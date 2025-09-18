Lý do khách Trung Quốc thích đến Việt Nam nhất

Mùa hè năm nay, thay vì lựa chọn những bãi biển và đền chùa nổi tiếng của Thái Lan, chị Hu Jia (33 tuổi, sống tại tỉnh Tứ Xuyên) cùng gia đình quyết định dành 2 tuần du lịch Việt Nam. “Việt Nam có sức hút rất riêng, tự nhiên và còn giữ được nét nguyên bản. Tôi chắc chắn sẽ quay lại nếu có cơ hội”, chị Hu chia sẻ sau chuyến đi tiêu tốn gần 3.000 USD (gần 80 triệu đồng).

Số liệu năm 2025 được tính từ tháng 1 đến tháng 6 cho thấy Việt Nam đã dẫn đầu cuộc đua thu hút khách du lịch. Nguồn: Bloomberg tổng hợp dữ liệu của chính phủ.

Câu chuyện của chị Hu chỉ là một trong số 3,5 triệu du khách Trung Quốc đã đặt chân đến Việt Nam từ đầu năm nay, góp phần đưa lượng khách quốc tế tới Việt Nam lên gần 14 triệu lượt, đây là mức kỷ lục mới. Trong khi đó, Thái Lan sụt giảm mạnh tới 35% lượng khách từ Trung Quốc, do lo ngại về các vụ lừa đảo và an toàn du lịch.

Số liệu từ tháng 1 đến tháng 8/2025 về khách du lịch quốc tế hàng đầu của Việt Nam. Nguồn: Bloomberg tổng hợp dữ liệu của chính phủ Việt Nam.

Theo dữ liệu từ China Trading Desk, sự dịch chuyển này có thể khiến Thái Lan mất tới 3,5 tỷ USD doanh thu, trong khi Việt Nam và các nước láng giềng hưởng lợi. “Với nhóm du khách Trung Quốc mới, Việt Nam mang đến trải nghiệm tươi mới, chân thực và ít bị thương mại hóa”, ông Subramania Bhatt - Giám đốc điều hành China Trading Desk - nhận định.

Không chỉ Việt Nam, Malaysia cũng ghi nhận mức tăng 35% lượng khách Trung Quốc trong nửa đầu năm, nhờ chính sách miễn visa và đồng ringgit suy yếu. Các khách sạn tại nước này báo cáo tỷ lệ lấp đầy phòng cao hơn hẳn so với cùng kỳ.

Cầu Vàng Đà Nẵng thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan và "sống ảo". Nguồn: Flamingo Travel.

Tại Việt Nam, nhiều địa phương đang chủ động tạo sản phẩm du lịch mới để giữ chân du khách Trung Quốc. Quảng Ninh tổ chức lễ hội dù lượn và khinh khí cầu, Đà Nẵng xuất hiện ngày càng nhiều biển hiệu tiếng Trung, các khách sạn bổ sung nhân viên nói tiếng Trung hoặc ứng dụng dịch thuật để phục vụ khách.

Đáng chú ý, xu hướng du lịch đoàn giá rẻ trước đây đang dần nhường chỗ cho du lịch trải nghiệm. “Hơn 40% khách Trung Quốc hiện là du khách quốc tế lần đầu, có học vấn và muốn những trải nghiệm thật sự. Họ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn”, ông Bhatt cho biết.

Thực tế, các công ty lữ hành như Hava Travel tại Đà Nẵng và Nha Trang đang chuyển hướng sang phân khúc cao cấp, phục vụ hàng nghìn khách với nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm. Tại khách sạn Mercure Nha Trang Beach, gần một nửa số phòng thường xuyên có khách Trung Quốc lưu trú.

Ở Đà Nẵng, những du khách “chịu chơi” còn chọn dùng bữa trong các phòng riêng lát đá cẩm thạch, đèn chùm mạ vàng với hóa đơn có thể lên tới 400 USD (hơn 10 triệu đồng), ngang mức lương một công nhân nhà máy trong cả tháng.

Sự sẵn sàng chi tiêu mạnh tay này đã góp phần đưa doanh thu bán lẻ du lịch Việt Nam tăng 51% so với năm ngoái. Các chuyên gia dự báo, Việt Nam có thể đón tới 22,6 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, vượt xa kỷ lục 18 triệu lượt trước đại dịch.