việt Nam trên bản đồ khu vực, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về một thế hệ doanh nghiệp Việt tự tin hội nhập toàn cầu bằng năng lực công nghệ và tri thức bản địa.

"Người Việt Nam không chỉ học với công nghệ – chúng ta tạo ra công nghệ để giúp thế giới học tốt hơn." - Thông điệp được đại diện LUME chia sẻ tại sự kiện, cũng chính là tinh thần của hành trình hội nhập giáo dục Việt Nam hôm nay.