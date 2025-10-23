Luyện thi PTE cấp tốc nữ sinh chạm ước mơ du học sau 4 tuần

Từ IELTS sang PTE – lựa chọn thông minh trong thời gian gấp rút

Trước đây, Hương Nhi đã từng thi IELTS. Tuy nhiên, khi chứng chỉ hết hạn, cô cho rằng ôn lại IELTS "mất nhiều thời gian và khó đạt kết quả nhanh".

"Tôi tìm hiểu và thấy PTE hiện đại, chấm điểm nhanh và dễ đạt mục tiêu hơn. Vì vậy, tôi chuyển sang học PTE tại PTE Helper," Nhi chia sẻ. Ban đầu đặt mục tiêu PTE 58, cô đạt PTE 66 chỉ sau 1 tháng học online. "Tôi nghĩ mình đã chọn đúng nơi, đúng thời điểm," Nhi nói.

"Tận tâm – Theo sát – Uy tín": ba yếu tố giúp Nhi bứt phá

Trong buổi phỏng vấn cùng giảng viên PTE Helper, Hương Nhi cho biết điều khiến cô ấn tượng nhất là sự tận tâm và kèm cặp sát sao từ đội ngũ giảng dạy. "Tôi nộp bài qua cổng MyLearning thì được thầy cô feedback bằng video rất chi tiết – chỉ rõ lỗi phát âm, cách sửa và định hướng luyện tập. Nhờ vậy tôi hiểu rõ vấn đề của mình hơn và tiến bộ nhanh," cô chia sẻ.

Ngoài ra, giáo trình học được biên soạn khoa học, có thể xem lại bất cứ lúc nào, giúp người học dễ theo kịp dù học online. "Nếu có cơ hội học thêm, chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn PTE Helper," Nhi khẳng định.

Ưu điểm của khóa luyện thi PTE cấp tốc tại PTE Helper

Khóa luyện thi PTE cấp tốc tại PTE Helper được thiết kế dành riêng cho người cần đạt điểm gấp, hướng tới cả mục tiêu du học và định cư.

Một số điểm nổi bật gồm:

Lộ trình tinh gọn từ chuyên gia

Khóa học được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên với kinh nghiệm gần 10 năm. Lộ trình này không chỉ là học kiến thức mà còn là học chiến thuật, tập trung vào các mẹo và kỹ năng cốt lõi giúp học viên tối đa hóa điểm số trong thời gian ngắn.

Hệ thống học tập tối ưu

PTE Helper là trung tâm duy nhất có Hệ Thống Học Tập Độc Quyền Mylearning. Hệ thống này theo sát từng buổi học, từng bài tập của học viên, giúp cá nhân hóa lộ trình ôn tập. Mylearning cung cấp báo cáo chi tiết về điểm mạnh, điểm yếu, giúp học viên và giáo viên kịp thời điều chỉnh kế hoạch học tập để đạt mục tiêu nhanh chóng.

Hệ thống đào tạo khoa học và tận tâm giúp học viên PTE Helper đạt điểm nhanh chóng

Mô hình nhận xét "Speaking 1-1"

Đây là ưu điểm nổi bật đã giúp hàng ngàn học viên nâng điểm số tuyệt đối ở kỹ năng Speaking. Mô hình Speaking 1-1 cho phép học viên được giáo viên sửa lỗi phát âm, ngữ điệu và tốc độ nói một cách chi tiết. Điều này không chỉ giúp cải thiện điểm Speaking mà còn gián tiếp hỗ trợ nâng điểm cho các phần thi khác như Reading và Listening.

Cam kết đầu ra rõ ràng

Với sự tự tin vào chất lượng đào tạo, PTE Helper cung cấp cam kết đầu ra bằng văn bản. Điều này mang lại sự an tâm tuyệt đối cho những người đang tìm kiếm một khóa luyện thi PTE cấp tốc để thực hiện kế hoạch du học, định cư.

Đánh giá về hành trình học tại PTE Helper, Hương Nhi chia sẻ thêm: "Điều tôi trân trọng nhất là thầy cô luôn theo sát học viên. Dù học online, tôi không bao giờ thấy bị bỏ rơi, mọi người đều nhắn nhắc nộp bài, gửi hướng dẫn, chia sẻ livestream cập nhật đề mới. Tôi cảm nhận được sự tận tâm thật sự."

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp luyện thi PTE cấp tốc hiệu quả, hãy để PTE Helper đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục mục tiêu.

