Lượt quan tâm căn hộ du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu bất ngờ tăng vọt 64%, vượt mặt các loại hình khác nhờ loạt động thái đáng chú ý

Lượt quan tâm condotel tăng mạnh 64%, lộ diện các dự án âm thầm tăng giá

Theo Batdongsan.com.vn, vào tháng 9/2024, mức độ quan tâm bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu ở các phân khúc đều trên đà phục hồi so với tháng 1/2024. Đặc biệt loại hình condotel có mức tăng mạnh 64%. Các loại hình khác tăng nhẹ. Cụ thể, đất nền tăng 16%, chung cư tăng 13%, nhà riêng tăng 6%. Chỉ riêng loại hình biệt thự giảm nhẹ 3%.

Cùng với đó, giá bán âm thầm tăng trưởng ở hầu hết các loại hình. Tại Tp.Vũng Tàu, đất nền dẫn đầu về mức độ tăng giá khi tăng 25% so với cùng kì năm ngoái (từ 57 triệu đồng/m2 lên 71 triệu đồng/m2); tiếp đến là condotel 11% (từ 50 triệu đồng/m2 lên 55 triệu đồng/m2) và biệt thự tăng 10% (từ 70 triệu đồng/m2 lên 77 triệu đồng/m2). Trong khi đó, giá chung cư giảm nhẹ 3% (từ 42 triệu đồng/m2 xuống 41 triệu đồng/m2).

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Về giá rao, đất nền tăng 36%, condotel tăng 15%, biệt thự và chung cư đều tăng 6% và nhà riêng giảm 6%. Để thấy, chung cư và condotel tại Bà Rịa – Vũng Tàu có sự hồi phục tích cực cả về mức độ quan tâm lẫn giá rao bán trong năm nay. Giá hai loại hình này trên đà phục hồi và được kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai. Những dự án quy mô lớn tiếp tục dẫn đầu sức cầu của thị trường.

Riêng về phân khúc nghỉ dưỡng, Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra top các dự án tăng trưởng cao nhất về mức độ quan tâm trong quý 3/2024 so với quý 2/2024. Phải kể đến dự án The Maris Vũng Tàu của TDG Group (tăng 40%), The Hamptons Hồ Tràm (tăng 27%) và Oceanami Luxury Homes and Resort (tăng 7%). Trong khi đó, các dự án có tốc độ tăng trưởng cao nhất về giá thuộc về CSJ Tower (tăng 7%), Oceanami Luxury Homes and Resort (tăng 7%) và Alaric Tower (tăng 3%).

Đáng nói, xét trong top 5 dự án chung cư tại Bà Rịa – Vũng Tàu có tăng trưởng mức độ quan tâm, giá và lợi suất cho thuê tốt nhất là Gateway Vũng Tàu (tăng 13%), Osimi Phú Mỹ (tăng 12%), Vũng Tàu Melody (tăng 8%), Diamond Sea (tăng 7%) và Cao ốc OSC Land (tăng 6%).

Về mức độ tăng giá tính trong tháng 9/2024 so với tháng 1/2024, Saigonres Tower là dự án chung cư tăng trưởng mạnh nhất, đạt mức 16%. Tiếp theo là The Maris Vũng Tàu, tăng 12%; CSJ Tower tăng 11%, Osimi Phú Mỹ tăng 10% và Cao ốc OSC Land tăng 9%. Về lợi suất cho thuê trong 9 tháng đầu năm 2024, Osimi Phú Quốc đứng đầu top 5 với 7,6%, tiếp đến là Bình Giã Resident (4,6%), The Sóng (4,5%), CSJ Tower (4%) và Chung cư Sơn Thịnh (4,3%). Theo nhận định của đại diện Batdongsan.com.vn, chung cư Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút nhu cầu thực từ cả cư dân trong khu vực lẫn nhà đầu tư lân cận.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, tại Tp.Vũng Tàu, khu vực có vị trí gần trung tâm ghi nhận tăng trưởng mức độ quan tâm cao nhất.

Xét trên tổng thể thị trường, nếu condotel và chung cư ghi nhận tín hiệu tốt lên rõ nét thì phân khúc nhà riêng, đất nền mức độ quan tâm có cải thiện nhưng vẫn chưa hồi phục so với đầu năm 2022. Giá nhà riêng và đất nền tại 2 thành phố lớn Vũng Tàu và Bà Rịa trong quý 3/2024 đều đi ngang hoặc giảm nhẹ so với quý 1/2022. Cụ thể, giá nhà riêng giảm từ 80 triệu đồng/m2 xuống 75 triệu đồng/m2, giá đất nền giảm từ 38 triệu đồng/m 2 xuống 37 triệu đồng/m2.

Loạt động lực mới cho bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu

Chia sẻ về tiềm năng của thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc kinh doanh Batdongsan.com nhấn mạnh, lợi thế lớn nhất của Bà Rịa – Vũng Tàu là vùng đất du lịch, nghỉ dưỡng có vị trí “sát cạnh” Tp.HCM. Theo đó, suốt những năm qua, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại đây luôn được quan tâm, nhất là khu vực Tp.Vũng Tàu và dọc biển huyện Xuyên Mộc.

Chính nhờ khoảng cách gần với Tp.HCM nên người mua sản phẩm chung cư tại Bà Rịa – Vũng Tàu phần lớn đến từ Tp.HCM. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, tỉ lệ khách Tp.HCM mua chung cư nghỉ dưỡng Bà Rịa – Vũng Tàu chiếm đến 79%. Trong khi với chung cư lâu dài phần lớn người mua là dân địa phương (59%), nhưng cũng có đến 32% người mua từ Tp.HCM. Điều này cho thấy, nhu cầu ở thực và đầu tư chung cư tại đây luôn hiện hữu.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc kinh doanh Batdongsan.com.vn

Ông Tuấn cũng chỉ ra các động lực chính khiến bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua.

Thứ nhất, chính sách quy hoạch, pháp lý và cơ sở hạ tầng trọng điểm liên tục được đầu tư và cải thiện.

Theo ông Tuấn, ngay từ những ngày đầu thành lập, với vị trí chiến lược, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển, phát triển bền vững cả về công nghiệp và dịch vụ. Đến hiện tại, tỉnh đã phát triển đồng đều và bền vững, cơ cấu công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn.

Hiện Bà Rịa - Vũng Tàu có tốc độ phát triển kinh tế và giải ngân đầu tư công nổi bật so với Tp.HCM và các tỉnh lân cận. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2024, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của Vũng Tàu đạt 11,5%, cao hơn so với Tp.HCM (6,9%), Bình Phước (7,8%), Đồng Nai (7,7%), Bình Dương (7,1%)… Trong khi đó, tính đến hết tháng 9/2024 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 50%, cao hơn bình quân cả nước (47%) và cao hơn Bình Dương (43%), Đồng Nai (38), Tp.HCM (20%)…

Giai đoạn từ 2014 đến 2021 khi bất động sản nghỉ dưỡng và đất nền bùng nổ thì cũng chính là thời điểm Bà Rịa – Vũng Tàu khởi công loạt dự án hạ tầng giao thông kết nối trọng điểm. Phải kể đến khởi công đường Phước Hoà – Cái Mép kết nối cảng Cái Mép và KCN Phú Mỹ 3; Khởi công đường 991B kết nối trực tiếp QL51 và cảng Cái Mép; Cao tốc Bến Lức – Long Thành; khai trương tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo lớn nhất VN (2019); cùng với việc quy hoạch 13 KCN trên địa bàn tỉnh.

Ở giai đoạn này, thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu xuất hiện các dự án quy mô lớn như The Maris của TDG, Novaworld Hồ Tràm của Novaland, Aria Vũng Tàu của Danh Khôi; Vũng Tàu Pearl của Hưng Thịnh… cùng nhiều tập đoàn khách sạn quốc tế với các dự án quy mô. Thị trường sôi nổi nhờ những thương hiệu và dự án lớn được đầu tư bài bản, nhiều tiện ích.

Các dự án quy mô lớn, nhiều tiện ích vui chơi là điểm nhấn của thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu trong những năm qua.

Từ năm 2021 đến 2024 là giai đoạn Bà Rịa – Vũng Tàu bước vào đô thị hóa và phát triển toàn diện. Đây là thời điểm loạt hạ tầng giao thông quy mô lớn tiếp tục được đầu tư, mở rộng tạo tiền đề phát triển du lịch cũng như thị trường bất động sản. Chẳng hạn, cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu tổng mức đầu tư 17.800 tỉ đồng đang dần hiện hình; Xây cầu Phước An; mở rộng đường ven biển Vũng Tàu – Bình Châu; Nâng cấp tỉnh lộ 994, quốc lộ 51, 55,56; đề xuất nâng cấp cảng Hàng không Côn Đảo… cùng loạt động thái mới về phát triển du lịch, quy hoạch nhà ở, sáp nhập huyện Long Điền và Đất đỏ….

Ở góc độ doanh nghiệp đầu tư phát triển dự án tại Tp.Vũng Tàu, ông Bùi Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc TDG Group (chủ đầu tư dự án The Maris Vũng Tàu – doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực bất động sản, thi công xây dựng, đầu tư khai thác du lịch và dịch vụ thương mại) chia sẻ: Kể từ thời điểm 3 luật về bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024 đã giúp doanh nghiệp tìm thấy nhiều cơ hội mới, tháo gỡ được nhiều nút thắt trong trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Về cơ sở hạ tầng, ông Tuấn cho rằng, Tp.Vũng Tàu sẽ có nhiều lợi thế khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thành, kết nối du khách quốc tế qua sân bay Long Thành đi vào vận hành trong tương lai. Bà Rịa - Vũng Tàu còn được quy hoạch để trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn, với định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao, và các dịch vụ giải trí chất lượng cao. Đây là một trong số nhiều thuận lợi thúc đẩy bất động sản Vũng Tàu phục hồi và có được những kết quả mới.

Thứ hai, tỉnh đưa ra nhiều mục tiêu mới để phát triển bền vững về kinh tế, du lịch, bất động sản



Đây cũng là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư quyết định đầu tư dài hạn vào Bà Rịa - Vũng Tàu, ngay cả thời điểm thị trường chung còn nhiều thách thức. Theo ông Đinh Minh Tuấn, những con số đạt được và định hướng của tỉnh cho thấy mục tiêu phát triển bền vững toàn diện các lĩnh vực thể hiện rất rõ ràng.

Cụ thể, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới tại Bà Rịa – Vũng Tàu lũy kế 8 tháng đầu năm 2024 đạt 36,5 triệu USD. Về lĩnh vực du lịch, trong 9 tháng đầu năm 2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đón 13,5 triệu lượt khách (tăng 59% so với thời kỳ trước Covid - năm 2019), doanh thu đạt 14,1 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so với 2019). Vào năm 2023, Vũng Tàu ghi nhận 14,1 triệu lượt khách du lịch, vượt trội hơn hẳn so với một số địa phương khác như Kiên Giang và Bình Thuận (đều đạt 8,5 triệu lượt), Đà Nẵng (7,4 triệu lượt), Khánh Hòa (7 triệu lượt) và Bình Định (5 triệu lượt).

Song song đó, định hướng quy hoạch 2021 – 2030 của tỉnh đưa ra nhiều mục tiêu mới để phát triển bền vững, bao gồm: GRDP (không tính dầu khí) đạt 8,1% - 8,6%; GRDP bình quân đầu người/năm đạt 497 triệu USD, tỷ trọng kinh tế số chiếm 35% - 37% và tỷ trong kinh tế biển (không tính dầu khí) đạt 60%.

Hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư là động lực phát triển kinh tế - xã hội của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra , theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, mức giá hợp lý, còn tiềm năng tăng giá tốt; vị trí thuận lợi gần Tp.HCM; có nguồn cung mới chất lượng; nhiều chính sách hỗ trợ; sân bay Long Thành dự kiến hoạt động vào năm 2026... cũng là các yếu tố tác động đến quyết định của người mua bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dẫu vậy, theo ông Tuấn, dù có nhiều tiềm năng để "bật dậy", song thị trường nghỉ dưỡng Bà Rịa – Vũng Tàu còn thách thức để đáp ứng kỳ vọng người tiêu dùng. So với các khu vực nghỉ dưỡng khác, hoạt động giải trí và số lượng điểm tham quan của tỉnh vẫn khá hạn chế. Trên địa bàn tỉnh chưa có khu vui chơi/công viên giải trí quy mô nổi bật. Huyện Xuyên Mộc hiện tập trung một số dự án quy mô lớn với nhiều tiện ích vui chơi nhưng lại cách khá xa trung tâm, đặt ra một bài toán đáp ứng kỳ vọng của du khách.

Điều này thể hiện qua con số chưa được như kì vọng trong lĩnh vực kinh tế du lịch khi năm 2023, tổng doanh thu du lịch của Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, thấp hơn so với các tỉnh khác như Kiên Giang (17,4 nghìn tỷ đồng), Bình Thuận (23 nghìn tỷ đồng), Đà Nẵng (28 nghìn tỷ đồng), Khánh Hòa (31,8 nghìn tỷ đồng) và Bình Định (16,4 nghìn tỷ đồng). Ông Tuấn cho rằng, trong thời gian tới, tỉnh cần đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch, tăng cường và cải thiện chính sách về dịch vụ để thu hút du khách.