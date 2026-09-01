Lý do EVN TPHCM muốn áp giá kinh doanh với điện cung cấp cho data center của Viettel, CMC

Viettel và CMC đã có văn bản kiến nghị gửi Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ về tình trạng áp dụng biểu giá bán lẻ điện không đồng nhất giữa các địa phương.

Các doanh nghiệp cho biết Trung tâm dữ liệu của Viettel tại Khu công nghệ cao Bình Dương (do Công ty Điện lực Thuận An quản lý) và Trung tâm dữ liệu của CMC tại Khu công nghệ cao TP.HCM (do Công ty Điện lực Thủ Đức quản lý) bị áp theo giá bán lẻ điện kinh doanh. ﻿

Đầu tháng 9, EVN TP.HCM (EVNHCMC) đã ban hành văn bản chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc áp dụng giá điện kinh doanh đối với khách hàng có hoạt động trung tâm dữ liệu và yêu cầu ngừng cung cấp điện nếu không thực hiện; và gửi công văn thông báo kết luận nợ tồn đọng do chênh lệch giữa giá điện kinh doanh và giá điện sản xuất tính đến ngày 25/8 đối với Viettel là hơn 7,9 tỷ đồng và CMC là hơn 1,7 tỷ đồng.

Trong khi Viettel và CMC khẳng định đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo giá điện sản xuất , EVNHCMC cũng nêu lý do để áp dụng giá điện kinh doanh .

﻿Cụ thể, EVNHCMC cho biết Kiểm toán Nhà nước khi làm việc với EVNHCMC trong năm 2026, đã yêu cầu EVNHCMC áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh với các cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ, và quản lý dữ liệu tập trung. Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu thực hiện truy thu tiền điện chênh lệch với các khách hàng có liên quan.

Hiện tại, EVNHCMC đang đề nghị Bộ Công Thương xem xét, ghi nhận sự việc và sớm ban hành Thông tư để thống nhất nguyên tắc áp giá bán điện cho Trung tâm dữ liệu, để giải quyết dứt điểm các tranh chấp đang phát sinh.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, chi phí tiền điện hiện chiếm khoảng 40–50% chi phí vận hành của trung tâm dữ liệu (data center).﻿