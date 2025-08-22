Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lưu ý xe đi cao tốc Vũng Áng - Bùng từ ngày 28/8

22-08-2025 - 17:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày 28/8, cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ được đưa vào khai thác, do đó các phương tiện đi qua tuyến đường này cần lưu ý một số thông tin. Hôm 19/8, cao tốc Vũng Áng - Bùng đã được thông xe kỹ thuật.

Theo Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng) - chủ đầu tư dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng , các phương tiện được phép khai thác cao tốc Vũng Áng - Bùng từ phía Bắc kết nối với cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (lý trình khoảng Km568+200), đến phía Nam kết nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (lý trình khoảng Km625+000).

Đoạn cao tốc Vũng Áng - Bùng được khai thác có chiều dài hơn 55 km và đi qua 2 nút giao, gồm nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (lý trình khoảng Km597+900), nút giao QL12A (lý trình khoảng Km 605+500).

Cao tốc Vũng Áng - Bùng có trạm dừng nghỉ tại Km594+400 (đang xây dựng) được bố trí hai bên đường cao tốc.

Lưu ý xe đi cao tốc Vũng Áng - Bùng từ ngày 28/8- Ảnh 1.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng. Ảnh: Công Luận.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của cao tốc Vũng Áng - Bùng như hệ thống đường gom; ITS và các công trình khác.

Theo Bộ Xây dựng, cao tốc Vũng Áng - Bùng thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Dự án được khởi công tháng 1/2023, đến nay đã cơ bản hoàn thành tuyến chính.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55km, khởi công từ tháng 1/2023 với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Điểm cuối tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, đấu nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (đã thông xe tháng 4) tại nút Phong Nha.

Giai đoạn 1 của cao tốc Vũng Áng - Bùng có quy mô 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 - 90 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc Vũng Áng - Bùng là đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng hơn 12.500 tỷ sẽ về đích sớm nửa năm

Theo Lộc Liên

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một chỉ số kinh tế của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục trong vòng nửa thập kỷ, chuyên gia quốc tế nhận xét đây là 'câu chuyện đột phá'

Một chỉ số kinh tế của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục trong vòng nửa thập kỷ, chuyên gia quốc tế nhận xét đây là 'câu chuyện đột phá' Nổi bật

Phó Thủ tướng vừa làm việc với các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị

Phó Thủ tướng vừa làm việc với các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị Nổi bật

Giám đốc đối ngoại Grab: Nhận hỗ trợ từ Nhà nước để xây trạm sạc thì phải cho phép nhiều hãng xe dùng chung

Giám đốc đối ngoại Grab: Nhận hỗ trợ từ Nhà nước để xây trạm sạc thì phải cho phép nhiều hãng xe dùng chung

16:30 , 22/08/2025
Giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội dịp 2/9 bất ngờ giảm nhiệt

Giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội dịp 2/9 bất ngờ giảm nhiệt

16:00 , 22/08/2025
Tin vui cho người dân Đặc khu Côn Đảo

Tin vui cho người dân Đặc khu Côn Đảo

15:30 , 22/08/2025
TP.HCM: Đề xuất đến 2029 không còn xe xăng giao hàng, tài xế có thể trả góp 1 triệu đồng/tháng để mua xe điện

TP.HCM: Đề xuất đến 2029 không còn xe xăng giao hàng, tài xế có thể trả góp 1 triệu đồng/tháng để mua xe điện

15:11 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên