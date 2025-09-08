Lý do cổ phiếu SRF nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

Tuần này, có 22 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 19 công ty trả cổ tức bằng tiền, 2 doanh nghiệp trả cổ tức hỗn hợp, 1 công ty trả cổ tức cổ phiếu.

Kết luận ngoại trừ 2 năm liên tục

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa gửi văn bản tới Công ty CP Searefico (mã chứng khoán: SRF) cảnh báo về khả năng hủy niêm yết.

Theo đó, HoSE đã chuyển cổ phiếu SRF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 10/4. Lý do là tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính trong 2 năm liên tiếp (2023 - 2024), thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.

Đến ngày 29/8, HoSE nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của SRF, trong đó có kết luận ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

HoSE cảnh báo Công ty CP Searefico về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HoSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu SRF bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2025 của SRF, kiểm toán đưa ra kết luận, đến thời điểm phát hành báo cáo soát xét, kiểm toán viên chưa thể thu thập được đầy đủ các thư xác nhận về các số dư nợ phải thu tại thời điểm ngày 30/6 và ngày 1/1, cũng như chưa thể thu thập được đầy đủ tài liệu cần thiết để đánh giá khả năng thu hồi của các khoản phải thu tại các thời điểm tương ứng.

Kiểm toán viên chưa thể xác định được có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu liên quan đến dự phòng nợ phải thu khó đòi, cũng như ảnh hưởng của vấn đề trên đến các khoản mục khác có liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của công ty.

Phía SRF cho biết, đối với số dư các khoản phải thu, công ty đã ghi nhận theo đúng thực tế phát sinh, công nợ được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng và có đầy đủ hợp đồng kinh tế, hóa đơn tài chính cùng chứng từ thanh toán theo quy định. Thư xác nhận công nợ đã được công ty phát hành đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của kiểm toán, đồng thời gửi đến khách hàng để đối chiếu và xác nhận lại với đơn vị kiểm toán.

Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan, SRF không thể chủ động đảm bảo việc các thư xác nhận công nợ được gửi trả lại đúng thời hạn, dẫn đến ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Xoay dòng tiền

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC - mã chứng khoán: BCM) vừa chào bán thành công 20.000 trái phiếu mã BCM12502. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/8/2029. Tuy nhiên, các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo... không được công bố.

Trước đó vào ngày 6/8, BCM đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã BCMH12501 có tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 6/8/2028.

Nửa đầu năm nay, Becamex IDC đã chi hơn 643 tỷ đồng để thanh toán tiền lãi cho 12 lô trái phiếu.

Công ty CP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) thông qua phương án phát hành 4,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong 1 năm và 50% còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Công ty CP Thép Nam Kim sẽ phát hành 4,5 triệu cổ phiếu ESOP.

NKG cũng công bố danh sách 27 nhân sự được mua tổng cộng 4,5 triệu cổ phiếu với khối lượng mua ít nhất 50.000 cổ phiếu và cao nhất 600.000 cổ phiếu. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồ Minh Quang được mua nhiều nhất là 600.000 cổ phiếu, Tổng giám đốc Võ Hoàng Vũ được mua 400.000 cổ phiếu…

Ngày 10/9, Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã chứng khoán: PMC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2024. Theo đó, PMC sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 38,68%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 3.868 đồng. Với hơn 9,33 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Pharmedic sẽ chi hơn 36 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã chứng khoán: BIC) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 và cổ phiếu thưởng là 10/9. Theo đó, BIC sẽ trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Với hơn 117 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BIC sẽ chi khoảng 180 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngoài ra, BIC cũng phát hành thêm gần 85 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:72,3 - tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 72,3 cổ phiếu mới. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ BIC sẽ tăng từ 1.172 tỷ đồng lên hơn 2.020 tỷ đồng.