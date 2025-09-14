Lý do Mỹ chưa phản hồi lời mời Tổng thống Trump thăm Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Nhật Bản năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Madrid vào ngày 14/9, trong vòng đàm phán thứ tư mà một số người hy vọng sẽ mở đường để Tổng thống Trump đến Bắc Kinh trước thượng đỉnh APEC ngày 31/10 tại Hàn Quốc.

Trong những ngày gần đây, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth có trao đổi với các đối tác Trung Quốc, làm dấy lên suy đoán về một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, việc thiếu tiến triển trong đàm phán Mỹ - Trung làm giảm khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh ở Bắc Kinh, dù vẫn còn khả năng ông Trump và ông Tập sẽ gặp nhau bên lề APEC.

Bà Sarah Beran, cựu quan chức cấp cao của Nhà Trắng về Trung Quốc, cho biết các cuộc điện đàm và cuộc họp tại Madrid là "sự chuẩn bị rõ ràng cho cuộc gặp cấp lãnh đạo", nhưng vẫn chưa rõ lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau ở đâu.

"Có lẽ vẫn còn nhiều quan điểm trái chiều về việc liệu ông Trump và ông Tập nên gặp nhau ở Bắc Kinh hay tại APEC. Ngoài ra, Bắc Kinh vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chính quyền Tổng thống Trump muốn gì, một thỏa thuận thực sự, đàm phán liên tục, hay một buổi chụp ảnh chung ở Bắc Kinh?” bà Beran - đối tác tại hãng tư vấn Macro Advisory Partners, cho biết.

Financial Times dẫn nguồn tin nắm được tình hình các cuộc đàm phán cho biết, một trở ngại lớn là Mỹ thất vọng và cho rằng Bắc Kinh không siết chặt việc xuất khẩu các hóa chất được sử dụng để sản xuất chất gây nghiện fentanyl.

Bắc Kinh sẵn sàng hành động, với điều kiện Mỹ xóa bỏ các mức thuế liên quan đến Fentanyl mà ông Trump áp với Trung Quốc. Ngược lại, Mỹ yêu cầu Trung Quốc hành động và thể hiện kết quả trước bất kỳ bước giảm thuế nào.

Gabe Wildau, một chuyên gia về Trung Quốc tại Teneo, cho rằng ông Trump thích sự phô trương trong các chuyến thăm cấp cao, vì thế ông ấy khó có thể đến Trung Quốc mà không có thỏa thuận. "Sự phô trương của một chuyến thăm cấp nhà nước sẽ trở nên trống rỗng nếu nó không mang lại nhiều kết quả thực chất", ông Wildau nhận định.

Tuy nhiên, ông Dennis Wilder, cựu quan chức cấp cao của Nhà Trắng về Trung Quốc, cho rằng nhiều khả năng ông Trump và ông Tập sẽ gặp nhau tại Bắc Kinh.

"Ông Trump chắc chắn sẽ thích một cuộc gặp ở Bắc Kinh để xua đi những hình ảnh gần đây về sự chào đón nồng nhiệt dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Một cuộc gặp bên lề APEC sẽ gợi nhớ quá nhiều đến cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Joe Biden và ông Tập bên lề APEC tại San Francisco năm ngoái”, ông Wilder nhận định.

Trong tuần này, cựu Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải đến thăm Washington, được nói là để tăng cơ hội tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh, những người nắm được thông tin về chuyến thăm cho biết.