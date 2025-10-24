Lý do tài khoản nhiều người chơi chứng khoán 'đỏ rực'

Chỉ số chính thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên, lực cầu xuất hiện quanh vùng 1.660 điểm. VIC tiếp tục là động lực chính nâng đỡ thị trường, đóng góp 3,5 điểm. VIC tăng 1,9% lên 219.000 đồng/cổ phiếu. FPT, VNM, VPL, LPB, GVR… tạo thêm lực kéo, củng cố đà phục hồi. Dù vậy, biên độ tăng và sức ảnh hưởng không lớn, chưa thể đảo chiều chỉ số chính.

Nhóm ngân hàng, chứng khoán đồng loạt điều chỉnh, sắc đỏ lấn át.

Nhóm gây áp lực lên VN-Index chiếm áp đảo là cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán. TCB, MBB, VCB, cùng VIX, SSI … lần lượt là các mã giao dịch tiêu cực nhất. SSI giảm 4%, VIX giảm sát giá sàn 6,5%, đồng thời là 2 mã có giao dịch lớn nhất hôm nay. SSI đứng đầu thanh khoản hơn 2.974 tỷ đồng.

Cổ phiếu bất động sản cũng chịu áp lực điều chỉnh, với CII, GEX, VRE, TCH, VHM, HQC, SCR. Điều chỉnh đồng loạt ở nhóm thanh khoản cao, vốn hoá lớn khiến tâm lý thị trường không mấy tích cực. VN-Index vẫn chưa thể lấy lại mốc điểm đầu tuần, khi đà hồi phục liên tục gặp lực cản. Chỉ số chính giảm 2,7% chỉ trong 1 tuần.

Cơ hội sinh lợi ngắn hạn trên thị trường thu hẹp, ngay cả nhà đầu tư “bắt đáy” phiên đầu tuần cũng khó tìm kiếm lợi nhuận. Áp lực bán vẫn gia tăng ở nhiều mã có tính chất đầu cơ, đòn bẩy cao. Sự quan tâm của thị trường hiện hướng về kết quả kinh doanh quý IIU/2025 của các doanh nghiệp.

Theo số liệu từ FiinTrade, đến ngày 20/10, 160 doanh nghiệp niêm yết đại diện 9,4% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ. Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 114% so với cùng kỳ năm 2024, vượt trội so với xu hướng tăng trưởng trong các quý gần đây.

Mức tăng này chưa đại diện cho bức tranh chung toàn thị trường trong quý 3, do tăng trưởng chủ yếu đóng góp bởi một số doanh nghiệp nhất định, bao gồm ngân hàng, chứng khoán. Tuy nhiên, diễn biến của các cổ phiếu trong ngành cũng không mấy tích cực.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,88 điểm (0,23%) xuống 1.683,18 điểm. HNX-Index tăng 0,5 điểm (0,19%) lên 267,28 điểm. UPCoM-Index giảm 0,17 điểm (0,15%) xuống 110,87 điểm.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ, với việc bán ròng hơn 1.870 tỷ đồng, tập trung vào SSI, MBB, VCI, VIX, SHS…