Lý do nữ đại gia Ngọc Tiền bị bắt

Lý do bà Ngọc Tiền bị bắt

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để phục vụ điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền được biết đến là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS) - doanh nghiệp thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, công ty nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng (tháng 4/2018) và mở rộng quy mô kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, môi giới và phát triển bất động sản. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại phường Tân Hưng (TPHCM), bà Tiền giữ vai trò giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty Đảo Vàng có dấu hiệu sai phạm liên quan đến dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - dự án do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Đầu tháng 3/2018, doanh nghiệp của bà Tiền đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, dù dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty Đảo Vàng vẫn tiến hành tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền.

Nhiều khách hàng được yêu cầu đóng tới 95% giá trị mỗi lô đất, trong khi theo quy định, đơn vị môi giới chỉ được phép tìm kiếm khách hàng, còn việc ký hợp đồng và nhận tiền phải do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện.

Trong khi đó, trên truyền thông trước đây, bà Nguyễn Ngọc Tiền từng khẳng định mình là một trong những người tiên phong đầu tư tại Phú Quốc - thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng từng tăng trưởng nóng.

Theo giới thiệu từ phía doanh nghiệp, Công ty Đảo Vàng định vị là đơn vị phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu tại “đảo ngọc”. Bản thân bà Tiền cũng nhiều lần chia sẻ quan điểm kinh doanh nhấn mạnh yếu tố bản lĩnh của người lãnh đạo.

“Thương trường như chiến trường, người dẫn đầu phải dám đứng mũi chịu sào”, bà Tiền từng phát biểu khi nói về vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường biến động.

Bà Tiền cũng gây chú ý khi phát ngôn “Ham tiền là động lực tích cực để mỗi người nỗ lực phát triển bản thân”, đồng thời nhấn mạnh lựa chọn theo đuổi sự nghiệp thay vì lui về vai trò hậu phương.

Đồng thời, bà Nguyễn Ngọc Tiền xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân quyết đoán, độc lập và có tầm nhìn trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng.

Bà cho biết xuất thân từ gia đình buôn bán nên sớm hình thành tư duy kinh doanh, lựa chọn con đường phát triển sự nghiệp thay vì gắn với vai trò truyền thống. Đồng thời, bà cũng là cổ đông lớn tại một doanh nghiệp xây dựng có trụ sở tại Kiên Giang.

Tuy nhiên, những phát ngôn này hiện đang bị đặt trong bối cảnh trái ngược, khi cơ quan điều tra cho rằng các hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp do bà điều hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ồn ào trong thời gian diễn ra tang lễ chồng

Ngoài vai trò doanh nhân, bà Nguyễn Ngọc Tiền còn được công chúng biết đến là vợ của diễn viên Quý Bình. Cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2020, sau khoảng 3 năm yêu kín tiếng.

Thời điểm công khai mối quan hệ, cả hai từng đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt xoay quanh sự chênh lệch tuổi tác và điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, Quý Bình nhiều lần thể hiện sự trân trọng dành cho vợ.

Trong lễ cưới, nam diễn viên chia sẻ: “Bà xã là người phụ nữ mạnh mẽ hiếm có. Khi về nhà, cô ấy có thể sẵn sàng thay đồ bộ, ra vườn hái rau, nấu ăn”.

Bà Ngọc Tiền và diễn viên Quý Bình lúc cùng chung sống.

Sau kết hôn, cả hai đồng hành trong công việc và cuộc sống, đón con trai đầu lòng vào năm 2022. Tuy nhiên, đến năm 2024, Quý Bình biến mất khỏi các hoạt động nghệ thuật và mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Đầu năm 2025, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nam diễn viên mắc bệnh nặng, thậm chí xuất hiện tin đồn tiêu cực liên quan đến đời sống hôn nhân của nam diễn viên. Những thông tin này gây xôn xao dư luận, đặc biệt khi bà Ngọc Tiền khóa trang cá nhân.

Sau đó, gia đình xác nhận với Tiền Phong thông tin Quý Bình mắc bệnh và qua đời vào ngày 6/3 vì ung thư não.

Theo chia sẻ từ phía gia đình, dù biết chồng bệnh từ thời điểm kết hôn, bà Ngọc Tiền vẫn lựa chọn đồng hành, thậm chí thực hiện phương pháp IVF để sinh con, với mong muốn mang lại động lực sống cho chồng.

Những ngày cuối đời, nam diễn viên được gia đình chăm sóc, trong đó có sự túc trực của vợ con. Sau khi anh qua đời, bà Tiền xuất hiện trong trạng thái suy sụp, từng bày tỏ mong muốn “chồng sống lại”, khiến nhiều người xúc động.