Góc khuất về "sai lầm lớn nhất" của Beckham tại Mỹ, bị đồng đội nói là "tồi"

Khi David Beckham cập bến Los Angeles vào năm 2007, anh không chỉ mang theo danh tiếng toàn cầu mà còn cả kỳ vọng khổng lồ về việc thay đổi bộ mặt bóng đá xứ cờ hoa. Ngay lập tức, ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định tước băng đội trưởng từ Landon Donovan – biểu tượng của bóng đá Mỹ lúc bấy giờ để trao cho siêu sao người Anh.

Nhìn lại sự việc, Beckham thừa nhận đó là một sai lầm nghiêm trọng về mặt quản trị nhân sự. Dù Donovan khi đó khẳng định mình "vẫn ổn", nhưng việc bị tước đi quyền thủ lĩnh ngay trên sân nhà đã tạo nên một vết nứt sâu sắc. Beckham bộc bạch: "Lẽ ra tôi không nên nhận chiếc băng đó. Donovan đã ở đó từ lâu, cậu ấy là linh hồn của đội bóng. Việc tôi xuất hiện và lấy đi vị trí đó đã tạo ra một bầu không khí không mấy dễ chịu".

Beckham hiện 50 tuổi, đã ký hợp đồng với LA Galaxy vào năm 2007 (Ảnh: The Time)

Đỉnh điểm của những rạn nứt

Mối quan hệ này thực sự bùng nổ vào năm 2009, khi Donovan công khai chỉ trích Beckham trong cuốn sách "The Beckham Experiment". Tiền đạo người Mỹ cáo buộc cựu sao Man Utd thiếu cam kết với đội bóng sau khi anh liên tục rời LA Galaxy để sang AC Milan theo dạng cho mượn. Donovan gọi Beckham là một "đồng đội tồi" và cho rằng anh không xứng đáng với mức lương khổng lồ đang nhận.

Đáp lại, Beckham cũng không ngần ngại gọi hành động của Donovan là "thiếu chuyên nghiệp". Sự đối đầu giữa hai ngôi sao lớn nhất đội bóng đã đặt LA Galaxy vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đe dọa phá hỏng tham vọng xưng vương của CLB.

Beckham và Donovan đã rạn nứt tình đồng đội (Ảnh: Getty)

Sự hóa giải của những nhà vô địch

Bước ngoặt đến khi cả hai quyết định ngồi lại, gạt bỏ cái tôi để đối thoại trực tiếp. Donovan thừa nhận sự non nớt trong cách hành xử, trong khi Beckham thấu hiểu hơn về áp lực mà người đồng đội phải gánh chịu khi làm "cái bóng" cho một ngôi sao toàn cầu.

Kết quả của sự hòa giải này là một chương huy hoàng trên sân cỏ. Bộ đôi Beckham - Donovan đã tìm thấy tiếng nói chung, dẫn dắt LA Galaxy giành hai chức vô địch MLS Cup liên tiếp vào năm 2011 và 2012. Từ những kẻ đối đầu trong phòng thay đồ, họ trở thành những người cộng sự ăn ý, cùng nhau nâng tầm giải đấu lên một vị thế mới.