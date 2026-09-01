Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý do EVN TPHCM muốn áp giá kinh doanh với điện cung cấp cho data center của Viettel, CMC

| | Doanh nghiệp

Lý do EVN TPHCM muốn áp giá kinh doanh với điện cung cấp cho data center của Viettel, CMC

Việt Nam đặt mục tiêu năm 2030, tổng công suất thiết kế trung tâm dữ liệu tại Việt Nam đạt tối thiểu 788 MW, gấp đôi hiện tại là 372 MW.

Viettel và CMC đã có văn bản kiến nghị gửi Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ về tình trạng áp dụng biểu giá bán lẻ điện không đồng nhất giữa các địa phương.

Các doanh nghiệp cho biết Trung tâm dữ liệu của Viettel tại Khu công nghệ cao Bình Dương (do Công ty Điện lực Thuận An quản lý) và Trung tâm dữ liệu của CMC tại Khu công nghệ cao TP.HCM (do Công ty Điện lực Thủ Đức quản lý) bị áp theo giá bán lẻ điện kinh doanh. ﻿

Đầu tháng 9, EVN TP.HCM (EVNHCMC) đã ban hành văn bản chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc áp dụng giá điện kinh doanh đối với khách hàng có hoạt động trung tâm dữ liệu và yêu cầu ngừng cung cấp điện nếu không thực hiện; và gửi công văn thông báo kết luận nợ tồn đọng do chênh lệch giữa giá điện kinh doanh và giá điện sản xuất tính đến ngày 25/8 đối với Viettel là hơn 7,9 tỷ đồng và CMC là hơn 1,7 tỷ đồng.

Lý do EVN TPHCM muốn áp giá kinh doanh với điện cung cấp cho data center của Viettel, CMC- Ảnh 1.

Trong khi Viettel và CMC khẳng định đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo giá điện sản xuất , EVNHCMC cũng nêu lý do để áp dụng giá điện kinh doanh .

﻿Cụ thể, EVNHCMC cho biết Kiểm toán Nhà nước khi làm việc với EVNHCMC trong năm 2026, đã yêu cầu EVNHCMC áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh với các cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ, và quản lý dữ liệu tập trung. Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu thực hiện truy thu tiền điện chênh lệch với các khách hàng có liên quan.

Lý do EVN TPHCM muốn áp giá kinh doanh với điện cung cấp cho data center của Viettel, CMC- Ảnh 2.

Hiện tại, EVNHCMC đang đề nghị Bộ Công Thương xem xét, ghi nhận sự việc và sớm ban hành Thông tư để thống nhất nguyên tắc áp giá bán điện cho Trung tâm dữ liệu, để giải quyết dứt điểm các tranh chấp đang phát sinh.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, chi phí tiền điện hiện chiếm khoảng 40–50% chi phí vận hành của trung tâm dữ liệu (data center).﻿

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giữa cuộc kiện tụng với Amazon, công ty may Việt Nam thay Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

Giữa cuộc kiện tụng với Amazon, công ty may Việt Nam thay Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Nổi bật

1 cổ phiếu bất động sản nằm sàn 5 phiên liên tiếp, gần 2.000 tỷ đồng vốn hóa “bốc hơi”: Các CTCK dồn dập call margin Chủ tịch và người liên quan

1 cổ phiếu bất động sản nằm sàn 5 phiên liên tiếp, gần 2.000 tỷ đồng vốn hóa “bốc hơi”: Các CTCK dồn dập call margin Chủ tịch và người liên quan Nổi bật

Chủ chuỗi bệnh viện tư lớn nhất Việt Nam: Do người Singapore sở hữu, lãi ròng 2.300 tỷ đồng trong 4 năm

Chủ chuỗi bệnh viện tư lớn nhất Việt Nam: Do người Singapore sở hữu, lãi ròng 2.300 tỷ đồng trong 4 năm

00:09 , 26/09/2026
Một chuyến đi Mỹ của tiến sĩ giàu nhất Việt Nam: Ký kết 23 thỏa thuận, xuất hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York và chốt deal với tập đoàn của Elon Musk

Một chuyến đi Mỹ của tiến sĩ giàu nhất Việt Nam: Ký kết 23 thỏa thuận, xuất hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York và chốt deal với tập đoàn của Elon Musk

00:07 , 26/09/2026
Một máy bay thương gia “tí hon” dài 13 mét, chỉ chở được 6 người nhưng tốc độ 800 km/h vừa hạ cánh tại Tân Sơn Nhất

Một máy bay thương gia “tí hon” dài 13 mét, chỉ chở được 6 người nhưng tốc độ 800 km/h vừa hạ cánh tại Tân Sơn Nhất

00:01 , 26/09/2026
Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng nhảy vào Hà Lan, tài xế có thu nhập tới 3.000 EUR/tháng

Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng nhảy vào Hà Lan, tài xế có thu nhập tới 3.000 EUR/tháng

20:38 , 25/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên