Lý do nhiều doanh nghiệp vừa nhận 'trát' giải trình

Doanh nghiệp giải trình cổ phiếu tăng trần

Vừa qua, nhiều doanh nghiệp liên tục phải giải trình sau khi cổ phiếu có chuỗi tăng trần 5 phiên liên tiếp.

Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã 3 lần yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG giải trình thông tin cổ phiếu LDG liên tục tăng trần.

Từ ngày 26/6 - 17/7, LDG tăng tới 170%, từ mức 2.670 đồng lên 6.750 đồng/cổ phiếu.

LDG có 15 phiên tăng trần.

Giải trình với cơ quan quản lý, LDG cho biết hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, không có biến động bất thường nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Việc cổ phiếu tăng giá là diễn biến khách quan theo cung - cầu thị trường. Công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu LDG đang trong diện cảnh báo và kiểm soát do lợi nhuận sau thuế 2 năm vừa qua là số âm.

Tháng 7 vừa qua, loạt cổ phiếu cũng có chuỗi phiên tăng trần liên tục. Các doanh nghiệp đã giải trình, như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã TCD), Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (mã CSV), Công ty Cổ phần SJ Group (mã SJS)…

Trong đó, TCD là cổ phiếu công ty con của Bamboo Capital (BCG), liên tục tăng trần trong giai đoạn 9-16/7, thanh khoản cũng tăng mạnh. Sau 6 phiên, giá cổ phiếu tăng gần 50%, từ 2.150 đồng lên 3.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2021, TCD từng “rơi tự do” từ vùng đỉnh hơn 20.000 đồng/cổ phiếu xuống khoảng 2.000 đồng/cổ phiếu - mức thấp nhất trong vòng ba năm qua. Đến tháng 7 vừa qua, cổ phiếu này mới có nhịp tăng mạnh mẽ trở lại.

BCG cũng vừa có c huỗi phiên tăng trần từ 10 đến 15/7. Cả TCD và BCG đều đang trong diện cảnh báo, do quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên. Hai mã này cũng đồng thời thuộc diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Không có chuỗi tăng trần liền mạch như các cổ phiếu kể trên, nhưng ở giai đoạn thị trường tăng mạnh vừa qua, nhiều cổ phiếu, nhóm các mã như Gelex (GEX, VIX) cũng có chuỗi phiên tăng giá ấn tượng. Trong tháng 7, GEX tăng gần 60%, còn VIX lên tới 115%.

Giám sát chặt cổ phiếu tăng/giảm mạnh

Trước đà tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa chỉ đạo các sở giao dịch, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), các công ty chứng khoán tăng cường giám sát. Cơ quan quản lý cũng đồng thời đã tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường.

UBCKNN yêu cầu giám sát chặt chẽ giao dịch cổ phiếu có biến động tăng/giảm mạnh. Trường hợp xác định có dấu hiệu giao dịch bất thường, thực hiện phân tích, đánh giá, kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBCKNN xử lý.

Các sở giao dịch phối hợp với VDSC đảm bảo hoạt động giao dịch, bù trừ, thanh toán chứng khoán an toàn, ổn định, thông suốt.

Thị trường chứng khoán sôi động, loạt cổ phiếu tăng mạnh.

Về phía công ty chứng khoán, doanh nghiệp cần nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán. Trong đó, các công ty phải tăng cường quản lý, giám sát nhân viên, người hành nghề không để họ thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề, thực hiện hành vi lôi kéo, chào mời người dân tham gia các diễn đàn, hội nhóm để tư vấn đầu tư chứng khoán trái quy định pháp luật.

“Giám sát chặt việc tuân thủ quy định pháp luật về giao dịch chứng khoán của cá nhân, tổ chức là khách hàng của công ty; tích cực, chủ động phối hợp với VSDC, UBCKNN trong hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra”, UBCKNN yêu cầu và nhấn mạnh trường hợp phát hiện giao dịch có dấu hiệu vi phạm, phải báo cáo các sở giao dịch chứng khoán, UBCKNN.

Từ năm 2020 đến nay, UBCKNN đã triển khai 321 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó 75 đoàn kiểm tra giao dịch có dấu hiệu bất thường trên thị trường; ban hành 2.731 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chuyển nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng sang cơ quan điều tra xử lý.

Vừa qua, trong quá trình sắp xếp bộ máy, thực hiện đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã hoàn tất việc tiếp nhận toàn bộ tổ chức thanh tra của 12 bộ, trong đó có Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, UBCKNN là một trong 4 đơn vị được cho phép thành lập tổ chức Thanh tra trong bộ máy tổ chức để đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, đồng thời đảm bảo thực thi các điều ước quốc tế.

Hệ thống thanh tra, giám sát về chứng khoán đã được tổ chức với các phòng giám sát tại sở giao dịch và Ban thanh tra, Ban giám sát tại UBCKNN.

Lãnh đạo UBCKNN đề nghị các đơn vị giám sát, thanh tra trực thuộc xây dựng hệ thống giám tổng thể nhằm phân tích, cảnh báo, phát hiện dấu hiệu vi phạm trên thị trường chứng khoán; tổ chức giám sát giao dịch chứng khoán hiệu quả theo 3 cấp.