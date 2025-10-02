Lương hưu 31 triệu đồng/tháng, cụ ông U70 vẫn đi làm bảo vệ rồi ngậm ngùi hối hận: “Tôi phải xin nghỉ chỉ sau 4 tháng”

Chán cảnh an nhàn lúc nghỉ hưu

Ở tuổi 67, ông Vương (Thượng Hải, Trung Quốc) từng có cuộc sống nghỉ hưu an nhàn. Sáng sớm, ông dành thời gian đi bộ trong công viên, đánh cờ cùng bạn bè, đọc sách buổi chiều và tự tay nấu ăn cho gia đình. Với khoản lương hưu 8.600 NDT/tháng (khoảng 31 triệu đồng), ông không phải lo lắng về kinh tế.

Thế nhưng, sự nhàn rỗi dần khiến ông cảm thấy trống trải. “Ngày nào cũng quanh đi quẩn lại vài việc, đôi khi tôi thấy mình vô dụng”, ông tâm sự với vợ. Trái với chồng mình, bà Lý vốn năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, nên hiểu nỗi buồn chán đó. Bà cũng không ngăn cản khi ông bày tỏ mong muốn tìm một công việc gì đó để bản thân thấy ý nghĩa hơn.

Tình cờ, ông nghe tin một người bạn trong khu phố đang làm bảo vệ tại bệnh viện và được giới thiệu thử sức. Ban đầu, ông Vương thấy khá hứng khởi. Mức lương 2.500 NDT (khoảng 9 triệu đồng) không đáng kể so với lương hưu. Song việc đứng gác cổng bệnh viện, trò chuyện với đồng nghiệp khiến ông cảm nhận mình vẫn còn giá trị.

Ngậm ngùi nghỉ việc sau đúng 4 tháng

Tuy nhiên, niềm hào hứng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự mệt mỏi. Công việc bảo vệ đòi hỏi phải đứng nhiều giờ, xử lý các tình huống khẩn cấp, thậm chí làm việc giữa trưa nắng gắt hoặc trực ca đêm.

Sau mỗi lần hỗ trợ chuyển bệnh nhân, ông thường rơi vào trạng thái kiệt sức. Đỉnh điểm, ông đã bị trượt chân trên cầu thang ướt, chấn thương nặng vùng lưng và phải nhập viện.

Các bác sĩ khuyến cáo ông cần nghỉ ngơi, không nên tiếp tục làm việc nặng. Nhìn chồng nằm trên giường bệnh, bà Lý vừa thương vừa xót xa: “Làm thế này có đáng không?”

Các con ông cũng đồng loạt khuyên bố từ bỏ. Sau nhiều ngày đắn đo, ông Vương chấp nhận xin nghỉ việc, khép lại trải nghiệm làm bảo vệ chỉ sau 4 tháng.

Trở về với cuộc sống hưu trí, ông Vương nhận ra rằng sức khỏe quan trọng hơn tất cả. Công việc có thể giúp lấp đi sự nhàm chán, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro ở tuổi xế chiều, nếu không lựa chọn đúng. “Đi làm khiến tôi thấy mình có ích, nhưng cuối cùng tôi hiểu ra: niềm vui thật sự nằm ở gia đình, ở những khoảnh khắc bình dị bên vợ con”, ông nói.

Tận hưởng tuổi già đúng cách

Trở lại với cuộc sống thường ngày, không còn bận rộn với ca trực, ông Vương dành thời gian cho gia đình. Ông đi dạo cùng vợ, chăm sóc cây cối, chơi đùa với cháu nội và đọc sách.

“Tôi nhận ra rằng công việc có thể làm phong phú cuộc sống, nhưng không thể đánh đổi bằng sức khỏe”, ông Vương chia sẻ.

Sau những trải nghiệm của mình, cụ ông này thừa nhận rằng tuổi già không phải là sự kết thúc của giá trị, mà là giai đoạn học cách cân bằng, trân trọng sức khỏe và niềm vui gia đình.

Thực tế, nhiều người sau khi nghỉ hưu thường thấy hụt hẫng, mất phương hướng. Không ít người rơi vào tình trạng giống ông Vương, cảm thấy mình “vô dụng” và tìm cách lấp khoảng trống bằng công việc. Tuy nhiên, họ lại không tính toán đến sự phù hợp của sức khỏe với công việc đang làm.

Để tránh rơi vào tình trạng như ông Vương, người cao tuổi cần chuẩn bị 3 điều trước khi nghỉ hưu:

- Chuẩn bị tâm lý: Hiểu rằng nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc mất giá trị. Đây là thời điểm để tận hưởng thành quả lao động cả đời, không phải cuộc sống “bên lề”.

- Chuẩn bị hoạt động phù hợp: Nếu vẫn muốn cống hiến, người già nên lựa chọn những công việc nhẹ nhàng, mang tính cộng đồng như tham gia câu lạc bộ, làm tình nguyện viên, chăm sóc cây cảnh, viết lách hoặc chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

- Chuẩn bị sức khỏe: Duy trì vận động thường xuyên, ăn uống khoa học và thăm khám định kỳ để có nền tảng thể chất tốt.