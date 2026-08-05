Lý do khách Tây nói “xin lỗi mẹ, con ở lại Việt Nam” sau khi được nằm võng ở miền Tây?

Không còn chỉ tìm đến những điểm check-in đẹp hay các món ăn nổi tiếng, nhiều du khách giờ đây thích những trải nghiệm rất đời thường để hiểu hơn về văn hóa bản địa. Đó có thể là đi chợ cóc, chèo xuồng len lỏi giữa những con rạch, ngồi uống cà phê ven đường hay đơn giản là... ngủ trưa.

Thời gian gần đây, miền Tây trở thành điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích nhờ nhịp sống chậm rãi, gần gũi. Bên cạnh cảnh sắc sông nước hay những khu chợ nổi, một "đặc sản" rất bình dị của vùng đất này cũng bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội: nằm ngủ võng.

Biểu cảm thích thú của một người khách nước ngoài khi được nằm vòng (Nguồn: @dau_tay_2c)

Trong nhiều video được chia sẻ, không ít du khách nước ngoài tỏ ra vô cùng thích thú khi lần đầu trải nghiệm nằm võng ngủ trưa. Chỉ cần ngả lưng vài phút, đung đưa theo nhịp võng và làn gió mát, nhiều người đã... ngủ ngon lành lúc nào không hay.

Thậm chí, có người còn hài hước nói rằng phải "xin lỗi mẹ" vì muốn ở lại Việt Nam thêm để tiếp tục tận hưởng cảm giác này. Một số khác thì khẳng định đây là một trong những trải nghiệm thú vị nhất mà họ từng có trong chuyến đi.

Một khách Tây "xin lỗi mẹ, chưa thể về Đức được" vì yêu thích cuộc sống miền Tây (Nguồn: @phnaticc4)

Dưới phần bình luận, cư dân mạng Việt Nam vừa thích thú vừa đồng tình bởi với nhiều người, ngủ võng từ lâu đã là một đặc sản tinh thần khó thay thế.

“Kiểu này chiếc võng vươn ra tầm thế giới rồi”, “Khách Tây, miền Tây - bên nào cũng Tây mà nên hợp quá còn gì”, “Bắt cái võng ngoài gốc dừa, gió thổi là ngủ tới 6 giờ chiều mới tỉnh”, “Thiệt sự ngủ trưa là cái thứ yêu nhất cuộc đời này. Ta nói ngủ một giấc chiều dậy khỏe re, tươi mới”, “Thêm ly trà đường nữa thì thôi luôn, đố ai kéo dậy được” “Người Việt còn nghiện mà huống chi. Trưa nắng, ly cà phê sữa hoặc ca trà đá đường, cái võng, đầy pin điện thoại, có wifi, thêm cái quạt nữa là đủ thiên đường”, “Nằm võng Việt Nam đúng là có ma lực. Mấy anh Tây ghiền rồi, nằm xuống một phát là ngủ ngay”,... là một số bình luận từ dân tình.

Bài học cuộc sống của một anh Tây sau thời gian dài ở Việt Nam (Nguồn: @charles_bonneau)

Thử một lần là mê nha! (Nguồn: @diconson.tien)

Quả thực, nếu từng đến miền Tây, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc võng xuất hiện ở khắp nơi. Từ hiên nhà, phòng khách, góc bếp đến khoảng sân rợp bóng cây hay mé sông lộng gió, chỉ cần có hai điểm tựa là có thể mắc võng và ngả lưng bất cứ lúc nào.

Với người miền Tây, nằm võng không đơn thuần là nghỉ ngơi mà đã trở thành một phần trong nhịp sống. Khí hậu nắng nóng quanh năm, không gian sông nước thoáng đãng cùng những hàng dừa, hàng cây xanh mát khiến cảm giác đung đưa trên võng luôn dễ chịu hơn hẳn. Sau bữa cơm trưa, chỉ cần nằm dưới bóng cây, nghe tiếng gió xào xạc, tiếng chim ríu rít và chợp mắt một lúc là đủ để lấy lại năng lượng cho cả buổi chiều.

Cũng bởi vậy mà chiếc võng gần như là "đồ nội thất quốc dân" ở nhiều gia đình miền Tây. Võng có thể gấp gọn, di chuyển linh hoạt, giá thành không đắt nên nhà nào cũng có vài chiếc để dùng.

Với người địa phương, đó là món đồ quá đỗi quen thuộc. Thế nhưng với nhiều khách du lịch, trải nghiệm tưởng chừng bình dị ấy lại mang đến cảm giác thư thái rất khác biệt, đến mức nhiều người ví đây là "liệu pháp chữa lành" mà không resort hay spa nào có thể thay thế.