20-03-2026 - 21:58 PM | Lifestyle

Đột nhập biệt thự của Neymar: Trực thăng riêng, phòng game khủng và những bí mật về Messi, Ronaldo chưa từng tiết lộ

Không chỉ là một trong những tài năng xuất chúng nhất của bóng đá đương đại, Neymar còn nổi tiếng với lối sống "vương giả" khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp.

Qua những hình ảnh mới nhất được hé lộ, người hâm mộ đã có dịp thâm nhập vào thế giới riêng tư đầy xa xỉ của siêu sao người Brazil, nơi sự nghiệp sân cỏ và đam mê cá nhân hòa quyện một cách hoàn hảo.

Điểm nhấn gây chú ý nhất trong dinh thự của Neymar chính là phòng giải trí độc nhất vô nhị. Tại đây, tiền đạo thuộc biên chế Al-Hilal đã biến không gian sống thành một bảo tàng bóng đá thu nhỏ. Trên các bức tường, Neymar trang trọng trưng bày hàng loạt áo đấu của những đối thủ và đồng đội lớn nhất sự nghiệp. Đáng chú ý, áo đấu của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chiếm vị trí trung tâm, cho thấy sự trân trọng tuyệt đối mà anh dành cho hai người đàn ông đã thống trị kỷ nguyên bóng đá thế giới.

Neymar với tuyển tập áo đấu của các siêu sao thế giới (Ảnh: Daily Mail)

Tiện nghi giải trí và "đại bản doanh" công nghệ

Vốn là một tín đồ của thể thao điện tử, Neymar không tiếc tay đầu tư vào phòng Game chuyên nghiệp. Đây không chỉ là nơi anh thư giãn với các tựa game mà còn là "trạm chỉ huy" cho các buổi livestream triệu view. Sự tỉ mỉ trong cách bài trí và trang thiết bị hiện đại cho thấy Neymar coi trò chơi điện tử là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, giúp anh giải tỏa áp lực từ những kỳ vọng khổng lồ trên sân cỏ.

Sự xa hoa của Neymar còn được thể hiện qua cách anh di chuyển. Hình ảnh siêu sao này sử dụng trực thăng riêng cho các chuyến đi ngắn giữa các khu bất động sản hoặc những kỳ nghỉ chớp nhoáng đã trở nên quen thuộc. Việc sở hữu chuyên cơ và trực thăng riêng không chỉ khẳng định vị thế tài chính vững chắc mà còn là cách để anh đảm bảo sự riêng tư, tránh khỏi sự săn đón gắt gao của truyền thông và người hâm mộ.

Nỗ lực trở lại sau bóng tối chấn thương

Phía sau ánh đèn flash và sự hào nhoáng là một góc khuất ít người thấy khu vực phục hồi chức năng. Neymar đã dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày với các chuyên gia y tế và thiết bị công nghệ cao để hồi phục sau những chấn thương dai dẳng. Những hình ảnh về các buổi tập trị liệu nghiêm túc là lời khẳng định đanh thép về quyết tâm trở lại đỉnh cao của "Tiểu Pele", bất chấp những hoài nghi về việc anh đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Dinh thự tại Brazil không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà là một "pháo đài" giúp Neymar cân bằng giữa việc điều trị, tập luyện và tận hưởng những thú vui xa xỉ bên cạnh gia đình cùng nhóm bạn thân.

Phòng chức năng ở nhà Neymar (Ảnh: Daily Mail)

Trực thăng riêng của Neymar (Ảnh: The Sun)

Cuộc sống với Neymar và gia đình (Ảnh: Daily Mail)

Theo Tiên Tiên

Đời sống và Pháp luật

XEM
