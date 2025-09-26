Lướt mạng xã hội giờ chỉ thấy một cảnh: "Pass nhanh" iPhone cũ, hẹn gặp lại ở "vũ trụ" iPhone 17

Chưa bao giờ cụm từ "lên đời" lại trở nên nóng hổi như những ngày này. Nếu có một cuộc "di cư" công nghệ nào lớn nhất năm, đó chắc chắn là làn sóng người người nhà nhà "pass" lại iPhone cũ để thẳng tiến đến với iPhone 17. Chỉ cần lướt một vòng các hội nhóm công nghệ trên Facebook hay thậm chí là lòng vòng "Threads City", bạn sẽ thấy rất nhiều người dùng đăng bài pass lại iPhone cũ. Từ những chiếc iPhone 14, 15, 16 phiên bản thường cho đến dòng Pro Max cao cấp hay iPhone Air siêu mỏng vừa ra mắt đều đủ cả.

Một bài đăng pass iPhone Air để lên đời iPhone 17 Pro Max mới

"Cần pass lại iPhone 12 Pro Max 128GB 8 triệu để lên đời iPhone 17" - một dòng trạng thái quen thuộc bạn có thể bắt gặp trên MXH lúc này. Kèm theo đó là những hình ảnh được chụp trực quan. Cuộc đua thanh lý diễn ra sôi động sau khi các phiên bản iPhone 17 series đã ra mắt.

Dưới đây là bảng giá niêm yết chính thức (tham khảo) tại các đại lý ủy quyền (AAR) ở Việt Nam, lý giải vì sao việc "pass máy" lại trở nên cần thiết đến vậy:

Bảng giá chi tiết iPhone 17 Series:

Phiên bản iPhone Giá bán (VND) Giá bán (USD) iPhone 17 256GB 24.990.000 799 iPhone 17 512GB 31.490.000 999 iPhone 17 Pro 256GB 34.990.000 1,099 iPhone 17 Pro 512GB 41.490.000 1,299 iPhone 17 Pro 1TB 47.990.000 1,499 iPhone 17 Pro Max 256GB 37.990.000 1,199 iPhone 17 Pro Max 512GB 44.490.000 1,399 iPhone 17 Pro Max 1TB 50.990.000 1,599 iPhone 17 Pro Max 2TB 63.990.000 1,999

Với mức giá khởi điểm từ 25 triệu và có thể chạm ngưỡng gần 64 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất, việc bán đi chiếc điện thoại cũ là một giải pháp tài chính hợp lý để giảm bớt gánh nặng chi phí khi nâng cấp.

iPhone 17 Pro Max có giá thấp nhất từ 37,99 triệu đồng

Hiện tại, các đại lý lớn đều có chương trình "thu cũ đổi mới" (trade-in) khi iPhone thế hệ mới ra mắt, nhiều người dùng tại Việt Nam vẫn ưa chuộng việc tìm mua hoặc "pass" lại máy cũ trên các nền tảng mạng xã hội. Lý do quan trọng nhất là giá cả. Khi tham gia chương trình trade-in tại các đại lý, máy cũ thường bị định giá thấp hơn so với giá trị thực tế trên thị trường. Các cửa hàng phải tính đến chi phí vận hành, kiểm tra và tân trang lại máy, do đó mức giá thu vào khó có thể "hời" như mong muốn của người bán. Ngược lại, khi giao dịch trực tiếp trên mạng xã hội, người bán và người mua có thể tự do thương lượng để đi đến một mức giá "thuận mua vừa bán", giúp người bán thu về số tiền cao hơn và người mua có cơ hội sở hữu máy với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, mua lại iPhone đã qua sử dụng trên MXH cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó người dùng nên cân nhắc nhu cầu và xem xét kỹ trước khi quyết định mua hàng.

Màu Cam Vũ Trụ mới là màu sắc hot nhất của iPhone 17 Pro Max sau khi ra mắt, 2 phiên bản màu khác là Xanh Đậm và Bạc cũng rất được ưa chuộng

Cơn sốt iPhone 17 năm nay còn được đẩy lên cao trào với phiên bản màu "Cam Vũ Trụ" độc đáo và những cải tiến đáng kể về camera, hiệu năng. Điều này càng thôi thúc người dùng quyết tâm "chia tay tình cũ" để đến với "tình mới".

Ngược lại, đây cũng là "thời điểm vàng" cho những ai muốn sở hữu một chiếc iPhone đời cũ hơn với mức giá phải chăng. Với nguồn cung dồi dào, người mua có vô vàn lựa chọn và cơ hội để thương lượng được một mức giá tốt cho những chiếc máy vẫn còn hoạt động hoàn hảo.

Còn bạn, bạn đã gia nhập "hội pass máy" hay đang lướt chợ để tìm cho mình một "món hời"? Dù ở phe nào, không thể phủ nhận rằng mùa iPhone mới đã thực sự tạo ra một làn sóng mua bán sôi động và đầy thú vị trên khắp các trang mạng xã hội.



