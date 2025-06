Lý do loạt doanh nghiệp vừa bị xử phạt

Công ty Cổ phần (CTCP) Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tổng số tiền 240 triệu đồng, do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán .

Cụ thể, công ty bị phạt 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ trong báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty và báo cáo tài chính các năm 2023 - 2024. Một số nghị quyết, quyết định quan trọng và giao dịch với bên liên quan không được công bố hoặc không trình bày đầy đủ.

Ngoài ra, công ty bị phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch liên quan đến dự án đầu tư, số liệu lợi nhuận sau thuế và ngày ký hợp đồng ủy thác đầu tư. Cơ quan quản lý yêu cầu công ty phải cải chính hoặc hủy bỏ các thông tin sai lệch theo quy định.

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm về công bố thông tin.

Trường hợp khác là CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương bị tổng cộng 370 triệu đồng vì vi phạm trong công bố thông tin.

Cụ thể, công ty bị phạt 100 triệu đồng do không công bố nhiều tài liệu quan trọng như các nghị quyết HĐQT, quyết định thi hành án, bản án tranh chấp tín dụng, báo cáo tài chính, và báo cáo tình hình trái phiếu doanh nghiệp đúng thời hạn hoặc không công bố.

Công ty tiếp tục bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ trong các báo cáo tình hình quản trị, không nêu rõ giao dịch với bên liên quan và các nghị quyết liên quan đến việc chuyển nhượng vốn.

Doanh nghiệp bị phạt 200 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch liên quan đến số liệu lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính quý III, IV/2024. Cơ quan chức năng yêu cầu công ty cải chính hoặc hủy bỏ các thông tin sai lệch theo quy định.

CTCP Digi Invest bị phạt tổng cộng 125 triệu đồng do vi phạm trong phân phối chứng chỉ quỹ và nghĩa vụ báo cáo. Trong đó, 40 triệu đồng là tiền phạt do vi phạm quy định trong phân phối chứng chỉ quỹ. Công ty cung cấp cho nhà đầu tư bản cáo bạch không cập nhật. Ngoài ra, công ty còn bị phạt 85 triệu đồng do không nộp báo cáo về hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến năm 2024 đúng hạn theo quy định.

UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam 80 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp có liên quan đến bà Vũ Thị Hà - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM) - đã mua hơn 141.000 cổ phiếu VCM nhưng không thực hiện công bố thông tin trước giao dịch.