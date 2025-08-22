Lưu ý xe đi cao tốc Vũng Áng - Bùng từ ngày 28/8
Từ ngày 28/8, cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ được đưa vào khai thác, do đó các phương tiện đi qua tuyến đường này cần lưu ý một số thông tin. Hôm 19/8, cao tốc Vũng Áng - Bùng đã được thông xe kỹ thuật.
- 22-08-2025Thu phí 13 tuyến cao tốc mới, dự kiến thu gần 2.500 tỷ đồng/năm
- 21-08-2025Gấp rút thi công dự án 'lên đời' cao tốc La Sơn - Hòa Liên
- 19-08-2025Dự án cao tốc của Đèo Cả quyết tâm ‘về đích’ sớm 1 năm, tạo kỷ lục trong lịch sử ngành giao thông Việt Nam
Theo Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng) - chủ đầu tư dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng , các phương tiện được phép khai thác cao tốc Vũng Áng - Bùng từ phía Bắc kết nối với cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (lý trình khoảng Km568+200), đến phía Nam kết nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (lý trình khoảng Km625+000).
Đoạn cao tốc Vũng Áng - Bùng được khai thác có chiều dài hơn 55 km và đi qua 2 nút giao, gồm nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (lý trình khoảng Km597+900), nút giao QL12A (lý trình khoảng Km 605+500).
Cao tốc Vũng Áng - Bùng có trạm dừng nghỉ tại Km594+400 (đang xây dựng) được bố trí hai bên đường cao tốc.
Hiện tại, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của cao tốc Vũng Áng - Bùng như hệ thống đường gom; ITS và các công trình khác.
Theo Bộ Xây dựng, cao tốc Vũng Áng - Bùng thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Dự án được khởi công tháng 1/2023, đến nay đã cơ bản hoàn thành tuyến chính.
Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55km, khởi công từ tháng 1/2023 với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Điểm cuối tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, đấu nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (đã thông xe tháng 4) tại nút Phong Nha.
Giai đoạn 1 của cao tốc Vũng Áng - Bùng có quy mô 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 - 90 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc Vũng Áng - Bùng là đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h.
Tiền phong