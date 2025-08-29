Lương 12 triệu đồng/tháng và thưởng Tết 41 triệu đồng/năm, có được mua nhà ở xã hội? Bộ Xây dựng trả lời

Ông Lê Lộc (Thừa Thiên Huế), là người độc thân đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Lương theo bảng tính của ông là 13 triệu đồng/tháng, sau khi trừ bảo hiểm và các khoản khấu trừ, thu nhập thực nhận còn hơn 12 triệu đồng.

Ngoài khoản lương hàng tháng, trong năm ông được thưởng thêm: Lương tháng 13 (thưởng Tết): 11 triệu đồng và thưởng hiệu quả công việc: 30 triệu đồng

Tổng cộng: 41 triệu đồng thưởng một lần trong năm.

Ông Lộc băn khoăn: Các khoản thưởng này có khiến tổng thu nhập vượt ngưỡng quy định và làm mất quyền được xét mua nhà ở xã hội hay không? Và có cần kê khai vào bảng lương trong hồ sơ không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Luật Nhà ở năm 2023 đã quy định cụ thể đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Người mua nhà ở xã hội thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở cần đáp ứng điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập (tại Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội).

Tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định:

"1. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

b) Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội".

Căn cứ quy định nêu trên, điều kiện về thu nhập để được mua nhà ở xã hội là có mức thu nhập hằng tháng thực nhận theo bảng tiền công, tiền lương không quá 15 triệu đối với người độc thân, trường hợp đã kết hôn thì thu nhập của người đứng đơn và vợ (chồng) không quá 30 triệu trong 01 năm liền kề kể từ thời điểm người có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho chủ đầu tư.



